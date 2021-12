Samsung S21 Plus fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Zoek je een high-end smartphone van Samsung waarmee je de komende jaren vooruit kan? Dan is de Galaxy S21 Plus een interessante optie, ook omdat de telefoon inmiddels flink in prijs is gedaald. Lees er hier alles over.

Samsung Galaxy S21 Plus prijsdaling: alles op een rij

Begin dit jaar werd de Samsung Galaxy S21 Plus uitgebracht, tegelijk met de reguliere S21 en duurdere S21 Ultra. De Plus lijkt in veel opzichten op de ‘normale’ S21, maar heeft net wat meer te bieden. Zo is het scherm groter, de accu forser en de behuizing is van luxer gemaakt.

Daarnaast krijg je tijdelijk een setje Galaxy Buds 2 gratis als je de S21 Plus koopt. Deze draadloze oordopjes kosten normaliter ruim 100 euro en bieden goed geluid en een prima accuduur. De cashback-actie loopt tot en met 3 januari 2022.

Als je de Samsung S21 Plus los in huis wil halen, ben je op dit moment het voordeligste uit bij Belsimpel en Mobiel.nl. Daar betaal je 886 euro voor de smartphone.

De beste Samsung Galaxy S21 Plus deals bij providers – bespaar tot 46 euro

Ook bij providers kun je natuurlijk terecht als je de Galaxy S21 Plus wil kopen. De providers zelf hebben verschillende aanbiedingen en wij zijn er voor je ingedoken, zodat je het niet zelf hoeft te doen. O ja, ook als je de S21 Plus direct bij een provider koopt, krijg je de Buds 2 cadeau.

Belangrijk om te weten is dat je altijd hetzelfde betaalt voor het toestel, ongeacht de grootte van de bundel die je kiest. Ook als je niet enorm veel MB’s, belminuten en sms’jes nodig hebt, kun je dus besparen. Bij KPN bespaar je momenteel 46 euro op het toestel. Ga je liever voor T-Mobile of Tele2, dan kun je 22 euro besparen op de kosten.

Bij Vodafone zelf haal je de telefoon momenteel niet voordeliger in huis. Tevens lopen er bij alle providers ook nog diverse acties op de bundel van je abonnement. Hiermee wordt het kopen van je toestel nog interessanter. Dit zijn de beste deals op een rijtje:

De Beste Samsung Galaxy S21 Plus aanbiedingen bij shops – bespaar tot 190 euro

Als je de Samsung Galaxy S21 Plus met een abonnement aanschaft via een losse webwinkel, dan kun je nog meer besparen. In principe geldt: hoe groter de bundel, hoe voordeliger het toestel wordt. Bij veel MB’s en belminuten wordt je voordeel dus ook fors. Check hieronder de beste deals, waarbij we zijn uitgegaan van unlimited-abonnementen.

Samsung S21 Plus bij T-Mobile: bespaar tot 190 euro

Bij provider T-Mobile kun je het meest op de Samsung Galaxy S21 Plus besparen: tot 190 euro. Het abonnement afsluiten doe je via de bekende webwinkel GSMweb.

Samsung S21 Plus bij KPN: bespaar tot 190 euro

Bij KPN kun je net zoveel besparen als bij T-Mobile. Ook hier krijg je de Galaxy Buds 2 cadeau, maar KPN heeft nog meer voordelen. Dankzij de zogeheten Snelpakkers krijg je 2,50 euro korting op unlimited data, waarbij het voordeel nog kan oplopen.

Samsung S21 Plus bij Tele2: bespaar tot 166 euro

Hoewel je bij Tele2 iets minder bespaart op de S21 Plus, is het natuurlijk alsnog mooi meegenomen. Bestellen kan via GSMweb en je bespaart tot 166 euro.

Samsung S21 Plus bij Vodafone: bespaar tot 166 euro

Tot slot lichten we Vodafone uit. Je kan kiezen voor een abonnement met een onbeperkte hoeveelheid data, sms’jes en minuten, en profiteert nog extra van maandelijkse korting als je Ziggo-internet thuis hebt.

Meer weten over de S21 Plus?

Wil je meer weten over de Samsung Galaxy S21 Plus? Check dan eventjes de Galaxy S21 review, waarin we het instapmodel bespreken – die wel enorm op de Plus-versie lijkt. Kijk je liever? Hieronder zie je de videoreview.