Samsung Galaxy S22 flink in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

De beste Galaxy S22 deals vind je op Android Planet. Wij hebben gekeken naar alle providers en aanbieders en de beste prijzen en hoogste kortingen voor je op een rij gezet.

Alles over de Samsung Galaxy S22

De Galaxy S22-serie werd zo’n vijf maanden geleden gepresenteerd en bestaat uit drie toestellen. De instapper is de normale Samsung Galaxy S22 die een adviesprijs heeft van 849 euro. De prijs is inmiddels enkele tientjes gezakt, waardoor de Galaxy S22 los aanschaffen best interessant is. Op het moment van schrijven kost de Samsung S22 los nog 745 euro bij Bol.com Plaza.

Het toestel heeft een compact amoled-scherm van 6,1 inch met een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Dat zorgt voor een soepele en kleurrijke ervaring. Zwart is echt zwart, de schermranden zijn dun en er is alleen een klein gaatje aanwezig voor de frontcamera.

Er is 8GB werkgeheugen aanwezig om eindeloos te multitasken en 128GB interne opslagruimte. Hier in Europa heeft Samsung gekozen voor de eigen Exynos 2200-chip, die zorgt voor prima prestaties. De accu is slechts 3700 mAh groot en opladen gaat ook niet bijster snel.

De Galaxy S22 is te koop in meerdere kleuren en heeft drie camera’s op de achterkant. De primairecamera heeft een resolutie van 50 megapixel, maar ook een 10 megapixel-zoomcamera en groothoeklens zijn aan boord. Meer weten? Check dan de Samsung Galaxy S22 review.

Samsung Galaxy S22 deals bij providers – bespaar tot 145 euro

Niet op zoek naar een los toestel, maar wil je juist een Galaxy S22 met abonnement combineren? Natuurlijk kan dat direct via de bekende providers en je bespaart dan op de toestelprijs. Ook maakt het niet uit wat voor abonnement je afsluit, want de toestelprijs is en blijft altijd hetzelfde. Kun je af met niet al te veel belminuten, sms’jes of data, dan is het zeker interessant om eens te bekijken.

Bij Vodafone ben je het goedkoopste uit, want het voordeel loopt daar op tot maximaal 145 euro. Ook bij andere providers is de toestelprijs nog steeds erg interessant ten opzichte van het toestel los kopen.

Samsung Galaxy S22 bij webshops – bespaar tot 268 euro

Wil je nog meer besparen op de prijs van de Samsung Galaxy S22? Dan ben je het beste af bij een winkel als Belsimpel, GSMWeb of Mobiel.nl. Bij deze webshops krijg je namelijk meer voordeel dan bij de providers zelf.

De onderstaande prijzen zijn gebaseerd op Unlimited-abonnementen voor de grootverbruiker. De prijs voor het toestel gaat omlaag als je kiest voor een duurdere belbundel. Op zoek naar de meest voordelige Galaxy S22? Bekijk hieronder de beste deals.

Galaxy S22 met abonnement van Vodafone – bespaar tot 268 euro

Kies je voor de Galaxy S22 en een abonnement van Vodafone bij Mobiel.nl, dan bespaar je het meest op het toestel. In plaats van genoemde 745 euro kost het toestel nog 477 euro. Via deze weg loopt het voordeel dus op tot 268 euro.

Let op: er loopt ook nog een cashback-actie van 100 euro op de Galaxy S22, dus check zelf even uitvoerig de voorwaarden om bijvoorbeeld te kijken welke shops er mee doen.

Galaxy S22 met abonnement van KPN – bespaar tot 193 euro

Bij GSMWeb is het meest voordelig om de Galaxy S22 te combineren met een KPN-abonnement. Via die weg bespaar je 193 euro op het toestel. De beste deal vind je hieronder.

Galaxy S22 met abonnement van Tele2 – bespaar tot 181 euro

Op zoek naar een abonnement van provider Tele2, ook dan bespaar je flink op de toestelprijs. Met een abonnement van de provider via GSMWeb loopt het voordeel op tot 181 euro.

Galaxy S22 met abonnement van T-Mobile – bespaar tot 181 euro

Kies je voor T-Mobile, dan bespaar je ook flink, want dat voordeel loopt op tot 181 euro. Ook dan moet je kiezen voor GSMWeb, die de beste prijs aanbiedt.