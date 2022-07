Tip: 100 euro korting bij Samsung S22, gratis Buds bij Galaxy S21 FE

Als je van plan bent een nieuwe Samsung-smartphone in huis te halen, kun je tijdelijk profiteren van fijne acties. Op de Galaxy S22-toestellen krijg je bijvoorbeeld 100 euro retour.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S22 cashbackactie

Een aantal high-end Samsung-telefoons zijn de komende weken een stukje goedkoper. Dankzij een cashbackactie krijg je namelijk 100 euro terug als je een Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra koopt. De actie loopt tot en met 31 juli en geldt als je het toestel bij een deelnemende winkel aanschaft.

Als je een Galaxy S22-telefoon hebt gekocht, moet je je aankoop via deze actiepagina van Samsung registreren. Dit kan uiterlijk 30 september. Naast een kopie van je bon moet je ook een foto sturen van de verpakking, waarop het IMEI-nummer en de EAN-code te zien zijn. Samsung controleert vervolgens de gegevens en maakt binnen negen weken de 100 euro over.

Zoals gezegd moet je de Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra wel binnen de actieperiode én bij een deelnemende winkel aanschaffen. Gelukkig doen de meeste bekende Nederlandse (web)winkels mee aan de cashbackactie. Het is ook mogelijk om je nieuwe toestel bij een provider te kopen.

Samsung Galaxy S21 FE met gratis Galaxy Buds 2

De Samsung S22-telefoons zijn behoorlijk duur en als je wel premium features zoekt, maar niet de volle pond wil betalen, kun je terecht bij de Galaxy S21 FE. Ook voor deze smartphone geldt een actie, want je krijgt tijdelijk een gratis setje Galaxy Buds 2. Dit zijn draadloze oordopjes met noise cancelling (actieve ruisonderdrukking).

Ook deze actie loopt tot en met 31 juli en je hebt tot uiterlijk 30 september om je aankoop te registreren op de website. Heb je dit gedaan, dan worden je gegevens gecontroleerd en stuurt Samsung de draadloze oordopjes naar je op. Binnen negen weken heb je de Buds 2 in huis.

Samsung verkoopt de Galaxy S21 FE zelf voor 629 euro, maar het toestel is bij veel winkels voor minder te vinden. Op dit moment betaal je rond de 540 euro voor de Fan Edition. In de prijsvergelijker hieronder zie je precies waar een losse Samsung S21 FE het goedkoopst is. Of check wat je voor een Galaxy S21 FE met abonnement betaalt.