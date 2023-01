Winactie: 3x kans op een gloednieuwe Samsung Galaxy 2023 (gesponsord)

Waag jij een kansje in deze Samsung Galaxy-winactie van Android Planet? Daarbij maak je kans op één van de drie gloednieuwe Galaxy-smartphones van 2023.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy 2023-winactie bij Android Planet

Nog een paar weekjes geduld, want op 1 februari is het tijd voor een Galaxy Unpacked-evenement van Samsung. Het bedrijf verklapt nog niet wat daar wordt getoond, maar een vermoeden hebben we wel. Zo gaan we er vanuit dat we daar drie nieuwe Galaxy-smartphones gaan zien en in samenwerking met Belsimpel geven we die alle drie weg!

Dit betekent dat je kans maakt op het instapmodel, de grotere Plus-versie en de luxe Ultra. Het gaat om gloednieuwe toestellen, die we alleen even gebruikt hebben om een toffe unboxing mee te filmen voor onze social media-kanalen.

Meedoen doe je zo

De Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra worden de waarschijnlijke namen van de nieuwe smartphones. Meedoen met deze winactie kan tot en met zondag 5 februari. Vervolgens kiezen wij geheel willekeurig drie winnaars, waar we contact mee opnemen.

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe Samsung-smartphones in de Nederlandse winkels liggen. Als je wint, weet je wel zeker dat je een van de eersten in Nederland (of België) bent met zo’n Galaxy 2023 op zak. Meedoen? Vul dan onderstaande formulier in!

Laden…

Meer over de Samsung Galaxy S23-serie

De afgelopen tijd is er al heel veel informatie verschenen over de nieuwe Samsung-toestellen. Voor het beste overzicht raden we je aan om de toestelpagina’s van de S23’s te bekijken. Daarop vind je niet alleen de vermoedelijke specificaties, maar ook meer info over het uiterlijk, het laatste nieuws en alle geruchten op een rij. Benieuwd wat je er nog meer vindt? Check dan onze pagina’s van de Samsung Galaxy S23, S23 Plus of S23 Ultra.

De Android Planet-redactie zit op 1 februari vanaf 19.00 uur klaar om live verslag te doen van Galaxy Unpacked. Tot die tijd geen nieuwtje missen? Houd de website dan in de gaten, download onze gratis Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!