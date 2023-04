Samsung Galaxy S23 Ultra fors in prijs verlaagd: hier is hij het goedkoopst

De Samsung Galaxy S23 is nog niet zo heel lang uitgekomen, maar wel al flink in prijs gedaald. Kan je wel een smartphone-upgrade gebruiken met een nieuw abonnement of juist als los toestel? Dit zijn de beste S23 Ultra-aanbiedingen.

Samsung Galaxy S23 Ultra: dit moet je weten

De krachtigste en meest luxe smartphone die Samsung op dit moment te bieden heeft, is de Galaxy S23 Ultra. Onder de motorkap vind je een Snapdragon 8 Gen 2-chip, de nieuwste processor van Qualcomm. Het paradepaardje heeft een flink scherm van 6,8 inch en dankzij de 5000 mAh-batterij hoef je hem pas zo’n twee dagen gebruik aan het accusap leggen.

De S Pen wordt ook weer meegeleverd, waarmee je een snelle aantekening of een schets op je scherm maakt. Verder gebruik je de handige stylus tijdens het maken van foto’s als je niet bij je S23 Ultra in de buurt bent, maar ook als presenter. Het is dan ook een smartphone die vooral in het zakelijke leven goed past.

Als fotograaf zul je met de camera overigens helemaal in je nopjes zijn. De S23 Ultra telt maar liefst vijf lenzen, waarvan de meest bijzondere de hoofdcamera is. Deze maakt foto’s met maximaal 200 megapixel en ook met slechte belichting levert ‘ie kwaliteit. Bovendien zoom je tot tien keer optisch in, maak je juist foto’s met een wijde hoek of leg je jezelf op de gevoelige plaat vast.

De S23 Ultra is verkrijgbaar met 8GB of 12GB werkgeheugen. Zo verloopt alles vlekkeloos, ongeacht de taak. Alle foto’s die je maakt en andere bestanden krijgen meer dan genoeg opslagruimte, want je hebt de keuze tussen 256GB, 512GB of 1TB. Bij het uitbrengen kreeg het toestel een adviesprijs van 1399. De krachtpatser is nu echter al wat goedkoper, want bij Phonemarket.nl bestel je ‘m voor 1189 euro met 256GB opslagruimte en 8GB RAM in het groen.

Bespaar tot 384 euro op de S23 Ultra bij providers

Combineer de aanschaf van de S23 Ultra met het afsluiten van een nieuw abonnement! Zo krijg je vaak meer voordeel op de toestelkosten. Maak je niet veel gebruik van je telefoon en is een kleine bundel voldoende, dan is het kopen via de provider van je keuze vaak het verstandigst. Daar wordt namelijk de regel gehanteerd dat de toestelkosten altijd hetzelfde blijven, ongeacht de bundel die je kiest.

Bij Vodafone ben je voor de beste deal van dit moment aan het juiste adres. Je betaalt daar nu 1104 euro voor de S23 Ultra bij een abonnement: een besparing van 85 euro. Liever een T-Mobile-abonnement? Dan bespaar je 54 euro op het toestel en haal je ‘m in huis voor 1135 euro.

KPN biedt je de S23 Ultra met abonnement voor 1152 euro. Dat is dus een voordeel van 37 euro. Ook bij Tele2 kun je terecht, daar kost ‘ie 1174 euro. Tot en met 30 april ontvang je bij alle genoemde providers ook nog een Harman Kardon Onyx Studio 7-speaker ter waarde van 299 euro.

Tot 578 euro voordeel op de Samsung Galaxy S23 Ultra bij webshops

Ben jij een intensieve smartphone gebruiker en heb jij altijd een grote bundel nodig? Dan kun je het beste je abonnement met S23 Ultra aanschaffen via een webshop, want hier bepaalt de grootte van je bundel wel hoeveel voordeel je krijgt. Je profiteert dus van meer voordeel als je gaat voor een abonnement met onbeperkt bellen, sms’en en data dan wanneer je voor de kleinste bundel gaat.

Bespaar tot 578 euro op de Samsung Galaxy S23 Ultra met T-Mobile-abonnement bij Belsimpel

Het meeste bespaar je op de Galaxy S23 Ultra als je het toestel met een T-Mobile-abonnement in huis haalt bij Belsimpel. De toestelkosten zijn namelijk 910 euro, wat een voordeel van 279 euro oplevert. Ook via deze weg ontvang je een Harman Kardon Onyx Studio 7-speaker ter waarde van 299 euro bij je bestelling. Heb je al andere T-Mobile-abonnementen of T-Mobile Thuis, dan profiteer je van nog meer kortingen.

Bespaar tot 552 euro op de Samsung Galaxy S23 Ultra met KPN-abonnement bij Mobiel.nl

Je bespaart tot 253 euro op de S23 Ultra op het moment dat je ‘m aanschaft in combinatie met een abonnement van KPN via Mobiel.nl. Hier betaal je namelijk in totaal 936 euro voor de krachtpatser. Daarbij krijg je ook de Harman Kardon Onyx Studio 7-speaker cadeau ter waarde van 299 euro. Als KPN-klant ontvang je nog meer korting dankzij Combivoordeel. Dat gaat om tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en nog meer leuke voordelen.

Bespaar tot 505 euro op de Samsung Galaxy S23 Ultra met Vodafone-abonnement bij GSMweb

Internet en bel je liever via Vodafone? Dan moet je voor de laagste toestelkosten bij GSMweb zijn en je bespaart nog 206 euro op de Samsung Galaxy S23 Ultra met Vodafone-abonnement. In totaal leg je een bedrag van 983 euro neer voor de smartphone. De Harman Kardon Onyx Studio 7-speaker ter waarde van 299 euro wordt daar ook bijgeleverd én als Ziggo-klant krijg je nog meer voordeel.

Bespaar tot 496 euro op de Samsung Galaxy S23 Ultra met Tele2-abonnement bij Belsimpel

Tot slot bestel je de S23 Ultra met een Tele2-abonnement het voordeligst bij Belsimpel. Je bespaart namelijk 197 euro ten opzichte van de prijs voor een los toestel, want hier kost ‘ie 992 euro. Natuurlijk ontvang je de Harman Kardon Onyx Studio 7-speaker ter waarde van 299 euro ook hier erbij. Verder profiteer je van nog meer klantvoordelen als je al een ander Tele2-abonnement hebt lopen of T-Mobile Thuis op je adres hebt.