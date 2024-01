Samsung Galaxy S23 Ultra flink goedkoper: bespaar tot 131 euro

Inmiddels is er een opvolger aangekondigd voor de Galaxy S23 Ultra. Daardoor is de krachtpatser flink goedkoper in huis te halen. Bespaar tot wel 131 euro op de Samsung S23 Ultra: wij vertellen je waar hij goedkoop is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles over de Samsung Galaxy S23 Ultra

De Samsung Galaxy S23 Ultra is een high-end smartphone, die dankzij de Snapdragon 8 Gen 2-chip enorm krachtig is. Welke taak je dan ook hebt, hij kan het met gemak aan. Zelfs zware games zijn geen probleem. Het is een flinke jongen met zijn 6,8 inch-scherm, waar de kleuren vanaf spatten.

Dankzij de grote 5000 mAh-accu leg je ‘m ongeveer eens in de twee dagen aan de lader. Dat gaat met maximaal 45 Watt. Pak je jouw smartphone er nog wel eens bij om een kiekje te maken, dan heb je het perfecte toestel gevonden in de S23 Ultra. Hij telt maar liefst vijf lenzen, waaronder de 200 megapixel-hoofdcamera en een extra telelens om tot tien keer optisch in te zoomen.

Met de S Pen maak je een snelle aantekening of schets op je display. Tijdens het foto’s maken komt ‘ie ook van pas. Je zet het pennetje dan in als sluiterknop om van een afstand foto’s te maken. Geef je wel eens een presentatie, dan gebruik je hem als presenter.

De S23 Ultra is verkrijgbaar met 8GB of 12GB werkgeheugen. Alle foto’s die je maakt en andere bestanden krijgen meer dan genoeg opslagruimte. Er is keuze tussen 256GB, 512GB of 1TB. Bij het uitbrengen kreeg het toestel een adviesprijs van 1399 euro, maar doordat zijn opvolger – de Samsung Galaxy S24 Ultra – er is, haal je hem goedkoper in huis. Het goedkoopst is ‘ie bij Belsimpel: voor 1019 euro. Je krijgt dan het groene of witte 256GB-model opgestuurd.

Samsung Galaxy S23 Ultra bij providers

Combineer je de aankoop van de Samsung Galaxy S23 Ultra met een abonnement, dan krijg je vaak veel voordeel op de toestelkosten. Als je niet veel mobiele data nodig hebt en tevreden bent met een kleine bundel, dan is het kopen via een provider het slimst. Daar geldt namelijk dat de toestelkosten altijd hetzelfde blijven, ongeacht de grootte van je bundel.

Momenteel is het goedkoper om je S23 Ultra los te kopen met een sim only-abonnement. Maak je gebruik van klantvoordeel bij een van de providers, dan kan het wel voordelig zijn. Je krijgt tot 10 euro korting per maand als Odido-klant. Heb je internet van Ziggo, dan is dat 7,50 euro per maand en dubbel zoveel MB’s bij Vodafone.

De Samsung Galaxy S23 Ultra kost je bij Odido op het moment 1125 euro, wat 106 euro duurder is dan een los toestel. Bij Vodafone is hij 1128 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S23 Ultra bij webwinkels: bespaar tot 131 euro

Als je smartphone zo goed als vastgelijmd zit aan je hand en je een intensieve gebruiker bent, dan heb je waarschijnlijk een grote bundel nodig. Het is dan het voordeligst om je aankoop met abonnement te doen bij een van de webwinkels. Hier bepaalt de grootte van je bundel de toestelkorting die je krijgt. Hoe groter je bundel, hoe goedkoper die nieuwe S23 Ultra is!

Bespaar tot 131 euro op de S23 Ultra met Vodafone bij GSMweb

Het goedkoopst is de S23 Ultra in combinatie met Vodafone bij GSMweb. Hier betaal je 888 euro voor het toestel, wat een besparing is van 131 euro ten opzichte van de prijs voor een losse S23 Ultra. Heb je internet van Ziggo op je adres? Dan profiteer je van klantvoordelen, zoals tot 7,50 euro korting per maand en dubbele MB’s.

Bespaar tot 119 euro op de S23 Ultra met Odido bij Belsimpel

Heb je klantvoordeel van Odido, dan ontvang je tot 10 euro korting per maand op je rekening. Voor de S23 Ultra betaal je momenteel 112 euro minder dan voor een los toestel: 907 euro. Daarvoor moet je bij Belsimpel zijn.

Bespaar tot 59 euro op de S23 Ultra met KPN bij Belsimpel

Als je liever voor KPN kiest, dan ben je ook bij Belsimpel aan het juiste adres. Je betaalt 960 euro voor de Samsung-smartphone. Als KPN-klant loopt je voordeel op tot 12,50 euro per maand.