Samsung Galaxy S21 flink in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Ben je op zoek naar een toekomstbestendige premium smartphone? Dan is de Galaxy S21 een interessante optie, zeker nu deze fors in prijs is gedaald. Check hier alles over dit toestel en de beste deals.

Samsung Galaxy S21 prijsdaling: wat je moet weten

De Galaxy S22 is onlangs geïntroduceerd en daarom daalt de prijs van de S21 ietsjes. Laatstgenoemde is al een jaar uit, maar gaat zeker nog lang mee dankzij z’n krachtige hardware. Zo is het schitterende 6,2 inch-display uitgerust met een 120Hz-ververssnelheid, wat zorgt voor vloeiende beelden. De selfiecamera en drie lenzen op de achterkant, waaronder de 64 megapixel-hoofdcamera, houden zich goed staande voor de komende jaren. Hetzelfde geldt voor de jarenlang ondersteunde software.

Wil je de Samsung S21 los in huis halen? Dan ben je het voordeligst uit met het grijskleurige model bij Bol.com waar deze 609 euro kost. Heb je liever een andere kleur? Dan ben je het beste uit bij Phonemarket met een losprijs vanaf 689 euro.

De beste Samsung Galaxy S21 deals bij providers – bespaar tot 113 euro

De Samsung Galaxy S21 koop je onder andere via providers. Hier zijn deals interessant wanneer je geen veelvraat van data, belminuten en sms’jes bent. De prijsbesparing op het toestel blijft namelijk gelijk hoe groot of klein je bundel ook is. Dat verschilt met webshops zoals Mobiel.nl, waar je minder bespaart met een kleinere bundel.

Belangrijk om te weten is dat de prijsbesparing op de S21 verschilt per toestelkleur. Afhankelijk van je keuze varieert de besparing tussen 33 en 113 euro. Ga je voor een grijze Galaxy S21? Dan profiteer je het meest (113 euro) bij T-Mobile en Tele2. Heb je liever een andere kleur? Dan biedt KPN de beste deal met een besparing van 41 euro. Bij Vodafone bespaar je niet op het toestel. Wel ontvang je unieke voordelen bij alle providers. Check alle beste deals hieronder:

Samsung Galaxy S21 aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 317 euro

Deals bij webshops zoals Belsimpel zijn aantrekkelijk wanneer je iedere maand veel data, belminuten en sms’jes verbruikt. De besparing op het toestel is namelijk groter wanneer je ‘m combineert met een grotere bundel. De deals hieronder zijn geselecteerd op basis van Unlimited-bundels voor de echte grootgebruikers.

Samsung S21 met abonnement van T-Mobile – bespaar tot 317 euro

Per kleur verschilt het toestelvoordeel. De grijze S21 is met 687 euro het goedkoopst, gevolgd door de kleuren wit (701 euro), paars (704 euro) en roze (725 euro). Heb je een ander abonnement of internet thuis van T-Mobile? Dan ontvang je 2,50 euro korting per maand op je abonnement.

Samsung S21 met abonnement van KPN – bespaar tot 257 euro

Bij KPN betaal je het minst voor de grijze S21 (687 euro), gevolgd door wit (701 euro), paars (704 euro) en roze (725 euro). Verder profiteer je van Snelpakker-deals, waarbij je 2,50 euro korting per maand ontvangt op je abonnement. Wanneer je thuis internet van KPN of XS4ALL hebt, krijg je nog eens tot 7,50 euro korting op je abonnement per maand en 5 euro extra korting op Spotify of Film1.

Samsung S21 met abonnement van Vodafone – bespaar tot 257 euro

Ook bij Vodafone verschilt het per toestelkleur hoeveel je bespaart. De meest betaalbare deal geldt voor de grijze S21 waarvoor je 687 euro betaalt bij een abonnement. Heb je liever een andere kleur? Dan betaal je ietsjes meer.

Bovendien ontvang je tot 2,50 euro korting per maand op je abonnement. Combineer je deze met Internet en TV van Ziggo? Dan krijg je daar bovenop 3,50 euro korting op een Red-abonnement, een extra TV-pakket en Safe Online.

Samsung S21 met abonnement van Tele2 – bespaar tot 245 euro

Je bespaart relatief het minste bij Tele2. Toch ben je tot 245 euro goedkoper uit dan wanneer je het toestel los koopt. Hier bespaar je ook het meest in combinatie met de grijze S21.

Naast de prijsbesparing ontvang je 5 euro factuurkorting op je T-Mobile Thuis-abonnement. Tijdens de Dit-Wil-Ik-Weken bespaar je nog meer door het wegvallen van de aansluitkosten van 30 euro.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

