Tip: gratis Harman Kardon-speaker bij Samsung Galaxy S23

Tot en met eind april krijg je een gratis Harman Kardon-speaker als je een Galaxy S23, S23 Plus of S23 Ultra aanschaft. Waar je terecht kunt en welke voorwaarden gelden, zetten we in dit artikel op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S23: gratis Harman Kardon-speaker

Ben je van plan om een smartphone uit de Samsung Galaxy S23-lijn te kopen? Schaf je een toestel aan bij een aangesloten winkel, dan ontvang je binnen enkele weken een Harman Kardon-speaker ter waarde van 299 euro. De actie geldt voor de reguliere Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Samsung Galaxy S23 Ultra.

De actie loopt tot en met 30 april en vervolgens heb je nog tot en met 30 juni om alle gegevens in te voeren en je aankoop te registreren. Dat kan op deze speciale actiepagina van Samsung. Je moet onder andere je aankoopbewijs uploaden en het IMEI- en EAN-nummer doorgeven. Is alles in orde, dan ontvang je binnen enkele weken de speaker in huis. Daarbij gaat het om de Onyx Studio 7-speaker, die normaliter 299 euro kost.

Het is handig om goed te checken of een (web)winkel is aangesloten voor de actie. Een lijst wordt namelijk niet gedeeld door Samsung. De Galaxy S23-telefoons zijn begin februari gepresenteerd en hebben adviesprijzen van respectievelijk 949, 1199 en 1399 euro. Inmiddels zijn ze al wel in prijs gedaald.

Meer over de Samsung Galaxy S23

Meer weten over de smartphones? Dan ben je bij Android Planet op het juiste adres. Zo zijn we aan de slag geweest met de instapper en het Ultra-model. We hebben van de toestellen uitgebreide reviews gepubliceerd.

Kijk je liever? In onderstaande videoreview nemen we de S23-telefoons met je door. Redacteur Colin vertelt je alles over het vernieuwde design, de snelle hardware, camera’s, accuduur en het updatebeleid.

Meer lezen over Samsung: