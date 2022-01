Tip: zo scoor je tot 200 euro cashback op de Samsung Galaxy S21-serie

Het nieuwe jaar is pas net begonnen en voor Samsung is dit het startsignaal voor een nieuwe actie. Met deze Samsung Galaxy S21-serie cashback krijg je maximaal 200 euro terug op de S21 Ultra. De actie geldt ook voor de Galaxy S20 FE, Z Flip 3 en Z Fold 3.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S21 serie cashback: alles op een rij

Interesse in een van de Samsung Galaxy S21-toestellen of de Samsung Galaxy Z Flip 3 of Z Fold 3? Koop je nu één van die smartphones, dan ontvang je maximaal 200 euro cashback. Aanschaffen kan tot en met 23 januari en geldt dus ook voor de Galaxy S21, S21 Plus of Samsung Galaxy S21 Ultra.

Vervolgens heb je tot en met 7 maart 2022 om de registratie van de aankoop in te dienen. Zoals alle cashbackacties van Samsung betekent dat je verschillende documenten moet uploaden. Daarbij gaat het onder andere om het aankoopbewijs en het IMEI- en EAN-nummer van je nieuwe toestel. Klopt alles? Dan ontvang je de cashback binnen zes tot negen weken op je rekening.

Alles nalezen over de actie? Check dan deze speciale actiepagina van Samsung.

Cashback Samsung Galaxy S21: 100 euro retour

Schaf je een Samsung Galaxy S21 aan, dan ontvang je 100 euro retour. Dat geldt natuurlijk alleen bij de aangesloten (web)winkels, dus bekijk daarvoor de genoemde pagina. Enkele interessante acties check je alvast hieronder:

Samsung Galaxy S21 Plus en Z Flip 3: 150 euro cashback

Bij zowel de Galaxy S21 Plus als de Galaxy Z Flip 3 krijg je meer terug van de fabrikant. Het gaat om een bedrag van 150 euro voor beide toestellen.

Samsung Galaxy S21 Plus:

Samsung Galaxy Z Flip 3:

200 euro cashback op Samsung Galaxy S21 Ultra en Z Fold 3

Tot slot zijn er ook nog de Galaxy S21 Ultra en de Z Fold 3. Op beide toestellen ontvang je een cashback van 200 euro, waardoor ze iets voordeliger zijn.

Samsung Galaxy S21 Ultra:

Samsung Galaxy Z Fold 3:

Tot slot: 50 euro cashback bij Samsung Galaxy S20 FE

Ook bij de Samsung Galaxy S20 FE kun je rekenen op een leuke korting. Bestel je dat toestel tussen 3 januari en 23 januari, dan heb je recht op 50 euro cashback.

Wachten op de opvolgers

Zo’n cashback is een slimme manier van Samsung om de verkopen van de Galaxy S21-toestellen nog wat omhoog te stuwen. We denken namelijk binnen enkele weken de drie opvolgers te gaan zien van die smartphones. Ook in 2022 verwachten we dus weer een trio: de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra.

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan even in voor de gratis Android Planet nieuwsbrief! Volg ons natuurlijk ook op Instagram, Facebook en Twitter, zodat je echt niks meer mist.

Het laatste nieuws over Samsung: