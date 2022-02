5 redenen waarom jij de nieuwe Samsung Galaxy S22 nu in huis wil halen (ADV)

De Samsung Galaxy S22 is eindelijk aangekondigd en de (pre-)orders zijn begonnen! Sla je nu je slag, dan heb je ‘m als een van de eersten in huis. Check hier de vijf redenen waarom je de S22 móet hebben en profiteer van een speciale (pre-)order actie!

(Pre-)order de Galaxy S22 en profiteer

Ook dit jaar komt Samsung met drie smartphones in de populaire Galaxy S-series. De S22 is het betaalbare instapmodel en de meest compacte (6,1 inch) van de drie. De publiekstrekker is de meest geavanceerde en duurste met het grootste display, de beste camera’s en een S Pen. We hebben het natuurlijk over de Galaxy S22 Ultra. De S22 Plus is een soort tussenmodel met een display van 6,6 inch en hogere instapprijs.

Als je de nieuwe Galaxy S22 nu (pre-)ordert bij Samsung, ontvang je tijdelijk een setje Galaxy Buds Pro. Deze draadloze oordopjes hebben een waarde van 229 euro. Daarmee luister je uren achter elkaar naar je favoriete muziek of voer je kraakheldere telefoongesprekken. Om mee te doen plaats je uiterlijk 10 maart je (pre-)order en vul je het aanmeldformulier in.

1. Krachtige features

Samsung’s Galaxy S-smartphones hebben altijd de beste hardware van het moment. Zo heeft de hele S22-serie een rappe Exynos 2200-chip aan boord. Van de S22 en S22 Plus komen er modellen op de markt met 128GB of 256GB opslagruimte en 8GB werkgeheugen. Het instapmodel van de S22 Ultra beschikt over 8GB RAM en 128GB opslag. Op zoek naar nog betere prestaties? Kijk dan eens naar het absolute topmodel, dat komt met 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Ook is er een exclusieve e-store versie met 1TB aan opslag.

De accu is 3700 mAh groot bij het instapmodel. De S22 Plus is uitgerust met een exemplaar van 4500 mAh. Echt op zoek naar het beste van het beste? Bekijk dan de Galaxy S22 Ultra. Samsung levert dat toestel namelijk met een batterij van 5000 mAh. Opladen doe je met maximaal 25 Watt bij de S22. Voor de S22 Plus en S22 Ultra is dat 45 Watt.

2. Betere camera’s en nachtfotografie

De Galaxy S-series staat bekend om de goede camera’s. Dit jaar ligt de focus op betere camerahardware en een flink verbeterde nachtmodus. Die werkt bij het maken van foto’s, video’s en selfies in het donker.

De S22 en S22 Plus hebben hetzelfde camera-eiland met een 50 megapixel-hoofdcamera, 10 megapixel-telelens om te zoomen en 12 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s. Beide hebben een groothoek-selfiecamera voor foto’s met meerdere personen.

Het Ultra-model zet net als vorig jaar een nieuwe norm. Zo heeft de S22 Ultra een 40 megapixel-selfiecamera. Aan de achterkant bevindt zich een flinke 108 megapixel-hoofdcamera die de concurrentie ver achter zich laat. Tot slot hebben alle S22 Ultra-camera’s een speciaal glas om lens flares te voorkomen.

De Samsung Galaxy S22-smartphones hebben standaard Android 12 aan boord. In deze Android-versie geef je een persoonlijk thema aan icoontjes en menu’s. Daaromheen komt de recentste One UI-schil van Samsung met handige functies, speciaal voor Galaxy-toestellen.

Het updatebeleid van Samsung steekt met kop en schouders boven de rest uit. Alle S22-toestellen ontvangen vijf jaar lang beveiligingsupdates en viermaal een upgrade naar een kersverse Android-versie. Daarmee is de S22-series toekomstbestendig tot en met 2026 en Android 16.

4. Sneller met 5G

Wanneer het 5G-netwerk de nieuwe standaard wordt, is de Galaxy S22 daar helemaal klaar voor. De S22-toestellen zijn namelijk standaard uitgerust met 5G-ondersteuning. Dankzij zo’n snelle verbinding download je binnen enkele tellen een film of kun je direct aan de slag met online games. Verder is het bereik een stuk beter. Dat betekent een stabiele verbinding en helderdere telefoon- of videogesprekken.

5. Nieuw en kleurrijk ontwerp

Het vernieuwde design uit de vorige generatie geeft het stokje door. Het vertrouwde camera-eiland met drie lenzen is gebleven, maar steekt minder uit. Althans, dat geldt voor de Galaxy S22 en S22 Plus. De sensoren van de S22 Ultra steken namelijk helemaal niet uit en liggen op hetzelfde niveau verzonken als de behuizing.

Als geïnteresseerde heb je bij de drie telefoons meerdere kleuren om uit te kiezen. Zo zijn de S22 en S22 Plus verkrijgbaar in het zwart, wit, groen en roségoud. In de e-store komen daar grijs, beige, paars en lichtblauw bij. De S22 Ultra biedt keuze uit zwart en wit, maar ook het exclusievere donkergroen of donkerrood. In de e-store vind je de S22 Ultra met exclusieve kleuren zoals grijs, lichtblauw en rood.

(Pre-)order jouw Samsung Galaxy S22 nu!

Ga jij voor de nieuwe Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra? Dan moet je er snel bij zijn, want je bent vast en zeker niet de enige. Bovendien profiteer je van een exclusieve (pre-)order bij Samsung.

Om mee te doen plaats je uiterlijk 10 maart jouw bestelling. Ontvang je jouw toestel en doorloop je vervolgens alle stappen dan ontvang je ook nog eens een setje Galaxy Buds Pro ter waarde van 229 euro. Wees er wel snel bij, want op=op!

→ (Pre-)order de Samsung Galaxy S22 bij Samsung

→ (Pre-)order de Samsung Galaxy S22+ bij Samsung

→ (Pre-)order de Samsung Galaxy S22 Ultra bij Samsung