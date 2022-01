Winactie: maak kans op de gloednieuwe Samsung Galaxy S22 bij Android Planet

De Samsung Galaxy’s van 2022 komen eraan en bij Android Planet geven we een gloednieuwe smartphone weg! Meedoen is uiteraard heel makkelijk en hoe jij kans maakt op dit topmodel, lees je hier.

Samsung Galaxy S22 winactie bij Android Planet

Over zo’n twee weken krijgen we alles te horen over de nieuwe toptoestellen van Samsung voor 2022. Dan organiseert de fabrikant weer Galaxy Unpacked, het evenement waar we een hoop mooie dingen gaan zien. Wat precies is uiteraard nog de vraag, maar we hebben natuurlijk wel een vermoeden. Zo verwachten we daar drie nieuwe Galaxy S-toestellen!

Bij Android Planet maak je nu kans op de Samsung S22. Het gaat om het basismodel, maar de kleur bepaal jij helemaal zelf. We verwachten dat het toestel op de markt komt in meerdere kleuren. Voor welke ga jij?

Meedoen doe je zo

De Samsung Galaxy S22, zoals het toestel zeer waarschijnlijk gaat heten, wordt door Android Planet zelf weggegeven. Meedoen kan tot en met donderdag 24 februari. Vervolgens kiezen wij geheel willekeurig de winnaar of winnares. Daar nemen we vervolgens contact mee op over de adresgegevens en favoriete kleur.

Wanneer het toestel daadwerkelijk op de markt komt is nog onbekend, maar we zorgen natuurlijk dat de winnaar ‘m zo snel mogelijk krijgt. Gewonnen? Dan loop je dus als een van de eersten in Nederland rond met een gloednieuwe Galaxy. Meedoen is natuurlijk heel makkelijk. Vul daarvoor alleen even onderstaand formulier in, want zo ding je direct mee naar de nieuwe topsmartphone.

Meer over de Samsung Galaxy S22-serie

We denken al veel te weten over de aankomende smartphones van Samsung. Op onze losse toestelpagina’s vind je niet alleen alle geruchten op een rij, maar ook het laatste nieuws, gelekte afbeeldingen en vermeende specificaties. Benieuwd wat je er nog meer kunt lezen? Check dan onze pagina’s van de Samsung Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra.

Natuurlijk zit Android Planet 9 februari klaar om live verslag te doen van Galaxy Unpacked. Tot die tijd geen nieuwtje missen? Houd de website dan in de gaten, download onze gratis Android Planet-app of schrijf je natuurlijk even in voor onze nieuwsbrief!