Haal alles uit je Samsung Galaxy S23 met de Galaxy Watch5 en Galaxy Buds2 Pro (ADV)

Maak jouw Samsung Galaxy S23 compleet met een Galaxy Watch5 en Galaxy Buds2 Pro! Geniet van alle functies die de producten te bieden hebben. Je haalt ze nu voordelig in huis via Samsung.com.

Compleet in stijl

Heb jij de Samsung Galaxy S23 al in huis? Haal dan nu alles uit je nieuwe smartphone met de Galaxy Watch5 en Buds2 Pro. Zo neem je gesprekken op via je smartwatch en bel je vervolgens met de Buds. Je nieuwe uitrusting is dan dus weer helemaal compleet en up-to-date!

Is de Samsung Galaxy S23 nog niet in je bezit? Via Samsung is het toestel nu met tot wel 819 euro voordeel te bemachtigen. Let wel op: de actie is nog maar geldig tot en met 26 februari. Wees er dus snel bij.

Heb jij de Samsung Galaxy S23 al in huis?

Het nieuwe ‘instap-vlaggenschip’ van Samsung is de Galaxy S23, die een amoled-scherm van 6,1 inch heeft. Door de resolutie van 2340 bij 1080 pixels en de ververssnelheid van 120Hz is het beeld haarscherp en verlopen overgangen soepel. De telefoon gebruik je dankzij de accu van 3900 mAh gerust een hele dag, maar je laadt ‘m dankzij de 25 Watt-snellaadoptie ook zo weer op.

Met de camera leg je toffe momenten moeiteloos vast. De hoofdcamera van 50 megapixel schiet altijd een goede foto en voor hoge gebouwen of grote groepen gebruik je de 12 megapixel-groothoeklens. Verder zoom je tot drie keer optisch in met de telelens van 10 megapixel, terwijl je vergaderingen en selfies naar een hoger niveau tilt met de 12 megapixel-frontcamera.

Ben je een intensieve smartphonegebruiker? Dan is een stapje groter voor jou waarschijnlijk een verstandige keuze. Die stap is met de Samsung Galaxy S23+ makkelijk gemaakt. Het scherm van 6,6 inch zorgt voor comfortabeler video’s kijken en dankzij de accu van 4700 mAh houdt de Galaxy S23+ dat ook langer vol. Snelladen gaat ook een stukje sneller; met 45 Watt is je accu zo weer opgeladen.

Voor zakelijk of creatief gebruik is de Samsung Galaxy S23 Ultra een goede optie. Het scherm van 6,8 inch heeft een resolutie van 3088 bij 1440 pixels. De telefoon komt met de S Pen, waarmee je handig (aan)tekeningen maakt. Je kunt de stylus zelfs gebruiken als presenter tijdens je presentatie, of je maakt foto’s van een afstandje.

Die foto’s zijn door de hoofdcamera van 200 megapixel ook van hoge kwaliteit, zelfs bij weinig licht door de nachtmodus. Verder heb je met de Galaxy S23 Ultra beschikking over één camera meer dan de Galaxy S23(+). Het gaat om een telelens waarmee je tot wel tien keer optisch inzoomt zonder kwaliteitsverlies.

Alle toestellen uit de Galaxy S23 Series beschikken over een Snapdragon 8 Gen 2-chip en zijn daarmee snel én energiezuinig. Bovendien zijn de smartphones krachtig genoeg om zware apps te kunnen draaien. Vanuit de doos draaien de toestellen op Android 13, maar je bent verzekerd van de komende vier grote Android-updates. Tot en met Android 17 zit je dus goed.

Combineer de Galaxy S23 met een Galaxy Watch5 (Pro)

Met een smartwatch loop je nooit meer meldingen of belangrijke telefoontjes mis. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Samsung Galaxy Watch5? Je kunt het zo gek niet bedenken of dit slimme horloge houdt het bij: je slaap, zuurstofgehalte van je bloed of het percentage van je lichaam wat uit spiermassa bestaat. Zelfs persoonlijke trainingsplannen kunnen opgesteld worden.

Je kunt gewoon met de Galaxy Watch5 (Pro) onder de douche stappen of zwemmen, mits dat niet in zeewater is. Op elk moment houd je dus je gezondheidswaardes bij. Ben je vaak in ruigere situaties te vinden, dan is de Pro-versie een goede aankoop. Deze is namelijk voorzien van een stevigere titanium behuizing, die wel tegen een stootje kan.

Je past jouw Watch5 trouwens helemaal aan je eigen smaak aan via de Bespoke Studio. Je hebt keuze uit diverse horlogekasten en bandjes om ‘m perfect op de kleur van jouw Galaxy S23 aan te laten sluiten.

Combineer je meerdere producten via Samsung.com? Dan ontvang je 5 procent voordeel op het eindbedrag. Het is dus nu helemaal voordelig om jouw look af te maken met een Galaxy Watch5 (Pro). Wees er snel bij!

Maak de look compleet met de Galaxy Buds2 Pro

Wil je je even afsluiten van de rest van de wereld met wat muziek? Via bluetooth koppel je de Samsung Galaxy Buds2 Pro moeiteloos met jouw Galaxy S23. Komt er een melding binnen op jouw Galaxy Watch5 (Pro), dan schakelen de Buds gemakkelijk over naar jouw smartwatch.

Dankzij actieve ruisonderdrukking worden irritante achtergrondgeluiden weggefilterd. Komt er toch iemand storen? Schakel dan over naar ‘ruimtelijk geluid’. Deze functie versterkt omgevingsgeluid juist, waardoor je rustig jouw muziek aan kunt laten staan en toch andere personen vlekkeloos verstaat.

Met 360 graden-audio simuleren de Buds bovendien dat je in een ruimte zit met meerdere speakers. Bij het kijken naar een Netflix-film of -serie lijkt het daardoor alsof het geluid daadwerkelijk vanuit het scherm komt zodra je jouw hoofd beweegt. De Samsung Galaxy Buds2 Pro zijn verkrijgbaar in het paars, wit en in het zwart en matchen dus goed bij de Galaxy S23 en Galaxy Watch5 (Pro).

We hadden het al over voordeel als je producten combineert via Samsung.com. Als je daar een derde product (of meer) aan toevoegt, ontvang je zelfs 10 procent voordeel op het eindbedrag. Doe daar dus je voordeel mee met bijvoorbeeld deze Samsung Galaxy Buds2 Pro!

Meer voordeel op Samsung.com

Heb jij nog een oude telefoon liggen? Je ontvangt tot wel 819 euro voordeel op de Samsung Galaxy S23 Series als je deze inruilt. Natuurlijk hangt het wel af van welke telefoon het is en de staat ervan. Wees snel, want deze actie loopt nog maar tot en met 26 februari.

Besluit je de aankoop van deze Galaxy S23 te combineren met een Galaxy Watch5 (Pro) of met de Galaxy Buds2 Pro? Dan profiteer je bovenop al het andere ook nog eens van 25% voordeel op de smartwatch of de earbuds. De actie loopt tot en met 31 maart.

Samsung heeft nog meer cadeaus voor je: vier maanden YouTube Premium én drie maanden Spotify Premium! Daarbovenop krijg je ook nog eens een jaar lang Samsung Care+ ter waarde van 89 euro, zodat je goed voor je nieuwe smartphone kunt zorgen.