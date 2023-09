Samsung Galaxy S23 Plus flink in prijs gedaald: hier is ‘ie het goedkoopst

De Samsung Galaxy S23 Plus is momenteel fors in prijs gedaald. Ben je op zoek naar een los toestel of wil je ‘m juist combineren met een abonnement? Wij vertellen je waar je moet zijn voor de beste Samsung Galaxy S23 Plus-deals.

Samsung Galaxy S23 Plus: dit moet je weten

Samen met de Galaxy S23 en S23 Ultra vormt de S23 Plus de huidige set vlaggenschepen van Samsung. De smartphone geeft je iets meer smartphone dan het instapmodel, maar is betaalbaarder dan de S23 Ultra. Met een adviesprijs van 1199 euro is de Plus overigens niet goedkoop.

Gelukkig ligt die prijs ondertussen fors lager. Weet je al zeker dat je voor het losse toestel gaat, dan moet je bij Bol.com zijn. De zwarte variant kost daar 919 euro. Liever een andere kleur? Dan betaal je iets meer.

Voor die prijs krijg je standaard 8GB werkgeheugen, wat samen met de Snapdragon 8 Gen 2-chip ervoor zorgt dat alle apps en games als een zonnetje draaien.

Verder heeft het toestel een amoled-scherm van 6,6 inch en een accu van 4700 mAh. In vergelijking met de S23 laadt de Plus bovendien een stuk sneller op. De camera’s zijn wel hetzelfde: je krijgt een van 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-zoomcamera.

Samsung Galaxy S23 Plus bij providers – bespaar tot 55 euro

Is de looptijd van je abonnement bijna afgelopen? Bestel de S23 Plus dan niet als los toestel, maar in combinatie met een abonnement. Vaak bespaar je in dat geval fors op de toestelprijs. Providers hanteren altijd dezelfde prijs voor je nieuwe smartphone, ongeacht de grootte van je bundel. Maak je niet veel gebruik van je data en belminuten, dan is het zeker interessant om de S23 Plus bij één van de providers te bestellen.

Op het moment bespaar je het meeste op de Samsung Galaxy S23 Plus bij Odido. Je bespaart er 55 euro op de toestelkosten en betaalt 864 euro. Ben je al klant bij Odido – voorheen T-Mobile en Tele2 – dan profiteer je van meer voordeel. Denk aan korting op je mobiele en internet-abonnement.

Vodafone en KPN bieden de S23 Plus voor 984 euro aan en zijn dus niet goedkoper in vergelijking met een los toestel. Wel ontvang je ook daar voordelen als je al andere abonnementen hebt. Zo krijg je tot 7,50 korting op je abonnement en een gratis tv-pakket. KPN doet daar nog 5 euro entertainmentkorting bij, terwijl Vodafone je nog onder andere dubbel zoveel MB’s geeft.

Samsung Galaxy S23 Plus bij webshops – bespaar tot 247 euro

Je bespaart nog meer als je via een webshop, zoals Belsimpel of Mobiel.nl, een abonnement afsluit. Daar maakt het wel degelijk uit hoe groot je bundel is: hoe groter je bundel, hoe meer voordeel je pakt. Internet je veel via de 4G- of 5G-verbinding, kijk dan zeker eens bij een webwinkel voor de Samsung Galaxy S23 Plus.

Zowel Belsimpel als Mobiel.nl hebben nu een mooie actie bij bestelling van een toestel uit de S23-serie. Sluit je een abonnement bij het toestel af, dan ontvang je de Samsung Galaxy Buds 2 Pro (t.w.v. 229 euro) cadeau. Voor welke provider je kiest, maakt daarbij niet uit.

Samsung Galaxy S23 Plus met Odido bij GSMweb – bespaar tot 247 euro

Als Odido-klant (voorheen T-Mobile) krijg je tot 2,50 euro korting en gratis MB’s bij je nieuwe abonnement. Nog mooier: je bespaart tot 247 euro op de S23 Plus met een abonnement van Odido bij GSMweb. Het toestel kost nog 672 euro.

Samsung Galaxy S23 Plus met KPN bij GSMweb – bespaar tot 151 euro

Bespaar tot 151 euro op je nieuwe Samsung S23 Plus in combinatie met een KPN-abonnement bij GSMweb. Voor het toestel leg je 672 euro neer. Al KPN-klant? Dan profiteer je van voordelen, zoals tot 7,50 euro korting.

Samsung Galaxy S23 Plus met Vodafone bij GSMweb – bespaar tot 151 euro

Ga je het liefste voor een abonnement van Vodafone, dan moet je ook bij GSMweb zijn. Daar bespaar je 151 euro op de S23 Plus. Klanten van Ziggo ontvangen 2,50 euro korting per maand, dubbel zoveel MB’s en meer.

Samsung Galaxy S23 Plus met Lebara bij GSMweb – bespaar tot 88 euro

Bestel de Samsung Galaxy S23 Plus met een Lebara-abonnement bij GSMweb. Je bespaart dan 88 euro en betaalt voor het toestel 831 euro. Bij je bestelling ontvang je tijdelijk de Samsung Galaxy Buds 2 Pro ter waarde van 229 euro cadeau!

Samsung Galaxy S23 Plus met Ben bij Mobiel.nl – bespaar tot 68 euro

Kies je voor een abonnement van Ben? Dan kost de S23 Plus je 851 euro bij Mobiel.nl. Dat is een besparing van 68 euro. Ben je al klant van de provider of heb je een internet-abonnement van Odido, dan scoor je allerlei voordelen. Denk aan tot 5 euro korting op je internet-abonnement en tot 5GB extra aan data.