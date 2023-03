Samsung Galaxy S23 Ultra: hier is het toestel het meest betaalbaar

De Samsung Galaxy S23 Ultra is pas net verkrijgbaar, maar nu al met voordeel te bemachtigen. Ga je voor een los toestel of juist in combinatie met een abonnement? Wij hebben de beste S23 Ultra-deals voor je.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ultieme krachtpatser

De Samsung Galaxy S23 Ultra is het paradepaardje van de S23-serie. Je haalt met dit toestel dan ook een absolute krachtpatser in huis met een flink scherm. Deze is namelijk 6,8 inch. Onder de motorkap vind je een Snapdragon 8 Gen 2-chip en dankzij de 5000 mAh-accu gaat de batterij bij gemiddeld gebruik zo’n twee dagen mee.

Met de Galaxy S23 Ultra levert Samsung ook weer de S Pen mee, zodat je al je (aan)tekeningen op je telefoon kunt maken. De handige stylus is ook te gebruiken als presenter tijdens presentaties en als fotograaf gebruik je ‘m om op afstand foto’s te schieten.

De fotografen onder ons kunnen sowieso hun hart ophalen met deze smartphone. Een vijftal camera’s zijn namelijk op het toestel te vinden. De meest bijzondere is de hoofdsensor die foto’s maakt met maximaal 200 megapixel en waarvoor slecht licht geen enkel probleem meer is. Verder maak je foto’s met de selfiecamera, groothoeklens en twee zoomcamera’s. Met die laatste zoom je tot wel tien keer optisch in.

Ga je voor de S23 Ultra, dan kies je tussen 8GB of 12GB werkgeheugen. Verder is het toestel te verkrijgen met 256GB, 512GB of 1TB aan opslagruimte. De beste S23 Ultra-deal krijg je momenteel bij AccessMarket.nl. Je betaalt daar voor de zwarte variant met 256GB opslagruimte 1229 euro, wat een besparing van 170 euro is op de adviesprijs.

Samsung Galaxy S23 Ultra-deals bij providers – bespaar tot 29 euro

Toevallig ook toe aan een nieuw abonnement? Combineer de aanschaf van de S23 Ultra hiermee! Zo bespaar je op de aankoopprijs van het toestel. Heb je genoeg aan een kleine bundel, dan is kopen via de providers zelf het voordeligst. Het maakt in dat geval namelijk niet uit hoe groot de bundel is, de toestelprijs blijft altijd hetzelfde.

Op het moment hebben KPN en Vodafone de beste deal. Bij beide providers betaal je voor het toestel nog maar 1200 euro en je profiteert dus van een besparing van 39 euro. KPN heeft daarbovenop nog een leuke actie: je krijgt tot wel 300 euro extra inruilwaarde als je jouw oude smartphone inlevert. Ga je voor de S23 Ultra in combinatie met Vodafone, dan krijg je 7,50 euro korting per maand als je al internet van Ziggo hebt.

Bij Tele2 en T-Mobile bespaar je tot 24 euro op je S23 Ultra in combinatie met een abonnement. Je betaalt dan dus 1205 euro voor het toestel. Verder geven beide providers je ook nog een smartwatch cadeau! Tot en met 2 april ontvang je een zwarte Samsung Galaxy Watch 5 ter waarde van 269 euro bij je S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra-aanbiedingen bij webshops – tot 222 euro voordeel

Ben jij een intensieve smartphone gebruiker en heb jij altijd een grote bundel nodig? Dan kun je het beste je abonnement met S23 Ultra aanschaffen via een webshop, want hier bepaalt de grootte van je bundel wel hoeveel voordeel je krijgt. Je profiteert dus van meer voordeel als je gaat voor een abonnement met onbeperkt bellen, sms’en en data dan wanneer je voor de kleinste bundel gaat.

Samsung Galaxy S23 Ultra met KPN-abonnement bij Mobiel.nl – bespaar 222 euro

Bij Mobiel.nl bespaar je 222 euro op een S23 Ultra als je een KPN-abonnement erbij neemt. Heb je al andere producten van KPN op je adres geregistreerd staan? Dan ontvang je dankzij Combivoordeel tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting op een entertainment pakket en een gratis Pluspakket als je een tv-abonnement hebt.

Samsung Galaxy S23 Ultra met T-Mobile-abonnement bij GSMweb – bespaar 197 euro

Ga je voor T-Mobile via GSMweb bij je S23 Ultra? Dan bespaar je wel 197 euro op het toestel. Dit voordeel loopt op als je al andere T-Mobile abonnementen of T-Mobile Thuis op je adres hebt afgesloten. In dat geval profiteer je namelijk van 10 euro extra korting en gratis 2GB extra per maand.

Samsung Galaxy S23 Ultra met Vodafone-abonnement bij Belsimpel – bespaar 166 euro

Je bespaart 166 euro door een Vodafone-abonnement af te sluiten via Belsimpel bij aanschaf van je S23 Ultra. Daarbovenop kan je nog meer voordeel krijgen als klant van Ziggo Thuis. Je ontvangt 5 euro korting per maand, het dubbele aantal minuten, sms’jes en data en extra tv-zenders. Verder zijn al je mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets en laptops, goed beveiligd dankzij het gratis Safe Online XL pakket.

Samsung Galaxy S23 Ultra met Tele2-abonnement bij GSMweb – bespaar 109 euro

Tot slot schaf je de S23 Ultra aan voor 1120 euro in combinatie met een Tele2-abonnement bij GSMweb: een besparing van 109 euro. Met klantvoordeel ontvang je 5GB extra en 5 euro korting per maand in het geval dat je al een Tele2-abonnement of T-Mobile Thuis op je adres hebt.