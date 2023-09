Tip: Samsung Galaxy S23 nu met gratis setje Buds 2 Pro

Als je nu een Samsung Galaxy S23, S23 Plus of S23 Ultra koopt, krijg je een setje Galaxy Buds 2 Pro cadeau. Lees hier hoe je van de aanbieding profiteert.

Galaxy Buds 2 Pro gratis bij Samsung S23

Als je een high-end Android-smartphone zoekt, dan kom je al snel bij de Galaxy S23-telefoons van Samsung uit. Mocht je een overwegen om een toestel in huis te halen, is het goed om te weten dat er tijdelijk een aanbieding loopt. Bij de aankoop van de Samsung S23, S23 Plus of S23 Ultra krijg je een setje Galaxy Buds 2 Pro cadeau.

Dit zijn draadloze oordopjes met prima geluid en actieve ruisonderdrukking. Hierdoor geniet je ook van je muziek als je in een drukke omgeving bent. De aanbieding loopt tot en met 1 oktober 2023 en geldt zolang de voorraad strekt. Via deze actiepagina kun je de Buds 2 Pro aanvragen. Dit kan tot en met 1 december 2023.

Samsung controleert vervolgens je aankoop en zegt de Buds 2 Pro binnen zeven weken bij je thuis te leveren. Belangrijk om te weten: je krijgt de oordopjes alleen als je de Galaxy S23 bij Samsung zelf of een deelnemende (web)winkel aanschaft. Dit zijn Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Bol.com en Mobiel.nl.

Meer over de Galaxy S23-smartphones

De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra zijn de meest recente toptoestellen van Samsung. Ze zijn voorzien van een scherp amoled-scherm van respectievelijk 6,1, 6,6 en 6,8 inch en draaien op de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dit is de snelste mobiele processor van dit moment. De S23 heeft 128GB aan opslagruimte, terwijl de Plus en Ultra standaard met 256GB zijn uitgerust.

De Samsung-telefoons draaien uit de doos op Android 13 en krijgen vier grote Android-upgrades. Tot en met Android 17 worden ze dus sowieso bijgewerkt. Samsung belooft ook vijf jaar lang beveiligingspatches uit te rollen, zodat je hackers buiten de deur houdt. Over Android ligt de bekende One UI-schil.

De Galaxy S23 heeft een adviesprijs van 949 euro, terwijl je voor de S23 Plus 1199 euro betaalt. De S23 Ultra is het duurste met een adviesprijs van 1399 euro. Inmiddels zijn de toestellen voor minder op de kop te tikken. Check de vergelijkers hierboven voor de actuele prijzen.

