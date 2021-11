Samsung S21 Ultra fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Interesse in een high-end smartphone van Samsung? Lees hier dan alles over de Samsung Galaxy S21 Ultra prijsdaling. Inmiddels haal je het toestel voor flink minder dan de adviesprijs in huis. Op zoek naar de beste S21 Ultra deal? Lees dan snel verder!

Samsung S21 Ultra prijsdaling: alles op een rij

De Samsung Galaxy S21 Ultra is begin dit jaar toegetreden als de flagship van de Zuid-Koreaanse smartphonegigant. Het toestel straalt puur performance uit bij gebruik door de Exynos 2100-chipset. Ook de camera’s zijn een genot door de hoge resolutie en het gebruik van meerdere lenzen. Het goede nieuws: de Samsung S21 Ultra heeft een ultra-voordelige prijsdaling!

Als los toestel mag je de S21 Ultra met 128GB opslaggeheugen al in huis halen voor 1.099 euro via Mobiel.nl!

De beste Samsung S21 Ultra aanbiedingen bij providers – bespaar tot 163 euro

Voor de Samsung S21 Ultra hebben de providers verschillende aanbiedingen uitgezet. Wij zijn er voor je ingedoken en hebben de beste deals op een rijtje gezet. De deals bij providers zijn niet afhankelijk van de omvang van de bundel die je naast het toestel neemt. Zo kun je dus ook genieten van een voordelige totaalprijs als je niet een grootgebruiker bent van MB’s, minuten en sms’jes. Neem een kijkje naar de verschillende deals en wellicht wordt deze flagship jouw nieuwe toestel:

De beste Samsung S21 Ultra aanbiedingen bij shops – bespaar tot 223 euro

Wanneer je een toestel met abonnement aansluit via een webshop kun je profiteren als grootgebruiker. Als je dus veel data, minuten en sms’jes in je bundel opneemt wordt je toestelvoordeel groter! Hiervoor hebben we ook een greep gedaan naar de meest noemenswaardige en deze hieronder voor je uitgewerkt:

Samsung S21 Ultra bij T-Mobile – bespaar tot 223 euro

Bij T-Mobile kun je een mooie deal scoren met de meeste besparing op de toestelprijs. Je profiteert van een mooie bundel met 8GB data en onbeperkte sms’jes. Maar daar houdt het niet bij op: de Galaxy Buds 2 krijg je er gratis bij! Afsluiten van het abonnement doe je dan via de bekende webwinkel: GSMweb.

Samsung S21 Ultra bij KPN – bespaar tot 187 euro

Wil je je S21 Ultra liever bij KPN binnenhalen? Dat is ook een interessante optie! Je krijgt ook bij KPN niet alleen de Galaxy Buds 2 cadeau, maar ook vele voordelen als je meerdere producten van KPN hebt lopen. Zoals een korting van 7,50 euro op je maandelijkse abonnementskosten.

Samsung S21 Ultra bij Vodafone – bespaar tot 187 euro

Bij Vodafone haal je de Samsung S21 Ultra voor dezelfde toestelprijs als KPN. Het verschil? Vodafone biedt je een Vodafone Red abonnement met onbeperkte data, minuten en sms’jes. Als je dan ook nog Internet van Ziggo hebt krijg je daarnaast tot 5 euro korting per maand. Afsluiten van het abonnement doe je dan via de bekende webwinkel: Mobiel.nl.

Samsung S21 Ultra bij Tele2 – bespaar tot 187 euro

Hetzelfde voordeel op de toestelprijs is ook te vinden bij Tele2. De Galaxy Buds 2 krijg je ook hier weer mooi cadeau en als je naast dit abonnement ook andere Tele2 producten hebt lopen op hetzelfde adres krijg je 1 GB data per maand gratis! Zo kun je onder andere terecht bij GSMweb en bespaar je tot 187 euro op het toestel.

Toch liever een video review? Kijk 'm dan hieronder: