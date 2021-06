Tip: 50 euro retour bij aanschaf Samsung Galaxy S21-serie

Momenteel krijg je 50 euro cashback als je een Samsung Galaxy S21, S21 Plus of Galaxy S21 Ultra koopt. Hoe dat precies werkt en aan welke voorwaarden je moet voldoen, lees je in dit artikel.

Samsung Galaxy S21-serie cashback: alles op een rij

Samsung houdt actie na actie om de Galaxy S21-serie onder de aandacht brengen. Alle drie de toestellen in de S21-serie zijn aankomende tijd iets betaalbaarder, omdat Samsung 50 euro cashback biedt. Interesse? Koop dan vóór 21 juni een Samsung S21, S21 Plus of Galaxy S21 Ultra bij een deelnemende winkel. Registreren van je aankoop kan vervolgens tot en met 7 juli.

Samsung heeft daarvoor een speciale actiepagina in het leven geroepen. Jouw toestel registreren doe je onder andere door een kopie van je aankoopbewijs mee te sturen. Ook het IMEI- en EAN-nummer van de Galaxy S21 heb je nodig. Kloppen alle gegevens, dan ontvang je de 50 euro cashback binnen zes tot negen weken op je rekening.

Let voor de aanschaf bij een (web)winkel dus even goed ‘ie meedoet met deze actie. Je kunt onder andere terecht bij Coolblue, Bol.com of Mobiel.nl. Ook winkels van Expert, BCC of MediaMarkt doen mee.

Meer over het Samsung Galaxy S21-trio

De S21-familie werd eind januari uitgebracht met een vanafprijs van 849 euro. De S21 Plus en S21 Ultra hebben adviesprijzen vanaf respectievelijk 1049 en 1249 euro. In de afgelopen maanden zijn de prijzen flink gedaald. De Samsung Galaxy S21 kost momenteel zo’n 700 euro, de S21 Plus gaat voor 780 euro over de toonbank en de S21 Ultra kost ongeveer 230 euro minder dan de adviesprijs.

Uiteraard zijn de toestellen voorzien van krachtige hardware. Ook hebben ze een nieuw design, waarbij het grote camera-eiland opvalt. Dat loopt namelijk door vanuit de rand van het toestel, wat een futuristisch uiterlijk geeft. Op Android Planet hebben we de reguliere S21 en het Ultra-model uiteraard onder handen genomen.

Lees hier onze Samsung S21 review of bekijk natuurlijk onderstaande videoreview. Daarin nemen we je in een paar minuten mee langs alle aspecten van het toestel. Meer interesse in de Ultra? Check dan onze Samsung Galaxy S21 Ultra recensie.

