Mis het niet: nu een Galaxy Tab A8 bij de Samsung S23-serie cadeau!

De Galaxy S23-toestellen van Samsung zijn krachtig en hebben goede camera’s. Tijdelijk krijg je bij je aankoop een Galaxy Tab A8 cadeau. We vertellen je alles over deze deal.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S23-serie met Galaxy Tab A8 cadeau

De Galaxy S23-serie is de meest recente lijn met vlaggenschepen van Samsung. De S23 Ultra is het ultieme topmodel, waarmee je het beste van het beste in huis haalt. Niet zo’n krachtig toestel nodig? Dan ga je voor de instapper (de S23) of het tussenmodel, de S23 Plus.

Bij aankoop van één van deze toestellen krijg je tijdelijk een interessant cadeau: de Samsung Galaxy Tab A8 32GB LTE (t.w.v. 229 euro). De actieperiode loopt tot en met 17 juli. Ontdek snel welke partijen meedoen met deze actie en welke telefoon bij jou past.

Galaxy S23: compacte instapper

De Samsung Galaxy S23 is de instapper van de serie en door zijn 6,1 inch-scherm lekker compact. De Snapdragon 8 Gen 2-processor kan elke taak die je ‘m geeft aan en met de accu kom je gemakkelijk de dag door. Verder heb je de beschikking over drie camera’s.

Het is een perfect toestel als je op zoek bent naar één van de beste telefoons van dit moment, maar toch ook een beetje op je budget wil letten. Hij is verkrijgbaar in zwart, groen, lila en crème en heeft een adviesprijs van 949 euro. In combinatie met een abonnement is daar echter vaak voordeel te behalen.

Samsung Galaxy S23 met abonnement en Tab A8:

Samsung Galaxy S23 als los toestel met Tab A8

Galaxy S23 Ultra: neusje van de zalm

De S23 Ultra is het absolute vlaggenschip van Samsung. De smartphone heeft een extra telelens om tot tien keer optisch in te zoomen en een 200 megapixel-hoofdcamera. Dat worden dus wel heel scherpe vakantiekiekjes deze zomer.

Bij het Ultra-model wordt ook de S Pen meegeleverd. Hiermee maak je aantekeningen op je smartphone of schets je snel een idee voor je volgende kunstwerk. Ook zet je ‘m in om foto’s te maken van een afstandje en tijdens een presentatie gebruik je de S Pen als presenter. De S23 Ultra heeft een adviesprijs van 1399 euro. Naast de vier standaardkleuren, zijn nog vier extra kleuren exclusief via Samsung te krijgen: limoengroen, blauw, grijs en rood.

Samsung Galaxy S23 Ultra met abonnement en Tab A8:

Samsung Galaxy S23 Ultra als los toestel met Tab A8:

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy S23 Plus: gulden middenweg

Heb je iets meer smartphone nodig dan de instapper, maar is het beste van het beste wat te duur? De Samsung Galaxy S23 Plus geeft je een middenweg. Het toestel heeft een grotere batterij en forser scherm, zodat jij als intensieve gebruiker de hele dag comfortabel met je smartphone in de weer kunt.

Welk toestel uit de S23-serie het ook wordt, je profiteert altijd van het goede updatebeleid van Samsung. De komende vier Android-updates, tot en met Android 17, zie je op je smartphone verschijnen. Bovendien is je telefoon vijf jaar beschermd tegen hackers met beveiligingsupdates.

Samsung Galaxy S23 Plus met abonnement en Tab A8:

Samsung Galaxy S23 Plus als los toestel met Tab A8

Cadeau bij je S23: Samsung Galaxy Tab A8

Tijdelijk krijg je bij aankoop van je nieuwe smartphone uit de S23-serie de Samsung Galaxy Tab A8 cadeau, ter waarde van 229 euro. De tablet is voorzien van een 10,5 inch-lcd-scherm waarop je prettig je favoriete films en series kijkt.

Dankzij de speakers met Dolby Atmos-ondersteuning klinkt dat ook nog eens goed. Overigens kan de processor prima overweg met dagelijkse taken, maar zwaardere apps kosten hem wat meer moeite. De actie geldt tot en met 17 juli bij verschillende webwinkels.