Alle kleuren en modellen van de nieuwe Samsung Galaxy S23 Series op een rij (ADV)

De Samsung Galaxy S23 Series is nu te koop en bestaat uit een aantal verschillende toestellen, uitvoeringen en kleuren. Wij lichten de verschillende modellen kort voor je toe om die keuze makkelijker te maken.

Welke Samsung Galaxy S23 past bij jou?

De Samsung Galaxy S23-telefoons liggen nu in de winkels, maar dan moet je wel kiezen. Ga je voor het instapmodel, de S23, of het ultieme topmodel, de S23 Ultra? Zoek je een middenweg? Dan past de S23+ misschien het beste. Alle S23-smartphones zijn in verschillende kleuren en in meerdere versies te verkrijgen als het gaat om werk- en opslaggeheugen.

Ben je eruit? Bestel dan via Samsung.com, want je profiteert van tot wel 240 euro voordeel als je voor een toestel met meer opslag gaat. Wees snel, want de actie loopt maar tot en met 26 februari.

Samsung Galaxy S23 Ultra: perfect voor de professional

De Samsung Galaxy S23 Ultra is het grote vlaggenschip in de S23 Series. Met zijn 5000 mAh-batterij, resolutie van 3088 bij 1440 pixels op het 6,8 inch-scherm en meegeleverde S Pen is het toestel perfect voor de zakelijke gebruiker.

De camera van de Samsung Galaxy S23 Ultra is ook een absolute topper. Met zijn 200 megapixel schiet de hoofdcamera ook met weinig licht moeiteloos scherpe kiekjes. Verder gebruik je de groothoeklens van 12 megapixel om hoge gebouwen en grote groepen op beeld te krijgen. Verder heb je de beschikking over twee zoomlenzen, waarmee je tot wel drie keer en tien keer optisch in kan zoomen.

De S23 Ultra is er in vier kleuren: vanille, lila, donkergroen en donkergrijs. Shop je via Samsung.com, dan is de S23 Ultra ook exclusief te verkrijgen in Graphite, Red, Lime en Sky Blue, en met 1TB aan opslagruimte.

Besluit je voor 26 februari over te stappen op de Samsung Galaxy S23 Ultra, dan krijg je een gratis geheugenupgrade! Dit betekent dat je het toestel met 512GB aan opslag kunt kopen voor de prijs van de 256GB-versie, en het toestel met 1TB voor de prijs van de variant met 512GB. Het voordeel kan daardoor oplopen tot wel 240 euro!

Samsung Galaxy S23 Ultra bij Samsung:

256GB (8GB werkgeheugen): 1399 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

– alle standaard- en exclusieve kleuren 512GB (12GB werkgeheugen): 1579 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

– alle standaard- en exclusieve kleuren 1TB (12GB werkgeheugen): 1819 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

Samsung Galaxy S23 en S23+: instapper en tussenmodel

De Samsung Galaxy S23 is het instapmodel en meest compacte in de S23 Series door zijn 6,1 inch-scherm. Vergis je echter niet: het toestel is nog altijd een aanrader met zijn 3900 mAh-accu en Snapdragon 8 Gen-2 processor.

Het tussenmodel, de Galaxy S23+, kan door de 4700 mAh-accu nog langer mee. Het is dus een goede keus voor de intensieve gebruiker. Door het scherm van 6,6 inch bekijk je jouw favoriete media nog fijner.

Door de drie camera’s op de achterkant van de S23(+) maak je zonder veel moeite mooie foto’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en door de groothoeklens van 12 megapixel leg je alle architectuur vast. Bovendien geniet je van een zoomlens, waarmee je tot drie keer optisch kunt inzoomen.

De Galaxy S23(+) is te verkrijgen in de kleuren vanille, lila, donkergroen en donkergrijs. Spreekt geen van deze kleuren je aan? Bestel dan via Samsung.com, want dan heb je ook nog keuze uit de exclusieve kleuren Graphite en Lime. De Samsung Galaxy S23 is beschikbaar met een werkgeheugen van 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB aan opslag. De Galaxy S23+ is te bemachtigen met een werkgeheugen van 8GB en 256GB of 512G aan opslag.

Samsung doet je een gratis geheugenupgrade cadeau als je overstapt naar de Samsung Galaxy S23(+) voor 26 februari! Dit wil zeggen dat je de Galaxy S23 met 256GB aan opslag koopt tegen de prijs van die met 128GB aan geheugen. Dat is een voordeel van 60 euro. Ditzelfde geldt voor de Samsung Galaxy S23+ en dan bespaar je 120 euro!

Samsung Galaxy S23 bij Samsung:

128GB (8GB werkgeheugen): 949 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

– alle standaard- en exclusieve kleuren 256GB (8GB werkgeheugen): 1009 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

Samsung Galaxy S23+ bij Samsung:

256GB (8GB werkgeheugen): 1199 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

– alle standaard- en exclusieve kleuren 512GB (8GB werkgeheugen): 1319 euro – alle standaard- en exclusieve kleuren

Nieuwe Galaxy Book3-laptops

Als klap op de vuurpijl kondigde Samsung nieuwe laptops aan in de Galaxy Book Series. Het gaat om de Samsung Galaxy Book3 in drie verschillende varianten. De reguliere Galaxy Book3 beschikt over een scherm van 15 inch en de Book3 Pro is te krijgen met een scherm van 14 of 16 inch. Kies je voor de Galaxy Book3 360 of Book3 Pro 360, dan is jouw scherm extra flexibel en als tablet te gebruiken!

Nog nooit eerder kwam Samsung met een Galaxy Book3 Ultra en net als zijn smartphone-naamgenoot is het de ultieme krachtpatser. Met zijn Intel Core i9-chip is er geen enkele taak die hij niet aankan. De Book3 Ultra heeft een 16 inch-scherm met een resolutie van 2880 bij 1800 pixels, waardoor alles haarscherp op je beeld staat.

Pak meer Samsung-voordeel

Bestel je jouw nieuwe smartphone via Samsung.com, dan heb je niet alleen keuze uit exclusieve kleuren en opslaggroottes. Samsung doet je namelijk ook nog eens een abonnement voor YouTube Premium (4 maanden) én Spotify Premium (tot 3 maanden) cadeau.

Verder neemt Samsung graag jouw oude telefoon over. Dit levert je een voordeel van tot wel 290 euro op als je jouw oude Galaxy S21 Ultra (128GB) inlevert. Natuurlijk is dit afhankelijk van welke smartphone je inruilt en in welke staat die is. Samsung doet daar nog een bedrag van tot wel 200 euro aan extra inruilwaarde bovenop.

Heb je meer Samsung producten op het oog? Combineer dan drie of meer producten en ontvang 10% voordeel. Koop je de Samsung Galaxy S23 samen met nog één ander product? Dan ontvang je 5% voordeel! Om optimaal voor jouw nieuwe producten te zorgen, ontvang je ook nog eens een jaar lang Samsung Care+ cadeau ter waarde van 89 euro voor de Galaxy S23 Series en ter waarde van 92 euro voor de Galaxy Book Series.