Samsung Galaxy S22 Ultra en Tab S8 nu te koop in Nederland: dit zijn de beste deals

Het is zover: de Samsung Galaxy S22 Ultra is vanaf vandaag officieel te koop in Nederland. We zetten de beste deals op een rijtje en waar je het nieuwe vlaggenschip kunt kopen.

Samsung Galaxy S22 Ultra kopen

Met een adviesprijs van 1249 euro is de Samsung Galaxy S22 Ultra een prijzige smartphone, maar wel een hele goede. Het toestel is vanaf vandaag (25 februari) in Nederland officieel te koop. De S22 Ultra ligt eerder in de winkels dan de reguliere S22 en S22 Plus; deze telefoons verschijnen pas op 11 maart. Het is voor het eerst dat Samsung kiest om de release van zijn nieuwste toptoestellen te verspreiden.

De S21, S21 Plus en S21 Ultra werden vorig jaar bijvoorbeeld allemaal op hetzelfde moment uitgebracht. De S22 Ultra is overigens wel het meest interessante en vernieuwende toestel uit de nieuwe reeks. Het design is bijvoorbeeld compleet anders, waardoor de S22 Ultra op een Galaxy Note-telefoon lijkt. Ook zijn de camera’s flink verbeterd.

Een losse Samsung S22 Ultra kopen kost je 1249 euro. Je krijgt standaard 128GB aan opslagruimte en 8GB RAM, maar er zijn ook versies met meer opslag (en werkgeheugen). Uiteraard kun je ook kiezen voor een Samsung Galaxy S22 Ultra met abonnement, waarbij je terecht kan bij alle bekende providers.

Samsung Galaxy S22 Ultra los kopen

Meer over de Samsung Galaxy S22 Ultra

De Galaxy S22 Ultra is het absolute vlaggenschip van Samsung voor 2022. De smartphone brengt veel vernieuwingen met zich mee. Zo heeft de telefoon een Galaxy Note-achtig design, met een hoekige behuizing en platte boven- en onderkant. Ook werkt de Ultra met de S Pen, de kenmerkende stylus. Eigenlijk had de S22 Ultra net zo goed de Note 22 Ultra kunnen heten.

→ Lees ook de uitgebreide Samsung Galaxy S22 Ultra review!

Op de achterkant van de Galaxy S22 Ultra zitten vier camera’s. De 108 megapixel-hoofdcamera is verbeterd en maakt mooiere foto’s in het donker. Hetzelfde geldt voor de 12 megapixel-groothoeklens, waarmee je kiekjes in een bredere hoek schiet. Handig voor landschapsfoto’s of bijvoorbeeld grote gebouwen. Ook heeft de smartphone twee zoomcamera’s, met 3x en 10x optische zoom.

V.l.n.r: de S22, S22 Plus en S22 UItra.

Verder draait de Samsung S22 Ultra op Android 12 en krijgt ‘ie heel veel (en erg lang) updates. Samsung belooft vier Android-versie-updates, waardoor de telefoon Android 13, 14, 15 én 16 ontvangt. Ook kun je rekenen op vijf jaar aan beveiligingspatches, zodat hackers buiten de deur worden gehouden. Op updategebied hoort Samsung bij de absolute top in Android-land.

Ook te koop: Tab S8-tablets

Ook de nieuwste tablets van Samsung zijn vanaf nu officieel verkrijgbaar. Het gaat om de Tab S8-reeks, die bestaat uit drie apparaten. Het instapmodel, de Galaxy Tab S8, wordt vergezeld door de Tab S8 Plus en de absolute uitblinker, de Tab S8 Ultra. De prijzen verschillen behoorlijk: je betaalt respectievelijk 749, 949 en 1149 euro.

De tablets hebben een mooi scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz, zodat beelden heel vloeiend ogen. Ze beschikken bovendien over de Snapdragon 8 Gen 1-processor, die voor uitstekende prestaties zorgt. De tablets hebben achterop een dubbele camera en grote accu’s die snel kunnen opladen. In de tabel hieronder zie je waar je terecht kan voor een nieuwe Tab S8, S8 Plus of S8 Ultra. Let op: als je de Tab S8 op tijd bestelt, krijg je gratis een setje Galaxy Buds 2-oordopjes.

