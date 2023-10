Tip: Samsung Galaxy S23 nu met gratis Galaxy Tab A8 of Watch 4

Ben jij in de markt voor een nieuwe smartphone? Overweeg dan de Samsung Galaxy S23, want bij de smartphone krijg je tijdelijk een gratis tablet of smartwatch op. Lees hier meer over de actie.

Samsung geeft gratis Tab A8 bij aankoop S23-model

Bij de aanschaf van een Samsung Galaxy S23, S23 Plus of S23 Ultra krijg je een gratis Galaxy Tab A8 cadeau. Deze tablet heeft een adviesprijs van 229 euro en is een toffe extra als je al op zoek bent naar een nieuwe Samsung-smartphone.

Per aanbieder verschilt het wanneer en hoe je de gratis tablet ontvangt. Koop je een S23-smartphone bij Samsung zelf, dan is dat het simpelst. De Samsung Galaxy Tab A8 wordt dan automatisch aan je winkelwagen toegevoegd en je hoeft je niet verder te registreren voor de actie. Je krijgt de Tab A8 als je voor of op 5 november 2023 een S23, S23 Plus of S23 Ultra bestelt.

Ook wanneer je bij Vodafone (in combinatie met een abonnement), Coolblue, MediaMarkt of Bol.com een S23-toestel aanschaft, kom je in aanmerking voor de actie. Je hebt tot en met 5 november 2023 om er eentje bij deze partijen te kopen. Vervolgens dien je jouw aankoop te registreren om de Tab A8 aan te vragen. Dat kan tot en met 5 januari 2024.

Bij KPN krijg je zelfs de Galaxy Tab A8 met 4G-connectiviteit. Zo ben je altijd online. Daar loopt de actie tot 20 oktober 2023, dus wees er snel bij. Hier is ook een registratie achteraf voor vereist.

Samsung Galaxy Watch 4 cadeau bij Odido

Heb jij liever een smartwatch dan een tablet cadeau? Dan kun je terecht bij Odido. Wanneer je – in combinatie met een mobiel abonnement – een Galaxy S23, S23 Plus of S23 Ultra bij Odido aanschaft, krijg je er een Samsung Galaxy Watch 4 met 4G-connectiviteit gratis bij. Het horloge heeft een adviesprijs van 219 euro.

Let erop dat je je mobiele abonnement met S23 voor 5 november 2023 afsluit. Vervolgens heb je tot 5 januari 2023 om je aankoop aan te melden bij Samsung.

Meer lezen over de Galaxy S23-serie, Tab A8 en Galaxy Watch 4

Voordat je de keuze maakt voor een S23-smartphone, wil je misschien meer weten over de toestellen. Gelukkig hebben we ze bij Android Planet uitgebreid getest. Lees de uitgebreide review van de Samsung Galaxy S23. Deze review gaat ook op voor de S23 Plus, want die is – op het formaat na – vrijwel identiek aan het reguliere model.

Ben je een grootgebruiker? Check dan de review van de Samsung Galaxy S23 Ultra. En mocht je gebruik maken van de acties bij Samsung, dan lees je hier alles over de Samsung Galaxy Tab A8 en Galaxy Watch 4.

