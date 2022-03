Samsung Galaxy S22 gekocht? Dit zijn de beste hoesjes op een rijtje

Heb je de Samsung Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra besteld tijdens de pre-orderperiode? Dan heb je ‘m misschien al binnen of wacht je op de postbode. Vind hier de beste hoesjes om je nieuwe Samsung-telefoon te beschermen!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Is de bezorgdatum in zicht, heb je jouw S22-telefoon al binnen of ga je ‘m binnenkort kopen? Je wil in elk geval beschermen wat je lief is tegen barsten en krassen. Daarom hebben wij de leukste S22-hoesjes voor je verzameld. Kies er eentje naar je smaak en gebruik je nieuwe Galaxy S22 met een gerust hart.

Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra hoesjes

Otterbox Symmetry Backcover

Vind je bescherming belangrijk, maar wil je niet inleveren op design? De Otterbox Symmetry Backcover is een robuust hoesje met een strak ontwerp. Het materiaal bestaat uit een mix van kunststof en rubber dat het hoesje stevig en tegelijk buigbaar maakt.

De hoesjes van Otterbox zijn uitvoerig getest op bescherming tegen val-, stoot- en krasschade. Let je even niet op en valt je smartphone uit je handen? Dan blijft ‘ie beschermd tot een hoogte van twee meter. Bestel ‘m hieronder voor 34,95 euro:

Smart Clear View Cover van Samsung

Wil je een origineel hoesje van Samsung? Dan heb je keuze uit verschillende opties om je S22 te beschermen. Eén ervan is de Smart Clear View Cover waarmee je het toestel van alle kanten beschermt, maar ook informatie op het scherm in één oogopslag afleest.

Dit hoesje opent en sluit als een boek en heeft een doorzichtig venster aan de voorzijde. Wanneer je ‘m dichtklapt zie je hier de tijd, datum en batterijstatus. De stevige buitenkant beschermt je S22 tegen lelijke krassen, deuken en barsten. Tot slot is de binnenzijde van het klepje voorzien van kraswerend materiaal om het scherm niet te beschadigen. Je bestelt ‘m voor 44,95 euro:

Mint Swirl Marble van iDeal of Sweden

iDeal of Sweden staat bekend om exclusieve accessoires voor onder andere je smartphone. Dit muntgroene hoesje biedt je S22 een luxe uitstraling door de marmeren print en het gouden embleem. Qua bescherming moet je het hebben van het sterke en duurzame materiaal.

Het hoesje heeft een slank ontwerp dat je toestel niet veel groter maakt dan die al is. Aan de binnenkant is deze gevoerd met microvezels om krassen aan de achterkant van je toestel te voorkomen. Verder hoef je ‘m niet af te doen om draadloos op te laden. Je beschermt je S22 voor 29,99 euro:

Transparante Clear Back Cover van Samsung

Wil je je nieuwe S22 altijd kunnen zien? Neem dan dit hoesje van Samsung zelf. Je scherm wordt niet bedekt door een klepje en door de doorzichtigheid zie je nog steeds je telefoon zitten.

Ook dit hoesje is gemaakt van stevig kunststof dat je S22 moet beschermen tegen schade door vallen en krassen. De uitsparing aan de achterkant zorgt ervoor dat het iconische camera-eiland altijd te zien is. Tot slot bedien je alle knopjes gemakkelijk door de precieze pasvorm van het hoesje. Bestel ‘m al vanaf 14,95 euro:

Dux Ducis Skin X bookcase voor de S22 Ultra

De S22 Ultra staat voor het beste van het beste in uiterlijk en functies. Zo ook dit hoesje van Dux Ducis. Wanneer je ‘m om doet, krijgt je telefoon een ruig uiterlijk door het robuuste blokvormige ontwerp. Sluit het klepje en je telefoon is van alle kanten beschermd tegen krassen, deuken en barsten.

En we horen je denken: waar blijft de functionaliteit dan? Door nauwkeurig geplaatste uitsparingen blijf je alle knopjes en de S Pen met gemak gebruiken. Daarnaast heeft de klep een vakje voor één van je pasjes en vind je achterop een uitklapbaar standje. Zo zet je je S22 Ultra rechtop of leg je ‘m op z’n zij. Bestel dit hoesje voor 26,95 euro:

BlueBuilt Hard Case Back Cover

Ben je meer een minimalist? Dan is dit hoesje precies wat jij zoekt. Door de compacte pasvorm zie je ‘m nauwelijks zitten en past je telefoon nog in je broekzak. Ook zit er geen klepje in de weg, waardoor je meteen je S22 kunt gebruiken.

De bescherming heeft je telefoon bij dit hoesje te danken aan het materiaal. Het geharde plastic voorkomt deuken en krassen aan de zijkanten en achterkant van je toestel. Omdat het oog ook wat wil, heb je keuze uit zes verschillende kleuren. Allemaal verkrijgbaar voor 15,99 euro:

Galaxy S22 screenprotectors: alternatief of extra bescherming

Bewonder je liever je gloednieuwe S22, S22 Plus of S22 Ultra zonder hoesje? Gebruik dan een screenprotector om het display te beschermen. Zo voorkom je krassen en andere kleine beschadigingen. Let er wel op dat dit niets uithaalt voor de behuizing of tegen valschade. Wees dus extra voorzichtig met je nieuwe toestel!

Een screenprotector kun je natuurlijk ook nemen in combinatie met een hoesje. Zo is het display veilig wanneer het hoesje alleen de achterkant en zijkanten beschermt. Je koopt een screenprotector vanaf 9,95 euro:

Samsung Galaxy S22: meer weten

