Samsung Galaxy S23, S23 Plus of S23 Ultra: welke past het best bij jou? (ADV)

Samsung heeft de nieuwe Galaxy S23-serie gepresenteerd. Elk toestel biedt zijn unieke eigenschappen, maar welke moet je nu kiezen? Wij zetten de belangrijkste verschillen tussen de S23, S23 Plus en S23 Ultra voor je op een rijtje!

Verschillen tussen de Samsung Galaxy S23-modellen op een rij

De Samsung Galaxy S23-serie is nu officieel te verkrijgen! Of je nou alleen het toestel wil aanschaffen of juist in combinatie met een abonnement, bij Belsimpel ben je altijd aan het goede adres. Tijdelijk ontvang je tot 632 euro voordeel bij de Galaxy S23 Ultra en tot 390 euro voordeel bij de S23 (Plus). Maar welke van de drie moet je nu kiezen? Wij geven het antwoord op je vraag.

Is de Samsung Galaxy S23 iets voor jou?

De Samsung Galaxy S23 is de compactste optie van de drie met zijn 6,1 inch-scherm. Door de hoge ververssnelheid van 120Hz ziet elke swipe of switch tussen apps er soepel uit. De resolutie van het scherm is 2340 bij 1080 pixels en dat is netjes. Alles ziet er hierdoor haarscherp uit. De Samsung Galaxy S23 is te verkrijgen in vier kleuren: wit, paars, zwart en donkergroen. Ook heb je keuze uit verschillende opslagvarianten, namelijk 128GB en 256GB, beide met een werkgeheugen van 8GB.

Met de S23 zit je op cameragebied ook goed, want met de 50 megapixel-hoofdcamera maak je scherpe foto’s. In aanvulling hierop heeft het toestel een groothoeklens van 12 megapixel en telelens van 10 megapixel. Met deze laatste zoom je tot wel drie keer in op objecten die verder weg zijn. Je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je snel met een lege accu komt te zitten, want die heeft een capaciteit van 3900 mAh. Genoeg dus om zonder blikken of blozen de dag door te komen.

Hoewel de S23 het instapmodel in de S23-serie is, is het nog altijd een krachtige en luxe smartphone. Het is een perfect toestel als je op zoek bent naar een van de beste telefoons, maar toch ook een beetje op je budget wil letten. De prijs voor een los toestel is 949 euro. Wanneer je er echter voor kiest om de aanschaf te combineren met een abonnement van T-Mobile via Belsimpel, levert je dat een voordeel van maximaal 229 euro op. Je betaalt in dat geval voor het toestel nog maar 720 euro!

Samsung Galaxy S23 Plus voor de intensieve gebruiker

Misschien ben je wel een intensieve gebruiker en wil je comfortabel media kunnen bekijken. Dan is de Samsung Galaxy S23 Plus een goede optie. Deze telefoon kan alles wat de S23 ook kan, maar dan in een iets groter jasje. Het scherm is namelijk 6,6 inch groot.

Een groter toestel betekent ook meer ruimte voor de accu. De 4700 mAh-batterij die in de S23 Plus zit laat zien dat Samsung daar goed gebruik van heeft gemaakt. Raakt de accu toch leeg, dan laad je hem met 45 Watt in een mum van tijd weer op. Er is bovendien genoeg ruimte om al jouw foto’s en andere bestanden op te slaan. Naast de variant met 256GB aan opslagruimte is er ook een S23 Plus-model te koop met 512GB opslag.

Klinkt dit als hét toestel voor jou? Via Belsimpel heb je de Samsung Galaxy S23 Plus morgen al binnen vanaf 912 euro als je de aankoop combineert met een abonnement van KPN. Voor een los toestel zonder abonnement haal je de S23 Plus vanaf 1199 euro in huis.

Samsung Galaxy S23 Ultra: het beste van het beste

De Samsung Galaxy S23 Ultra is het absolute vlaggenschip en hét toestel dat je moet aanschaffen als je het beste van het beste wil. De telefoon wordt geleverd met de S Pen die in de behuizing verstopt zit. Deze handige stylus maakt nauwkeuriger werken erg makkelijk, waardoor je de smartphone zelfs als notitieblok of schetsblok kunt gebruiken. Ook is de S Pen te gebruiken als PowerPoint-presenter en is hij zelfs in te zetten om op afstand foto’s te maken. Ideaal dus voor jou als professional.

Een ander punt waarop de S23 Ultra met kop en schouders boven de andere twee modellen uitsteekt, is de camera. De S23 Ultra is namelijk uitgerust met vijf verschillende camera’s in plaats van de vier stuks. Met deze vijfde camera kan tot wel tien keer ingezoomd worden. Ook kan de hoofdcamera plaatjes schieten van maximaal 200 megapixel.

Verder valt ook het design met de rechte hoeken op, waar de S23 (Plus) veel ronde hoeken heeft. Het toestel is ook wat gegroeid ten opzichte van de S23 Plus: de Ultra meet 6,8 inch met een resolutie van 3088 bij 1440 pixels. Als je het beeld van de S23 (Plus) al scherp vond, wordt er met de S23 Ultra dus nog een tandje bijgestopt. Als enige van de drie toestellen in de S23-serie is de Ultra ook te verkrijgen met 12GB werkgeheugen en 1TB aan opslag. Dit alles wordt voorzien van stroom door de 5000 mAh-accu.

Je betaalt voor een losse Samsung Galaxy S23 Ultra 1399 euro bij Belsimpel, maar combineer je ‘m met een abonnement van T-Mobile, dan betaal je 1137 euro voor het toestel. Dat is een besparing van 262 euro!

Voor ieder wat wils bij Belsimpel

Kortom, de S23-serie biedt voor ieder wat wils. Op zoek naar een krachtige telefoon, maar met een beperkter budget? Dan is de S23 jouw telefoon! Voor het beste dat een smartphone te bieden heeft moet je bij de S23 Ultra zijn met zijn steengoede camera en S Pen. Gaat dit jou echter toch een stapje te ver, dan is de Samsung Galaxy S23 Plus de perfecte keuze voor jou.

Voor welk model je ook kiest, bij Belsimpel koop je ze zowel als los toestel of in combinatie met een abonnement. Handig als je toevallig net een nieuw abonnement zoekt én je bespaart dan vaak ook nog eens flink op de toestelkosten.

Belsimpel maakt het nog aantrekkelijker, want als je jouw oude telefoon inruilt ontvang je bij aankoop van een Samsung Galaxy S23 (Plus) tot 100 euro extra inruilwaarde. Bij aankoop van de S23 Ultra is dat bedrag zelfs tot 200 euro! Natuurlijk is dit wel afhankelijk van welke smartphone je inruilt en in welke staat deze is. Bovendien ontvang je tot en met 26 februari 10 euro korting op alle hoesjes van Samsung.