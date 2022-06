Samsung Galaxy S22 Ultra flink in prijs gedaald: check de beste deals

De Galaxy S22 Ultra biedt het beste wat Samsung te bieden heeft. Daar betaal je dan ook flink voor, maar de afgelopen tijd zijn de prijzen goed gezakt, helemaal in combinatie met een abonnement. De beste Galaxy S22 Ultra deals zetten we in dit artikel op een rij.

Alles over de Samsung Galaxy S22 Ultra

Begin februari werd de gloednieuwe Samsung Galaxy S22-serie gepresenteerd, bestaande uit drie toestellen. Het absolute topmodel is uiteraard de Samsung Galaxy S22 Ultra. Met een instapprijs van 1249 euro is de prijs echter niet mals, maar die is gelukkig al wel een stuk gezakt. Helemaal in combinatie met een abonnement kun je de S22 Ultra voor veel minder aanschaffen.

De Ultra is uitgerust met een prachtig amoled-scherm van 6,8 inch. Dat ververst 120 keer per seconde en heeft een hoge resolutie van 3088 bij 1440 pixels. Onder de motorkap ligt een eigen Exynos-processor gecombineerd met minimaal 8GB RAM. Op de achterkant vind je vier camera’s, waaronder de primaire sensor van 108 megapixel.

Ook twee zoomcamera’s – waarmee je tot maximaal 10 keer optische zoom gebruikt – en een groothoeklens zijn aanwezig. In de behuizing is naast de accu van 5000 mAh ook plek voor de S Pen. Met die handige stylus werk je nog preciezer, maak je aantekeningen en notities en word je ook een stuk productiever.

Zoals genoemd is de vanafprijs 1249 euro, maar momenteel pik je het toestel op voor 1099 euro via Bol.com Plaza. Voor die prijs is alleen het zwarte model te koop. De prijzen voor het groene, witte of rode model zijn een stuk hoger.

Samsung Galaxy S22 Ultra bij webshops – bespaar tot 163 euro

Combineer je de Galaxy S22 Ultra met een abonnement dan kun je nog meer besparen. Shoppen via winkels als Mobiel.nl, Belsimpel of GSMWeb levert dan ook al snel veel voordeel op. Wel moeten we zeggen dat het loont als je een grootverbruiker bent qua belminuten, sms’jes en natuurlijk mobiele data.

De prijs van de telefoon gaat omlaag als je ‘m combineert met een abonnement met grote bundel. Onderstaande prijzen zijn dan ook geselecteerd op basis van Unlimited-abonnementen.

Galaxy S22 Ultra met abonnement van KPN – bespaar tot 163 euro

Op zoek naar de beste toestelprijs voor de S22 Ultra? Kijk dan eens naar een abonnement van KPN via Belsimpel of Mobiel.nl. In plaats van de genoemde 1099 euro voor het toestel betaal je dan 936 euro, een besparing van 163 euro.

Galaxy S22 Ultra met abonnement van T-Mobile – bespaar tot 163 euro

Diezelfde fijne prijs kun je ook vinden bij provider T-Mobile, mits je een bestelling plaatst bij Belsimpel. Ook bij die keuze bespaar je dus 163 euro en heb je een abonnement waarmee je onbeperkt kunt sms’en, bellen en data verbruiken.

Galaxy S22 Ultra met abonnement van Vodafone – bespaar tot 139 euro

Kijk je naar provider Vodafone, dan is de besparing enkele tientjes minder. Combineer je de Samsung Galaxy S22 Ultra met een onbeperkt abonnement van deze provider, dan bespaar je 139 euro op de toestelprijs. Voor de beste deal klik je natuurlijk hieronder.

Galaxy S22 Ultra met abonnement van Tele2 – bespaar tot 81 euro

Combineer je het toptoestel van Samsung met een abonnement van Tele2, dan moet je bij GSMWeb zijn. Via die website scoor je de Galaxy S22 Ultra nog eens met 81 euro korting.

Samsung Galaxy S22 Ultra deals bij providers – bespaar tot 64 euro

Bestel je liever bij de provider zelf? Natuurlijk is dat geen probleem, maar dat betekent wel dat de besparing ten opzichte van de losprijs flink veel minder is. Tevens betaal je nagenoeg altijd even veel voor het toestel, ongeacht de keuze van het abonnement. Het maakt dus niet uit of je kiest voor een bundel met enkele belminuten of waarmee je juist onbeperkt kunt bellen.

De maximale besparing bedraagt 64 euro als je direct bij T-Mobile of Tele2 de telefoon in huis haalt. Via KPN zelf is dat 43 euro korting en een bestelling plaatsen via Vodafone zelf is een no-go, omdat er dan geen besparing is en je juist meer betaalt dan als je de S22 Ultra los koopt.

Lees de Samsung Galaxy S22 Ultra review

Benieuwd naar al onze ervaringen met het toestel, check dan de geschreven Samsung Galaxy S22 Ultra review of bekijk natuurlijk onderstaande videoreview. Ook is er nog de S22 Ultra camerareview, waarin we ingaan op alle aspecten van de camera’s.