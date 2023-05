Samsung Galaxy S23 haal je zo het goedkoopst in huis: bespaar tot 308 euro

Een snel leeglopende batterij, langzame hardware of een barst in het scherm. Herken je dit? Dan ben je toe aan een nieuwe telefoon! De onlangs verschenen Samsung Galaxy S23 kun je nu met voordeel in huis halen.

Dit is de Samsung Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 is één van de krachtigste smartphones van dit moment. Dit komt door de Snapdragon 8 Gen 2-chip van Qualcomm. Deze is krachtiger en energiezuiniger dan de Exynpos-processor die in de S22-serie werd gebruikt. De S23 is het instapmodel van de S23-serie dankzij het compacte 6,1 inch-scherm.

De plaatjes die de camera schiet stellen ook niet teleur. De selfiecamera is vernieuwd en heeft meer resolutie ten opzichte van de S22. Videobellen en selfies zijn scherper en bomvol details. Met de hoofdcamera van 50 megapixel, groothoeklens van 12 megapixel en zoomlens van 10 megapixel zet je alles wat je maar wil fraai op de foto.

Het toestel heeft een standaard werkgeheugen van 8GB en is te verkrijgen met een opslag van 128GB of 256GB. Verder mag je ook één van de vier kleuren kiezen die het beste bij jou past: zwart, wit, lavendel of donkergroen.

Op dit moment kun je voor het losse toestel het beste bij Phonemarket terecht. Daar scoor je ‘m al voor 764 euro met 128GB.

De beste Samsung Galaxy S23-aanbiedingen bij providers – tot 92 euro goedkoper

Je kunt de Samsung Galaxy S23 ook aanschaffen bij een provider en daardoor besparen op de prijs. In combinatie met Vodafone is de S23 namelijk te kopen met 92 euro voordeel. Daar sluit je bovendien dankzij de Runnersdeals je abonnement extra voordelig af.

Klop je liever bij KPN of T-Mobile aan, dan betaal je voor de Samsung Galaxy S23 bij je abonnement 696 euro. Bij de laatste ontvang je verder extra korting op je maandelijkse abonnementskosten. Tele2 heeft het toestel ook, maar daar is het voordeel met 44 euro het laagst. Wel sluit je de bundel met 20GB data bij deze provider af voor hetzelfde maandelijkse bedrag als die met 10GB internet.

De grootte van het abonnement bepaalt niet hoeveel jij in totaal voor het toestel betaalt bij de providers. Het maakt dus niet uit of je voor de goedkoopste bundel gaat of juist een Unlimited Data-abonnement neemt.

De beste Samsung Galaxy S23-aanbiedingen bij webshops – tot 308 euro voordeel

In tegenstelling tot bij de providers zelf, bepaalt de grootte van jouw abonnement wel hoeveel voordeel je krijgt als je het toestel met abonnement bij een webshop koopt. Je geniet dus van meer voordeel als je een bundel neemt met onbeperkt data en bellen en sms’en, dan als je de kleinste bundel neemt.

Samsung Galaxy S23 met Vodafone-abonnement bij GSMweb – bespaar 308 euro

Schaf je de Samsung Galaxy S23 aan in combinatie met een Vodafone-abonnement via GSMweb, dan bespaar je 308 euro. Verzorgt Ziggo bij jou thuis het internet en TV? Dan krijg je nog meer voordeel, zoals 2,50 euro korting per maand en twee keer zoveel MB’s in je bundel.

Samsung Galaxy S23 met KPN-abonnement bij GSMweb – bespaar 236 euro

Bespaar wel 236 euro op een Samsung Galaxy S23 in combinatie met een KPN abonnement via GSMweb. Heb je ook al TV en internet van KPN? Dan ontvang je Combivoordeel tot wel 7,50 euro.

Samsung Galaxy S23 met T-Mobile-abonnement bij Belsimpel – bespaar 244 euro

Ga je toch liever voor een T-Mobile abonnement bij je Samsung Galaxy S23? Via Belsimpel krijg je 244 euro voordeel op het toestel in combinatie met T-Mobile. Verder geniet je van tot wel 10 euro korting extra per maand én 2GB data per maand gratis als je al klant bent van T-Mobile.

Samsung Galaxy S23 met Tele2-abonnement bij GSMweb – bespaar 236 euro

Bij GSMweb scoor je de Samsung Galaxy S23 ook met Tele2-abonnement. In dat geval kost het je 236 euro minder dan een los toestel. Je krijgt nog meer voordeel als je al Tele2-producten hebt, zoals 5 euro korting en 5GB extra data per maand.