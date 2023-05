Tip: gratis Samsung Galaxy Watch 4 bij Galaxy S23 Plus en Ultra

Tot en met eind mei heeft Samsung een leuke actie. Mensen die een Samsung Galaxy S23 Plus of Ultra aanschaffen, krijgen namelijk een Galaxy Watch 4 cadeau. Hier lees je hoe de actie in zijn werk gaat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S23 in je zak, gratis Watch 4 om je pols

Overweeg jij de Samsung Galaxy S23 Plus of S23 Ultra aan te schaffen? Dan doet Samsung er voor jou een cadeautje bij. Je krijgt namelijk een gratis Galaxy Watch 4. Zo heb je voor hetzelfde prijs niet alleen een nieuwe smartphone, maar ook een handige smartwatch.

De actie loopt tot en met 21 mei 2023 en werkt als volgt. Koop je een Galaxy S23 Plus of S23 Ultra via de webshop van Samsung, dan krijg je er automatisch een Galaxy Watch 4 bij. Deze smartwatch heeft een adviesprijs van 199 euro. Je hoeft je aankoop niet extra te registreren en je krijgt de Watch 4 tegelijk met je nieuwe S23 Plus of Ultra in huis.

Daarnaast geeft Samsung je maximaal 200 euro extra inruilkorting op een nieuwe S23 Plus of Ultra. Zo kosten de smartphones je in plaats van 1199 of 1399 euro ineens 999 of 1199 euro, afhankelijk van het model.

Let op: de actie werkt alleen op de Samsung-webshop zelf en als je de smartphone in één keer betaalt. Ook gaat het enkel om de Samsung Galaxy S23 Plus en Ultra. De reguliere Galaxy S23 komt niet met een gratis Galaxy Watch 4, maar Samsung geeft je nog wel tot 100 euro extra inruilkorting.

Meer over de Samsung Galaxy S23 (Ultra) en Watch 4

De Galaxy Watch 4 verscheen in 2021 als de eerste Samsung-smartwatch met Wear OS. Met dit besturingssysteem krijg je toegang tot een hoop Android-apps en de Google Assistent. De Samsung Galaxy Watch 4 verbindt draadloos met je Samsung-smartphone en door de verschillende sensoren aan boord heb je altijd zicht op je gezondheid.

De Samsung Galaxy S23 Plus is het grote broertje van de reguliere S23. Ze hebben dezelfde snelle chip, maar het Plus-model heeft een groter scherm en grotere batterij. Verder zijn ook de camera’s hetzelfde als die van de Galaxy S23.

Lees hier onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 Ultra is het huidige paradepaardje van Samsung. Het vlaggenschip komt met een snelle chip, flinke batterij en een indrukwekkende set aan camera’s. Zo maak je foto’s in 200 megapixel of zoom je tot 10 keer in zonder kwaliteitsverlies.

Lees hier onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy S23 Ultra

Meer lezen over Samsung