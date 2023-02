De gloednieuwe Samsung Galaxy S23-serie: nu tot €800 voordeel bij KPN (ADV)

Samsung heeft zijn nieuwste vlaggenschip: de Samsung Galaxy S23. De smartphones zijn nu al te bestellen bij KPN én tijdelijk ook nog eens met een toffe deal. Jij wil natuurlijk als één van de eersten pronken met zo’n toestel, dus sla nu je slag!

Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie bij KPN en ontvang tot wel 800 euro inruilkorting!

Met de Samsung Galaxy S-serie ben je altijd verzekerd van de allernieuwste snufjes op techgebied. Dat is dit jaar niet anders, want de drie nieuwe S23-toestellen zijn weer van een hoog niveau.

Het instapmodel, en de meest compacte in de serie, is de Samsung Galaxy S23 (6,1 inch) en ook het betaalbaarste van de drie. Het meest uitgebreide en luxe toestel is de Samsung Galaxy S23 Ultra, die met zijn 6,8 inch de grootste is. De middenweg tussen deze twee is de Samsung Galaxy S23 Plus, die alle functionaliteiten van de S23 in zich heeft, maar ook een scherm van 6,6 inch.

Hoe eerder je bestelt, hoe eerder je kunt genieten van je nieuwe smartphone. Nu upgraden is helemaal voordelig met de actie die KPN voor je heeft! Je krijgt tot wel 800 euro terug als je jouw oude toestel inlevert, waarbij je maximaal voordeel ontvangt als je voor de S23 Ultra met 512GB aan opslagruimte gaat.

Gelikt design met herkenbare features

Het uiterlijk van de S23 en S23 Plus verschilt niet veel, behalve dat de Plus een stuk groter is. Er is veel met ronde hoeken gewerkt en – zoals we gewend zijn – zijn de randen langs het scherm zo dun mogelijk. De camera’s van alle drie de toestellen zijn niet meer weggewerkt in een ‘eiland’ en steken nog maar minimaal uit de achterkant van de smartphone.

De S23 Ultra is de vreemde eend in de bijt en is juist afgewerkt met rechte hoeken en een afgerond scherm. Dit model wordt ook geleverd met een S Pen die verwerkt is in de behuizing van het toestel. Daardoor gebruik je de smartphone zelfs als schets- of aantekeningenblok. De Galaxy S23 Ultra is dus perfect voor de creatieveling.

De Samsung Galaxy S22 Ultra werd uitgebracht in een aantal verschillende kleuren ten opzichte van de S22 en S22 Plus. Bij de drie S23-toestellen heb je keuze uit dezelfde vier kleuren met matte afwerking: Cream, Lavender, Black en Green.

Energiezuiniger dan zijn voorgangers

Hoewel het scherm van de Samsung S23 Plus net wat groter is dan die van het reguliere S23-model, zien we dezelfde resolutie: 2340 bij 1080 pixels. De S23 Ultra steekt hier bovenuit met een resolutie van 3088 bij 1440 pixels. Alle drie de modellen zijn uitgerust met een amoled-scherm met een ververssnelheid van maximaal 120Hz. Kleuren spatten dus van het scherm en overgangen verlopen soepeler dan ooit. Dat merk je voornamelijk bij bijvoorbeeld het scrollen door of switchen tussen apps.

De oplopende groottes van de toestellen zorgen ook voor steeds grotere accu’s: zo bevat de Galaxy S23 een 3900 mAh-accu, terwijl de S23 Plus een batterij van 4700 mAh aan bord heeft. De Samsung Galaxy S23 Ultra bevat zelfs een 5000 mAh-exemplaar. Hoe krachtiger de accu, hoe langer hij mee zal gaan. Waar de S22 nog uitgerust was met een processor van eigen makelij, kiest Samsung voor de S23-serie voor de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip die sneller en energiezuiniger is. In combinatie met de grotere accu hoef je je dus geen zorgen te maken dat je snel zonder stroom zit.

Verder moet een keuze gemaakt worden tussen de verschillende mogelijkheden qua geheugen. De S23 is beschikbaar met 128GB of 256GB opslagruimte en bij de S23 Plus is de keuze tussen 256GB en 512GB. Beide modellen hebben standaard een werkgeheugen van 8GB. De S23 Ultra heeft ook twee varianten om uit te kiezen: 256GB met 8GB werkgeheugen of 512GB met 12GB werkgeheugen.

Goed om wel rekening mee te houden is het feit dat de opslag van de S23-serie niet met een extern micro-sd-kaartje uit te breiden is. Denk daarom van tevoren goed na over hoeveel geheugen je nodig denkt te hebben.

Ultrascherpe kiekjes, zelfs in het donker

Op de camera’s van de S23-serie heeft Samsung – zoals we gewend zijn – absoluut niet bezuinigd. De Samsung Galaxy S23 (Plus) bezit welgeteld vier camera’s: één selfiecamera en drie lenzen die op de achterkant van het toestel te vinden zijn. Met de hoofdcamera van 50 megapixel leg je moeiteloos herinneringen vast en met de 12 megapixel-groothoeklens zet je hoge gebouwen makkelijk op de foto. Verder beschikken de smartphones over een telelens van 10 megapixel, die ervoor zorgt dat je voorwerpen op afstand tot wel drie keer dichterbij kunt halen.

Met de S23 Ultra zitten vooral de fotografen onder ons goed, want deze bevat een vijfde camera. Die gebruik je om extra ver mee te zoomen. De primaire camera heeft een resolutie van 200 megapixel, waardoor je elk detail moeiteloos vastlegt. Verder wordt door deze sensor gebruikt gemaakt van pixel binning: het samensmelten van pixels om kleuren en details in foto’s van 50 of 12,5 megapixel te verbeteren.

Bekijk de Galaxy S23 Ultra bij KPN

Komende vijf jaar up-to-date

Vanuit de doos draaien de Samsung S23-modellen op Android 13. Samsung heeft wel gesleuteld aan het uiterlijk en de functionaliteiten die we van Android kennen met de One UI-schil. Daaraan zijn visuele aanpassingen doorgevoerd en ook zijn er verschillende eigen Samsung-apps op de toestellen voorgeïnstalleerd. Verder kun je nog jaren vooruit, want de toestellen zijn verzekerd van de komende vier Android-updates en vijf jaar aan beveiligingsupdates.

Klaar voor de toekomst met 5G

Het 5G-netwerk komt eraan! Met de opvolger van 4G kun je nóg sneller streamen, downloaden en de belkwaliteit is stukken beter. De Samsung Galaxy S23-toestellen zijn namelijk standaard uitgerust met 5G-ondersteuning. Vooral in combinatie met het netwerk van KPN – dat uitgeroepen is tot het beste mobiele netwerk van Nederland – ben jij dus klaar voor de toekomst!

Extra veel voordeel bij KPN

Standaard kan je gebruikmaken van 5G in je bundel bij KPN. Daarvoor wordt geen cent extra in rekening gebracht. Heb je meerdere abonnementen lopen bij KPN, zoals internet en TV? Dan ontvang je onder het mom van KPN Combivoordeel enorm veel korting! Wat dacht je van 7,50 euro korting op je mobiele abonnement of 5 euro entertainmentkorting op bijvoorbeeld Netflix of Spotify? Samen met jouw nieuwe Samsung Galaxy S23 mis je zo niets meer en ben je weer helemaal up-to-date op smartphone gebied.