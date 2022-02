Samsung Galaxy S22 pre-order van start: hier vind je de beste deals

Op zoek naar alle informatie over de Samsung Galaxy S22 pre-order? Check dan dit overzicht van Android Planet. Daarin lees je alles over de actie met de gratis Galaxy Buds Pro, maar ook linkjes naar alle grote webwinkels, zodat je direct kunt bestellen.

Samsung Galaxy S22 pre-order: alles in één overzicht

Interesse in de gloednieuwe Samsung Galaxy S22-serie? Bestel je nu zo’n toestel van Samsung, dan ontvang je de Samsung Galaxy Buds Pro er gratis bij. Deze draadloze oordopjes hebben een adviesprijs van 229 euro en ontvang je bij elk van de drie nieuwe telefoons.

We hebben het natuurlijk over de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. In onderstaande overzicht vind je alle linkjes bij elkaar. Zo pre-order je zo’n toestel naar keuze als een van de eersten en heb je ‘m vast en zeker snel in huis.

Galaxy S22 pre-order: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S22 is dan wel de meest betaalbare van het nieuwe trio, maar het toestel zit wel bomvol high-end hardware en toffe features. Zo is het amoled-scherm 6,1 inch groot en ververst het maximaal 120 keer per seconde.

Op de achterkant vind je drie camera’s, maar ook is er natuurlijk een selfiecamera aan boord, geplaatst in het kleine gaatje in het scherm. De onlangs gepresenteerde Exynos 2200-chip is het kloppende hart van het toestel en je hebt keuze uit verschillende modellen qua werk- en opslaggeheugen.

Pre-order Samsung Galaxy S22

Een losse Samsung Galaxy S22 kopen kan vanaf 849 euro. Dat is voor het model met 8GB RAM en 128GB interne opslag. Ook is er een versie verkrijgbaar met 256GB geheugen; daarvoor betaal je 899 euro. Standaard is er trouwens gewoon 5G aanwezig, zodat je helemaal klaar bent voor de toekomst. Benieuwd naar de Samsung S22 met abonnement? Bekijk dan onze uitgebreide prijsvergelijker voor de beste deal voor jou.

Galaxy S22 Plus: groter in alles

Ook de Samsung Galaxy S22 Plus is gepresenteerd. Dit toestel beschikt onder andere over een groter scherm van 6,6 inch en accu met hogere capaciteit. Net als de normale S22 kun je die opladen met maximaal 25 Watt via een kabel. Draadloos opladen is ook van de partij en gaat met maximaal 15 Watt.

Keuze qua kleuren heb je trouwens uit een groen, zwart, wit of lichtroze. Samsung levert alle S22-toestellen direct met Android 12. Via de eigen online-store kun je ook nog kiezen voor vier andere kleuren, waaronder grijs en lila.

Pre-order Samsung Galaxy S22 Plus

De prijs voor de S22 Plus begint bij 1049 euro voor een losse Samsung Galaxy S22 Plus. Daarmee is de prijs hetzelfde als zijn directe voorganger, de S21 Plus. Het model met 256GB intern geheugen komt trouwens op de markt voor 1099 euro.

Wil je de Samsung Galaxy S22 Plus met abonnement aanschaffen? Check dan bovenstaande links of bekijk onze prijsvergelijker. Daarin kun je zelf kiezen van welke provider je abonnementen wil bekijken en hoeveel belminuten, sms’jes of hoeveelheid data bij jou past.

Galaxy S22 Ultra: de beste in alles en komt met ingebouwde S Pen

Groot fan van Samsung, op zoek naar het beste van het beste of is een stylus erg belangrijk voor je? Dan is er maar een keuze en dat is de Samsung Galaxy S22 Ultra. Het scherm van dat model is maar liefst 6,8 inch groot, bevat een hoge resolutie én afgeronde schermranden. Op elk gebied ademt de S22 Ultra pure luxe uit.

Zo is er plaats in de behuizing voor de S Pen, waarmee je aantekeningen of een snelle tekening maakt. De resolutie van de primaire camera bedraagt 108 megapixel en ook is er een tweede zoomlens aanwezig. Daarmee schiet je nog steeds scherpe kiekjes, terwijl je objecten tot tien keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies.

Opvallend is dat de prijs voor dit toestel begint bij 1249 euro. Dat is dus hetzelfde als bij de S21 Ultra van 2021. Wel is het zo dat het instapmodel beschikt over 8GB RAM en geen 12GB zoals voorheen. Er komen drie modellen op de markt van de S22 Ultra en het absolute topmodel is uitgerust met 12GB RAM en 1TB interne opslag (1649 euro). Die laatste is alleen te koop via de eigen online-winkel van Samsung, waar je ook keuze hebt uit verschillende exclusieve kleuren.

Via onderstaande prijsvergelijker vind je alleen de beste prijzen. Zo kun je daar terecht voor een losse Samsung Galaxy S22 Ultra. Ook kun je daar op zoek naar de Samsung S22 Ultra met abonnement. Tot slot is er natuurlijk ook nog onze sim only-vergelijker. Koop je de S22 los, dan kun je daar terecht voor een bijpassend abonnement.

Pre-order Samsung Galaxy S22 Ultra

