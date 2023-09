De Samsung Galaxy S23-serie: nu tot 350 euro voordeel (ADV)

Ben jij toe aan een nieuwe smartphone? De Samsung Galaxy S23-serie is nu met tot wel 335 euro voordeel in huis te halen. Wij vertellen je waar je moet zijn.

Zo haal je de Samsung Galaxy S23-serie voordelig

De Samsung Galaxy S23-serie bestaat uit drie smartphones. Zo is er de Galaxy S23, de instapper van het drietal. Ook kun je kiezen voor de S23 Ultra als ultieme krachtpatser en de S23 Plus die daartussenin zit. Het zijn de high-end toestellen van het merk en je haalt ze nu het goedkoopst in huis bij PhoneMarket. Je korting kan oplopen tot wel 335 euro! Wij vertellen je meer over deze krachtige telefoons.

Samsung Galaxy S23: de kleine instapper

Als instapper van de S23-serie is de Galaxy S23 met zijn 6,1 inch-amoled-scherm lekker compact. Door de Snapdragon 8 Gen 2-processor kan ‘ie elke taak die je hem geeft makkelijk aan en de chip is bovendien energiezuinig. Met één keer opladen van de 3900 mAh-accu kom je gemakkelijk de dag door. Verder is het toestel uitgerust met een drietal camera’s, zodat je altijd een mooi kiekje schiet.

De Samsung S23 is verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, crème, groen en lavendel. De versie met 128GB heeft een adviesprijs van 949 euro, maar is bij PhoneMarket met 255 euro voordeel in huis te halen. Wil je meer geheugen, dan kies je voor 256GB. Die scoor je bij PhoneMarket 214 euro goedkoper dan de adviesprijs van 999 euro.

Samsung Galaxy S23 Plus: de gulden middenweg

Heb je liever een stapje groter, dan is de Samsung Galaxy S23 Plus een goede keuze. Het toestel heeft een forser scherm, waardoor er ruimte is voor een grotere batterij. Ook voor de intensieve smartphonegebruiker is de accu dus groot genoeg. Games zien er op het kleurrijke amoled-display erg fraai uit. Met een toestel uit de Galaxy S23-serie profiteer je van het goede updatebeleid van Samsung, want je krijgt vier Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches.

Je koopt de Samsung S23 Plus in dezelfde vier kleuren als de S23. Het model met 256GB aan opslag heeft een adviesprijs van 1199 euro. Via PhoneMarket is ‘ie echter 280 euro goedkoper. Liever wat meer geheugen? De Samsung S23 Plus met 512GB is bij PhoneMarket 350 euro voordeliger.

Samsung Galaxy S23 Ultra: de krachtpatser

Op zoek naar het beste van het beste dat Samsung te bieden heeft? Dan moet je bij de Samsung Galaxy S23 Ultra zijn. Je hebt de beschikking over een uitgebreide cameraset, waaronder een primaire camera van 200 megapixel. Bovendien wordt de S Pen meegeleverd, waarmee je je creatieve kant uit. Maak (aan)tekeningen of schiet foto’s terwijl je niet bij je telefoon in de buurt bent met deze handige stylus.

De prestaties van de camera en het pennetje zijn niet het enige dat afwijkt van de rest van de serie. Ook het design van de S23 Ultra springt eruit en dat komt door zijn rechte hoeken. Verder heb je een nog groter scherm om series op te kijken.

Is de Samsung Galaxy S23 Ultra je nieuwe smartphone? Kies dan een kleur die bij je past en shop ‘m bij PhoneMarket. De variant met 256GB aan opslag kost daar 325 euro minder dan de adviesprijs van 1399. Heb je wat meer bestanden om op te slaan? Ga dan voor 512GB, die 205 euro voordeliger is dan de adviesprijs.

Over PhoneMarket

Bij PhoneMarket ben je aan het juiste adres voor alles dat met smartphones te maken heeft, voor de goedkoopste prijzen. Verder hebben ze ook een ruim aanbod aan tablets, smartwatches en accessoires. Game je graag? Scoor je uitrusting bij PhoneMarket!

De webshop is niet alleen vaak de goedkoopste, maar je hebt je aankoop ook nog eens snel in huis. Bestel je voor 18.00 uur? Dan ontvang je je nieuwe gadgets de volgende dag als de producten op voorraad zijn. De verzendkosten neemt PhoneMarket binnen Nederland én België voor zijn rekening.