De Samsung Galaxy S21 is gepresenteerd en ook de pre-order is begonnen. Vanaf 29 januari liggen de smartphones pas echt in de winkels. Plaats je nu al een bestelling dan ontvang je een gratis setje Galaxy Buds-oordopjes en de Galaxy SmartTag.

Alles over de Samsung Galaxy S21 pre-order op een rij

Bij elk van de drie S21-toestellen geldt er een pre-order-actie. Bij de normale Samsung S21 en de S21 Plus ontvang je een setje Galaxy Buds Live en een Galaxy SmartTag met een totale waarde van 169 euro.

Bestel je de S21 Ultra dan ontvang je de eveneens gepresenteerde Galaxy Buds Pro en de SmartTag. Dat setje heeft een waarde van 259 euro.

Galaxy S21 pre-order: zo werkt het

De S21 is het ‘instapmodel’, maar vergis je niet. Deze smartphone biedt namelijk een combinatie van krachtige hardware en handige functies. Het scherm is 6,2 inch groot en op de achterzijde vind je drie camera’s. De frontcam is geplaatst in een klein gaatje in het amoled-scherm. Het toestel is voorzien van een nieuwe processor uit eigen stal en een ruime hoeveelheid opslag- en werkgeheugen.

Pre-order Samsung Galaxy S21

De adviesprijs van een losse Samsung Galaxy S21 is 849 euro. Die prijs is voor het model met 128GB interne opslag. Daarmee is de adviesprijs vijf tientjes lager als de instapprijs van de Galaxy S20 van vorige ronde. Dat ging echter ook nog eens om het model met een 4G-modem, waar de S21 alleen in 5G-versie wordt uitgebracht. Check onze prijsvergelijker ook als je op zoek naar de Samsung S21 met een abonnement.

Galaxy S21 Plus: groter scherm en hogere accucapaciteit

Het tweede model in de serie is de Samsung Galaxy S21 Plus. Die deelt veelal dezelfde specificaties als het instapmodel. Wel is het scherm een stuk groter met een diagonaal van 6,7 inch. Ook de accu heeft een hogere capaciteit dan de normale S21. Net als bij dat model is het interne geheugen niet uitbreidbaar en draait het toestel op Android 11 met de eigen One UI-schil die daar overheen ligt.

Pre-order Samsung Galaxy S21 Plus

Bekijk de prijsvergelijker, zo scoor je de beste Samsung S21 Plus-deal.

Samsung Galaxy S21 Plus

Een losse Samsung Galaxy S21 Plus kost 1049 euro en dat is daarmee een stuk forser dan het instapmodel. Ten opzichte van zijn directe voorganger is de instapprijs ook gedaald met 50 euro. Natuurlijk is het ook mogelijk om de Samsung S21 Plus met abonnement te combineren.

Galaxy S21 Ultra: de grootste, beste en meest prijzige

Op zoek naar het beste van het beste? Dan is de keuze snel gemaakt en kun je kijken naar de Samsung S21 Ultra. Die versie heeft het grootste scherm van de drie en heeft ook de hoogste resolutie. Dat zorgt ervoor dat het scherm er in de praktijk nog gelikter uitziet. De ververssnelheid is met 120Hz wel hetzelfde als de andere twee modellen.

Er is ondersteuning aan boord voor de S-Pen en ook vind je een extra camera op de achterzijde. Daarmee schiet je plaatjes van maximaal 108 megapixel. Tevens kun je gebruikmaken van meer optische zoom om nog betere kiekjes te schieten. De adviesprijs voor al dit moois is wel de hoogste van het trio: 1249 euro.

Natuurlijk kun je een losse Samsung Galaxy S21 Ultra aanschaffen, maar de S21 Ultra ook combineren met een abonnement. Koop je het toestel los? Check dan ook onze sim only-vergelijker, waar je de beste prijzen vindt voor een abonnement dat precies bij jou past.

Pre-order Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra

