Samsung Galaxy S24: 3x waarom je hem nu moet aanschaffen (ADV)

Samsung kondigde onlangs zijn nieuwste vlaggenschepen aan. Bestel jouw Samsung S24-smartphone snel, want nu krijg je er nog een gratis Samsung Galaxy Watch 6 LTE bij!

3 redenen om de S24 nu in huis te halen

Op het Unpacked-evenement van 17 januari kondigde Samsung de Galaxy S24 Series aan. We zien een compacte S24 vanaf 899 euro, en de S24 Ultra heeft de beste specificaties met de hoogste prijs: vanaf 1449 euro. Daartussen zit nog de S24 Plus, die alles kan wat de S24 ook kan maar wat groter is. Daar leg je minimaal 1149 euro voor neer.

Wij geven je drie redenen waarom je de S24 zo snel mogelijk in huis wil halen. Heb jij zo’n krachtig toestel op het oog, wees dan snel! Tot en met 30 januari krijg je nog een gratis opslagupgrade bij je aankoop.

1. AI maakt veel mogelijk

De kunstmatige intelligentie waar je gebruik van maakt via de Galaxy S24 maakt veel mogelijk. Communiceren met iemand die jouw taal niet spreekt wordt kinderspel: je berichten worden direct naar de gewenste taal vertaald. Zelfs tijdens het bellen kan ‘ie je precies vertellen wat de ander wil zeggen.

Even de auto aan de kant zetten of wachten tot de rit voorbij is om je nieuwe berichten te lezen, dat is ook niet meer nodig. Android Auto vat ze direct samen voor je, maar kan ze ook beantwoorden met bijvoorbeeld de verwachte aankomsttijd. Chat Assist helpt je bovendien bij de perfecte zin samenstellen.

Samsung is de samenwerking aangegaan met Google en zorgt dat zoeken nog sneller en makkelijker gaat. Het enige dat je op je S24 moet doen, is een cirkel om het object dat je zoekt tekenen. Vervolgens gaat Google voor je op zoek naar dat ene toffe kledingstuk in een serie of dat gerecht in een film.

En de meest voor de hand liggende plek om AI tegen te komen: in de camerasoftware. Verwijder delen van de achtergrond of breid de achtergrond juist uit. Objecten verplaatsen is ook mogelijk en hij stelt zelfs suggesties voor bewerkingen voor om tot de perfecte foto te komen.

Kijken we naar updatebeleid, dan behoort Samsung op dit vlak al jaren tot de top. Of je nu kiest voor de Samsung Galaxy S24, de S24 Plus of de S24 Ultra, hij wordt door Samsung voorzien van zeven jaar aan updates. Haal je hem uit de doos dan draait hij op Android 14, maar tot en met versie 21 wordt uitgerold naar de toestellen. Ook beveiligingspatches krijgen je zeven jaar lang.

3. Tijdelijk veel voordeel bij Odido

De grootste reden om één van de S24-smartphones zo snel mogelijk in huis te halen? Je profiteert nu van veel voordeel. Tijdelijk bestel je het toestel met meer opslag voor de prijs van de variant met minder geheugen. Kies je de Galaxy S23 Ultra met 1TB, dan betaal je dus de prijs van die met 512GB. Deze actie loopt tot en met 30 januari, dus wacht niet te lang!

Bovendien krijg je bij Odido momenteel een gratis Galaxy Watch 6 LTE ter waarde van 369 euro bij je bestelling. Daardoor loopt je voordeel op tot 609 euro.

Verder zijn er tot en met 18 februari de Haastmakers. Bij Odido ontvang je daardoor nu extra veel voordeel én sluit je jouw nieuwe abonnement gratis aan. Is het internet op je adres van Odido thuis? Dan kom je in aanmerking voor klantvoordeel, waaronder tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement én 5 euro korting op je internet en tv-pakket. Zijn er meerdere mobiele abonnementen op je adres: dat betekent dat je 5GB data cadeau krijgt en nog eens 2,50 euro korting per maand.