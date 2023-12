Samsung Galaxy S23 FE arriveert in Nederland voor 699 euro

Daar is ‘ie dan, de Samsung Galaxy S23 FE is eindelijk te koop in Nederland en ook nog eens in verschillende kleuren. Keuze heb je uit het model met 128GB opslag of de 256GB-variant.

Samsung Galaxy S23 FE kopen in Nederland

We dachten dat we moesten wachten tot het eerste kwartaal van 2024, maar niks blijkt minder waar. De Samsung Galaxy S23 FE ligt vanaf nu in de winkel en is te koop vanaf 699 euro bij PhoneMarket. Voor die prijs krijg je het model met 128GB interne opslag en je hebt keuze uit alle vier de kleuren: grijs, lichtgeel, paars en lichtgroen.

Wel zijn die modellen niet op voorraad, maar ‘binnenkort beschikbaar’. Voor zes tientjes meer krijg je de variant met 256GB geheugen in bezit, waarvan de meeste modellen wel binnen twee dagen leverbaar zijn. Het gaat om toestellen die verkregen zijn via grijze import zo laat de webshop ons desgevraagd weten.

Momenteel is het nog niet mogelijk om de Galaxy S23 FE te combineren met een abonnement en is ‘ie alleen los te koop. Wil je dat wel, dan moet je even wachten totdat winkels zoals Belsimpel, Mobiel.nl of de providers zelf hem gaan aanbieden.

Galaxy S23 FE vs Galaxy S23

Het toestel verschilt stiekem toch wel veel ten opzichte van de reguliere Samsung Galaxy S23. Het FE-model, wat staat voor Fan Edition, is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1-chip die inmiddels al ietsje ouder is. Er is 8GB RAM aanwezig en het scherm heeft een diagonaal van 6,4 inch. Het gaat om een kleurrijk amoled-scherm van 6,4 inch met een prima resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Die verversen maximaal 120 keer per seconde voor een soepele ervaring tijdens het scrollen of gamen.

Opladen van de 4500 mAh-accu gaat met maximaal 25 Watt en kan alleen bekabeld. In het scherm is een enkele frontcamera geplaatst en op de achterkant vind je nog eens drie camera’s. De primaire sensor heeft een resolutie van 50 megapixel en ook maak je foto’s met de 12 megapixel-groothoeklens of telecamera waarmee je iets kunt inzoomen.

Het toestel is stof- en waterdicht, bevat stereospeakers en kan ook overweg met Samsung DeX. Daarbij sluit je de smartphone aan op een extern scherm en toetsenbord, om zo een heuse desktopomgeving te creëren en nog productiever en sneller te kunnen werken.

Reviews Samsung Galaxy S23-serie

Android Planet is al aan de slag geweest met de reguliere Galaxy S23 en de Galaxy S23 Ultra. Onze ervaringen met eerstgenoemde vind je uiteraard in de Samsung Galaxy S23-review. Benieuwd naar de Ultra, lees dan: Samsung Galaxy S23 Ultra review. Uiteraard gaan we ook aan de slag met het FE-model, om te kijken hoe die presteert.

Opvallend is dat de snellere S23 al flink in prijs gezakt is, waardoor je er momenteel nog € 673,45 voor betaalt, minder dus dan de S23 FE-prijs.

Over slechts enkele weken verwachten we ook alweer drie nieuwe smartphones te gaan zien in de Galaxy S24-serie. Half januari zou Samsung van plan zijn de nieuwe vlaggenschepen te presenteren, waarna ze vrij snel op de markt moeten verschijnen.

