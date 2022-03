Samsung Galaxy S22 nu te koop in Nederland: check hier de beste deals

Het is zover! De Samsung Galaxy S22 en S22 Plus zijn vanaf vandaag officieel te koop in Nederland. Eerder werd de S22 Ultra al hier uitgebracht. Check hier de beste deals op een rijtje.

Samsung Galaxy S22 kopen

We moesten een tijdje wachten op de release van de Samsung Galaxy S22, maar nu is de smartphone eindelijk te koop. Het instapmodel kost 849 euro en is één van de belangrijkste toestellen die Samsung dit jaar uitbrengt. De nieuwe telefoon verschijnt gelijktijdig met de grotere S22 Plus, nadat de S22 Ultra onlangs werd uitgebracht.

De Samsung S22 is niet alleen erg krachtig, maar ook relatief compact. Het scherm is met 6,1 inch een fractie kleiner dan dat van de Galaxy S21, wat al een handzame smartphone was. Het display ziet er overigens wel uitstekend uit, door het amoled-paneel, de hoge ververssnelheid en scherpe full-hd-resolutie.

Verder heeft de Samsung Galaxy S22 een gloednieuwe 50 megapixel-camera, die mooiere foto’s moet maken – met name in het donker. Daarnaast is er een verbeterde zoomcamera aanwezig en natuurlijk de vertrouwde groothoeklens. De batterij gaat een volle dag mee en de S22 draait op Android 12, de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Een losse Samsung Galaxy S22 kost je 849 euro, waarmee de telefoon dus even duur is als zijn voorganger. Je krijgt standaard 128GB aan opslagruimte. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een Galaxy S22 met een abonnement, waarmee je het bedrag in termijn betaalt.

Samsung Galaxy S22 Plus kopen

Als je de Samsung S22 te klein vindt en een groot scherm op je toestel wil, dan is de S22 Plus een goede optie. De Plus heeft een fors 6,6 inch-display, dat bovendien helderder is. Ideaal voor zonnige dagen, zodat je altijd makkelijk je smartphone afleest. Het scherm heeft daarnaast dezelfde hoge resolutie.

Maar de Samsung S22 Plus heeft nog een aantal voordelen ten opzichte van het instapmodel. Zo is de accu met een capaciteit van 4500 mAh een stuk groter en kan hij sneller opladen. Dit gaat met 45 Watt (in plaats van 25 Watt) en natuurlijk is draadloos opladen ook aanwezig. De oplader moet je trouwens zelf aanschaffen, want Samsung levert die niet mee.

Op de achterkant zitten dezelfde camera’s als bij de reguliere S22, waardoor je in eigenlijk elke situatie wel een mooie foto maakt. De 10 megapixel-frontcamera maakt bovendien scherpe selfies en is natuurlijk ook geschikt om mee te videobellen.

Ben je van plan om de Samsung Galaxy S22 Plus los te kopen? Dan betaal je 1049 euro; 200 euro meer dan voor de ‘normale’ S22 dus. Check de beste deals hieronder, ook als je de Galaxy S22 Plus met een abonnement wil combineren.

Samsung Galaxy S22 Ultra is het topmodel

Samsung bracht zijn absolute vlaggenschip – de Galaxy S22 Ultra – al eerder uit in Nederland. Sinds 25 februari kun je de topsmartphone kopen voor 1249 euro. Daarmee is de S22 Ultra ontzettend duur, maar je krijg er ook een ware krachtpatser voor terug.

Daarnaast is de Galaxy S22 Ultra een soort Note-toestel. Het design lijkt op dat van een Note-telefoon en de S Pen wordt meegeleverd. Dit is het kenmerkende pennetje waarmee je aantekeningen kan maken, op het scherm schetst en bepaalde onderdelen van de smartphone bedient. Je kan bijvoorbeeld op het knopje van de stylus drukken om een foto te maken.

De S22 Ultra heeft bovendien de beste camera’s. Op de achterkant zit een 108 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en maar liefst twee zoomcamera’s. Hierdoor kun je het beeld tot 3x dichterbij halen met de ene lens, terwijl de andere lens tot zelfs 10x gaat. Heel ver inzoomen zonder kwaliteitsverlies dus.

Een losse Samsung S22 Ultra kopen kost je 1249 euro. Je krijgt standaard 128GB aan opslagruimte en 8GB RAM, maar er zijn ook versies met meer opslag (en werkgeheugen). Uiteraard kun je ook kiezen voor een Samsung Galaxy S22 Ultra met abonnement, waarbij je terecht kan bij alle bekende providers.

