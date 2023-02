Samsung Galaxy S23 nu te bestellen: dit zijn de beste deals

De Samsung Galaxy S23 kopen kan per direct! In dit overzicht vind je de losse toestelprijzen, maar ook de beste deals met abonnement!

Samsung Galaxy S23 kopen: alle deals op een rij

Ze zijn zojuist gepresenteerd en per direct te bestellen! We hebben het natuurlijk over de drie nieuwe vlaggenschepen van Samsung: de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Samsung Galaxy S23 Ultra.



In dit overzicht vind je de beste deals van dit moment, zowel voor losse toestellen als voor de Galaxy S23’s met abonnement. Check ook onderstaande inhoudsopgave, want zo spring je direct naar jouw favoriete telefoon.

Galaxy S23 kopen: verkrijgbaar vanaf 949 euro

De Galaxy S23 is het instapmodel, maar vergis je niet, want de smartphone is echt een high-end vlaggenschip. De telefoon heeft een amoled-scherm van 6,1 inch met een scherpe resolutie en hoge ververssnelheid. De batterij is vergroot en in totaal zijn er vier camera’s aan boord. De Samsung S23 komt op de markt in vier kleuren en verschillende opslagvarianten.

Samsung Galaxy S23 bestellen

Een losse Samsung Galaxy S23 kopen doe je vanaf 949 euro. Dat is voor het model met 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. De versie met dubbele opslag gaat over de toonbank voor 1009 euro. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een Samsung S23 met abonnement.

Galaxy S23 Plus: grootser voor multimedia

De Galaxy S23 Plus heeft hetzelfde uiterlijk als de normale S23, maar dan wel in een groter jasje. Niet alleen het scherm is wat groter, maar dat geldt ook voor de accu. De rest van de specificaties zijn identiek. Zo zien we dezelfde vier kleuren, een Snapdragon 8 Gen 2-chip en in totaal vier camera’s.

De nieuwe toestellen draaien op Android 13 met daar overheen de eigen One UI 5.1-schil. Qua updatebeleid zit je bij Samsung helemaal goed. Zo krijg je updates tot en met Android 17 en maar liefst vijf jaar beveiligingsupdates.

Samsung Galaxy S23 Plus bestellen

De prijs voor het Plus-model begint bij 1199 euro voor een losse Samsung Galaxy S23 Plus. Daarvoor krijg je wel meer geheugen dan zijn directe voorganger: 256GB. De variant met 8GB RAM en 512GB opslag kost 1319 euro.

Geen interesse in een los toestel? Bekijk dan de Samsung Galaxy S23 Plus met abonnement. Dankzij onze prijsvergelijker check je de beste prijzen voor de meeste belminuten, smsjes, data of in combinatie met je favoriete provider.

Galaxy S23 Ultra: beste van het beste

Wil je het beste van het beste? Dan moet je bij de Samsung Galaxy S23 Ultra zijn. Deze smartphone heeft het grootste scherm met de hoogste resolutie. Ook heeft ‘ie de grootste batterij van de S23’s aan boord én de beste camera’s. Tot slot is er een stylus in het toestel verborgen, waarmee je snel (aan)tekeningen maakt.

Samsung Galaxy S23 Ultra bestellen

Ook bij dit toestel zijn de prijzen een stuk hoger dan zijn voorganger. Voor de versie met 8GB RAM en 256GB geheugen vraagt Samsung 1399 euro. Er zijn echter nog meer versies te koop, waaronder het 12GB/512GB-model voor 1579 euro. Het 1TB-model kost 1819 euro. Via de fabrikant zelf heb je trouwens ook keuze uit exclusieve kleuren.

Gebruik ook onze prijsvergelijker, want daar vind je de beste prijzen. Interesse in een losse Samsung Galaxy S23 Ultra. Check dan ook gelijk even onze sim only-prijsvergelijker! Natuurlijk is de Samsung S23 Ultra met abonnement ook te koop.

