Scoor tot 150 euro cashback op de Samsung Galaxy S22, Z Fold 4 en Flip 4

Door een nieuwe cashbackactie Samsung krijg je tijdelijk tot 150 euro terug als je de Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 of Galaxy Z Flip 4 aanschaft. Lees hier meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S22 cashbackactie: dit moet je weten

Samsung komt regelmatig met cashbackacties en geeft nu tot 150 euro retour op enkele high-end smartphones. Je krijgt korting op de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra en de twee opvouwbare telefoons van het bedrijf: de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. Omdat de korting per toestel verschilt, zetten we hieronder de cashbacks op een rijtje.

Samsung Galaxy S22: 100 euro cashback

cashback Samsung Galaxy S22 Plus: 100 euro cashback

cashback Samsung Galaxy S22 Ultra: 100 euro cashback

cashback Samsung Galaxy Z Fold 4: 150 euro cashback

cashback Samsung Galaxy Z Flip 4: 150 euro cashback

De actie loopt vanaf vandaag (2 januari) tot en met 22 januari. Je maakt alleen aanspraak op de korting als je één van de smartphones in deze periode aanschaft. Vervolgens heb je tot en met 22 maart om je aankoop te registreren. Dat doe je via deze actiepagina van Samsung, waar je onder andere je aankoopbewijs, het IMEI- en EAN-nummer moet delen.

Als Samsung je registratie heeft goedgekeurd, krijg je het retourbedrag binnen negen weken op je rekening gestort. Op de actiepagina lees je meer over de cashback en kun je bijvoorbeeld checken welke EAN-codes geldig zijn. Ook dien je de smartphones bij een deelnemende (web)winkel te kopen.

De Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra zijn de huidige vlaggenschepen van de fabrikant. Ze hebben adviesprijzen van respectievelijk 849, 1049 en 1249 euro, maar zijn inmiddels in prijs gedaald. De verwachting is dat ze volgende maand worden opgevolgd door de Galaxy S23-telefoons.

Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4

Lijkt een opvouwbare smartphone je wel wat, dan moet je bij de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 zijn. De Fold is het duurste toestel van de twee en heeft een groot scherm dat openvouwt, waardoor de telefoon in een soort tablet verandert. Ideaal voor als je veel multitaskt, (aan)tekeningen maakt of graag video’s kijkt.

De Galaxy Z Flip 4 beschikt over een scherm dat verticaal open en dicht kan vouwen. Hierdoor gebruik je ‘m opengeklapt als een normale Android-telefoon, met een groot 6,7 inch-display. Als je de Flip dichtvouwt, is ‘ie een stuk compacter en kun je ‘m makkelijker in je broekzak of tas kwijt. Wat de opvouwbare smartphones op dit moment kosten, zie je in de prijsvergelijkers hieronder.

Meer lezen over Samsung: