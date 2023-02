Samsung Galaxy S23 Ultra: beste cameratelefoon van dit moment (ADV)

De nieuwste vlaggenschepen van Samsung zijn er! Op zoek naar het toestel met de beste camera van dit moment? Dan moet je bij de S23 Ultra zijn. Wij geven je vijf redenen waarom.

Samsung Galaxy S23 Series bij KPN

De Galaxy S23 is met zijn 6,1 inch-scherm het instapmodel en is het betaalbaarste van de drie nieuwe Samsung-telefoons. De intensieve smartphonegebruiker moet bij de S23 Plus zijn. Het 6,6 inch-scherm zorgt ervoor dat je comfortabel al jouw favoriete media bekijkt. Wil je de smartphone met de beste camera van het moment? Dan zit je met de S23 Ultra helemaal goed.

Je bestelt de Samsung Galaxy S23 Ultra nu bij KPN met een speciale actie! Je ontvangt namelijk tot wel 800 euro voordeel als je jouw S21 Ultra inruilt. In hoe betere staat de smartphone, hoe meer inruilwaarde je ontvangt. Ruil je een ander toestel in, dan verandert het bedrag natuurlijk ook.

Verder is de 512GB-variant te bestellen tegen de prijs van het toestel met 256GB aan opslag. Hoe eerder je bestelt, hoe eerder je met de S23 Ultra kunt pronken. De actie loopt tot en met 26 februari, dus wees er snel bij!

Dé fotografiesmartphone van dit moment

Op de Samsung Galaxy S23 Ultra zijn welgeteld vijf camera’s te vinden. Je tilt het videobellen naar een volgend niveau met de verbeterde selfiecamera en maakt foto’s van hoge kwaliteit met de hoofdcamera. Hoge gebouwen en grote groepen mensen leg je op de gevoelige plaat met de groothoeklens. Een object vastleggen op grote afstand? Ook dat is geen probleem met één van de twee zoomlenzen.

De hoeveelheid camera’s is niet het enige dat de Samsung Galaxy S23 Ultra tot dé fotografiesmartphone van dit moment maakt. Wij lichten vijf redenen voor je uit.

1. Hoogste resolutie ooit in een Samsung-telefoon

De Samsung Galaxy S23 Ultra beschikt over een gloednieuwe 200 megapixel-hoofdcamera van Samsung’s eigen makelij. Jouw foto’s doen vanaf nu professioneel aan door de scherpe foto’s vol detail die je schiet.

Slechte lichtomstandigheden zijn geen probleem meer en je kunt gebruikmaken van pixel binning. Meerdere pixels worden daarbij samengevoegd, wat resulteert in foto’s met meer detail. De camera past zich aan aan de situatie en kleuren in jouw foto’s worden zo sprankelender en hoger in contrast.

2. Nachtelijke fotografie

Natuurlijk leg je graag dierbare momenten vast, maar van onderbelichte foto’s wordt niemand vrolijk. Die zijn met de Galaxy S23 Ultra verleden tijd. De vernieuwde sensor laat namelijk meer licht binnen. Je schiet dus betere foto’s en video’s met minder licht. De pixel binning-techniek draagt hier ook aan bij en zorgt voor nog betere resultaten.

Schiet je toch een kiekje met wat ruis door te weinig licht? Een AI-gestuurd algoritme voor beeldsignaalverwerking detecteert en verhelpt de ruis. Alle details op jouw nachtfoto zijn weer haarscherp en kleuren spatten van het scherm.

3. Experimenteer met instellingen in pro-modus

De Samsung Galaxy S23 Ultra maakt fotografie zo makkelijk mogelijk. Veel instellingen worden automatisch vastgesteld, zodat jij alleen nog op die ene knop hoeft te drukken. Maar wat nou als dat niet de foto oplevert die je wilde maken? Experimenteer dan met de instellingen in de pro-modus.

De witbalans, ISO-waarde of sluitertijd zijn een kleine greep uit de instellingen die je in de pro-modus handmatig instelt. De creatieve mogelijkheden zijn daardoor eindeloos. In combinatie met de nachtmodus leg je zo bijvoorbeeld de sterrenhemel vast.

In de Expert Raw-app, die Samsung speciaal voor de Galaxy S-telefoons ontwikkelde, maak je foto’s in RAW-formaat. Dit wil zeggen dat de bestanden een stuk meer informatie bevatten, maar daardoor ook veel beter en makkelijker na te bewerken zijn. Met de app heb je alle verschillende instellingen nog meer onder controle.

4. Heel ver inzoomen

Geen object is meer te ver weg voor de S23 Ultra. Het toestel heeft namelijk niet één, maar twee zoomlenzen waarmee je objecten tot wel honderd keer dichterbij haalt. Het nadeel van digitaal zoomen is dat de kwaliteit achteruit holt.

Maak dus liever gebruik van optisch zoomen, waarmee de kwaliteit niet achteruitgaat. De eerste zoomlens kan tot drie keer optisch zoomen en de andere zoomcamera tot wel tien keer. Wat ga jij van dichterbij bekijken?

5. Next level selfiecamera

Wanneer heb jij de camera aan de voorkant van je smartphone voor het laatst gebruikt? Grote kans dat dat niet heel lang geleden is. Videobellen of selfies maken doen we vaker dan ooit en een goede selfiecamera is dus belangrijk.

Dat vond Samsung ook, dus introduceert het merk in de Galaxy S23 Series een verbeterde frontcamera. Je geniet van snelle autofocus en hdr-kwaliteit foto’s en video’s. De camera is van 30fps naar 60fps gegaan, waardoor video’s gemaakt met de selfiecamera er vloeiender uitzien.

Profiteer bij KPN

In combinatie met een Samsung Galaxy S23 Ultra ben jij met KPN als provider niet meer te stoppen. Je krijgt namelijk standaard 5G-internet in je bundel, waardoor je alle foto’s nog sneller deelt met al je vrienden en familie. Tijdelijk krijg je tot 800 euro voordeel op de Galaxy S23 Ultra als je je oude Galaxy S21 Ultra inruilt.

Heb jij al internet en tv van KPN Thuis? Dan profiteer je van KPN combivoordeel en ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op unlimited data. Elke maand ontvang je daarbovenop 5 euro korting op entertainment. Luister muziek via Spotify Premium of kijk zoveel films als je kunt met Film1.