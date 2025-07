Galaxy S24 in prijs verlaagd: haal hem in huis voor slechts 251 euro

De Samsung Galaxy S24 is de instapper van de S24-serie. Hij kwam begin 2024 op de markt en is ondertussen flink in prijs gezakt. We vertellen je hoe je hem zo goedkoop mogelijk in huis haalt.

Samsung Galaxy S24: dit moet je weten

Met de komst van de Galaxy S24 speelt Samsung vol in op kunstmatige intelligentie, of Galaxy AI zoals het merk het noemt. Telefoongesprekken of berichtjes vertaal je live, waardoor taalbarrières verleden tijd zijn. Bovendien schep je orde in de chaos van je aantekeningen met Note Assist. De functie ordent al je notities en maakt een handige samenvatting.

Ook je foto’s zijn met behulp van AI te bewerken. Zo verwijder je photobombers of pas je de volledige achtergrond aan. Hij is uitgerust met drie lenzen op de achterkant: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens.

De S24 draait op een chip uit Samsung’s eigen stal en die is erg krachtig. Door het 120Hz-scherm voelt hij nog vlotter aan. Dat scherm meet overigens 6,1 inch en daarmee is de S24 de kleinste van de serie. Hij is lekker compact. Verder is het updatebeleid van Samsung één van de betere: zeven jaar lang krijgt de Galaxy S24 nieuwe Android-versies en beveiligingspatches. In onze review lees je wat we van de telefoon vinden.

Bij de introductie kreeg de Samsung S24 een adviesprijs mee van 899 euro, maar hij is nu bij Bol voor 489 euro te koop. De laagste prijs betaal je voor de S24 door ‘m te combineren met een Vodafone-abonnement bij Belsimpel. Je haalt ‘m dan vanaf 251 euro in huis. Een betere deal is echter door hem met Lebara-abonnement bij Belsimpel te bestellen. In combinatie met een 10GB-abonnement ben je slechts 366 euro kwijt voor de S24 en profiteer je van een lage abonnementsprijs.

Heb je liever de topper van de serie, de S24 Ultra, met krachtigere hardware en betere camera’s? Ook die is goedkoper te verkrijgen, net als de opvolger de S25.

Samsung Galaxy S24 bij providers

In combinatie met een abonnement bespaar je vaak nog meer op je toestelkosten. Vooral als je nog een mobiel of een internet (en tv)-abonnement op je adres hebt van één van de providers, wordt het erg voordelig. Je komt in aanmerking voor klantvoordeel, wat kan oplopen tot 10 euro korting per maand. Goed om te weten is dat het niet uitmaakt welke bundel je kiest bij de provider. Het kortingsbedrag is hiervan niet afhankelijk.

De Samsung S24 koop je momenteel het voordeligst via KPN (528 euro). Schaf je hem liever aan bij Vodafone, Ben, Odido of Hollandsnieuwe, dan betaal je iets meer.

Bespaar tot 238 euro bij webwinkels

Voor de meeste korting klop je aan bij webwinkels als Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is het kortingsbedrag wél afhankelijk van de bundel die je kiest, maar ook met een kleine bundel ben je vaak voordeliger uit dan met een los toestel of bij providers. De prijzen die we hieronder noemen zijn in combinatie met de grootst mogelijke bundel.

Bespaar tot 238 euro met Vodafone bij Belsimpel

In combinatie met een Vodafone-abonnement is de S24 het voordeligst via Belsimpel en betaal je 251 euro. Heb je thuis internet van Ziggo? Dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en nog meer voordelen.

Bespaar tot 153 euro met KPN bij Belsimpel

Heb je het liefste een abonnement van KPN? Dan is de S24 het voordeligst bij bij Belsimpel en heb je hem vanaf 336 euro in handen. Krijg bovendien tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en 5 euro korting per maand op entertainment naar keuze als je internet en tv-klant bent van KPN.

Bespaar tot 143 euro met Odido bij Belsimpel

Het voordeligst is de S24 met Odido bij Belsimpel en bespaar je tot 143 euro. Het toestel kost je namelijk 346 euro. Krijg nog eens 7,50 euro korting per maand als je twee Odido-abonnementen (inclusief je nieuwe abonnement) op je adres hebt of Odido thuis.

Het goedkoopste 10GB-abonnement

Heb je aan minder data ook genoeg? Dan kan je voor bijvoorbeeld een 10GB-abonnement het beste terecht bij Belsimpel en kies je voor Lebara. Nu is het toestel wel wat duurder (366 euro), maar je hebt ook een goedkoop abonnement van gemiddeld 7,50 euro per maand. De eerste drie maanden krijg je namelijk 50 procent korting.

Vergelijk zelf de beste prijzen

Met onze prijsvergelijker weet jij precies of je de beste deal voor jou te pakken hebt. Gebruik de filters om jouw kleurvoorkeuren, hoeveelheid data en nog veel meer aan te geven. Vervolgens staat de laagste prijs gewoon bovenaan. Handig toch?