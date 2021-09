Actie: gratis Galaxy Buds 2 bij Samsung S21-serie, Z Flip 3 of Z Fold 3

Tijd voor een nieuwe smartphone, maar eigenlijk ook wel op zoek naar goede draadloze oordopjes? Koop je nu een Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra of een vouwbare smartphone van Samsung, dan ontvang je gratis een setje Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy S21 Galaxy Buds 2-actie

Koop je in de aankomende weken een Samsung Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra dan kun je een gratis setje Galaxy Buds 2-oordopjes aanvragen. Die draadloze oordopjes zijn pas net gepresenteerd en hebben een adviesprijs van 149 euro. Aanschaffen moet je doen voor 31 oktober en aanmelden doe je vervolgens via deze actiepagina van Samsung.

Koop je aankomende weken dus een van de drie toestellen dan heb je vervolgens tot en met 29 november om je aankoop te registeren. Samsung vraagt onder andere om een kopie van de factuur en een foto van de streepjescode. Daarop moeten de EAN-code en het IMEI-nummer van de smartphone goed in beeld zijn. Keurt Samsung jouw aanvraag goed, dan ontvang je de dopjes binnen negen weken in huis.

Check onze prijsvergelijkers

In onze prijsvergelijkers vind je natuurlijk de beste deals. Zo kun je daar terecht voor een losse Samsung Galaxy S21 of een S21 met abonnement. Datzelfde geldt voor een losse Galaxy S21 Plus of de Samsung Galaxy S21 Plus met abonnement. Op zoek naar de beste van het trio, check dan de prijzen van een losse Galaxy S21 Ultra of ga natuurlijk op zoek naar de beste deal van een S21 Ultra met abonnement.

Actie geldt ook voor Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3

Geen interesse in een toestel uit de Galaxy S21-lijn, maar wel in een van de nieuwste vouwbare smartphones? Dezelfde actie geldt ook voor de onlangs aangekondigde Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3.

Beide smartphones hebben een vouwbaar scherm, maar wel een heel andere vorm. Zo klap je de Flip 3 uit tot een normale smartphone. De Z Fold 3 klap je uit als een boek, waarna je aan de slag kunt met een nog groter scherm.

Weten welke winkels er wel en niet meedoen met de actie? Dat is allemaal te vinden op de actiepagina van de fabrikant. Aanschaffen moet namelijk wel bij specifieke winkels om Galaxy Buds 2 te kunnen claimen. De actie geldt voor de aanschaf van een los toestel of in combinatie met een abonnement.

Klik hier voor een losse Galaxy Z Flip 3 of hier voor een Z Flip 3 met abonnement. Op zoek naar de grotere van de twee? Hier vind je de beste losse Samsung Galaxy Z Fold 3 prijzen. Natuurlijk kun je ook een Galaxy Z Fold 3 met abonnement aanschaffen.