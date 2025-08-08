Zo scoor je de Samsung Galaxy S24 voor 312 euro met gratis Buds 3 Pro (t.w.v. 249 euro)

Er zijn momenteel veel aanbiedingen te vinden, die je bijna niet kan laten liggen. Zo krijg je bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Buds 3 Pro van 249 euro cadeau als je een S24 bestelt. En die kost je op het moment ook niet de wereld. We vertellen je alles over de deal.

Samsung Galaxy S24 vanaf 312 euro en gratis Buds 3 Pro

De Samsung Galaxy S24 heeft inmiddels een opvolger, maar ze verschillen niet zo gek veel van elkaar. Het grootste verschil is de prijs, die wat lager ligt. Je haalt hem nu in huis vanaf slechts 312 euro én je krijgt er ook nog eens een gratis setje Buds 3 Pro bij, die een waarde hebben van 249 euro.

Om dit voor elkaar te krijgen, klop je bij Mobiel.nl aan. Hier kies je voor een Unlimited-abonnement van Vodafone. Heb je toch liever een kleiner abonnement, zoals eentje met rond de 10GB aan data? Kies dan voor Lebara en je betaalt voor de S24 met gratis Buds 3 Pro 405 euro en per maand 7,50 euro voor je abonnement.

Wil je nergens aan vastzitten en een losse Samsung S24 willen: bij MediaMarkt kun je dan het beste terecht. Hier kost ‘ie 497 euro én krijg je de Buds 3 Pro gratis. De actie geldt momenteel bij KPN, Vodafone, Odido, Ben, Simyo, Hollandsnieuwe, Mobiel.nl, MediaMarkt, Coolblue en natuurlijk Samsung zelf.

Samsung Galaxy S24 bij providers: tijdelijk met gratis Buds 3 Pro

Bestel jij jouw nieuwste telefoon het liefste direct bij één van de providers? Dan kan je terecht bij KPN, Vodafone en Odido, maar ook de kleinere providers: Simyo, Ben en Hollandsnieuwe.

Hier is de prijs altijd hetzelfde, ongeacht de bundel die je kiest. Bovendien krijg je bij al deze aanbieders momenteel de Galaxy Buds 3 Pro (t.w.v. 249 euro) cadeau. Het voordeligste is Odido, waar je hem voor 504 euro in huis haalt.

Goedkoper is echter om de losse S24 bij MediaMarkt te kopen en een sim only-abonnement van de provider van je keuze af te sluiten.

Samsung S24 bij webwinkels: vanaf 312 euro met gratis Buds 3 Pro van 249 euro

De laagste prijs voor de S24 betaal je door bij Mobiel.nl te bestellen met een abonnement. Hier is de toestelprijs echter afhankelijk van de bundel die je kiest. Ga je dus voor een abonnement met onbeperkt data, dan betaal je het minste voor je nieuwe smartphone.

Hieronder laten we je de laagste prijzen zien, dus met de grootste bundels, maar ook met een kleinere bundel bespaar je nog steeds ten opzichte van een los toestel.

Samsung S24 met Vodafone: vanaf 312 euro met gratis Buds 3 Pro

Het meeste voordeel behaal je door bij Mobiel.nl voor Vodafone te kiezen. In combinatie met een bundel met onbeperkt internet is ‘ie het goedkoopst en heb je ‘m in handen vanaf 312 euro. Heb je thuis ook een Ziggo-abonnement, dan profiteer je van tot wel 7,50 euro korting per maand en nog meer leuks.

Samsung S24 met KPN: vanaf 360 euro met gratis Buds 3 Pro

Wil je een abonnement van KPN bij je S24? Dan heb je hem in handen vanaf 360 euro. Als KPN thuis klant profiteer je bovendien van tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en krijg je een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet.

Samsung S24 met Odido: vanaf 416 euro met gratis Buds 3 Pro

Ga je liever voor een abonnement van Odido? Dan betaal je op z’n minst 416 euro voor de S24. Klanten van Odido thuis krijgen tot 7,50 euro korting per maand op hun mobiele abonnement en nog eens 5 euro korting per maand op de internetfactuur.

Het voordeligste 10GB-abonnement bij je S24

Heb je aan een kleiner abonnement ook genoeg? Begrijpen we. We hebben voor je uitgezocht welke provider je dan het beste kan kiezen. Met een 10GB-abonnement van Lebara zijn de toestelkosten en abonnementskosten samen het laagst.

Voor de eerste drie maanden betaal je slechts 4 euro per maand en daarna 8 euro per maand, en voor de S24 euro betaal je 405 euro aan toestelkosten én je krijgt dus de Galaxy Buds 3 Pro gratis.

Alles wat je moet weten over de Samsung S24

Je kiest de Samsung S24 als je op zoek bent naar een krachtige telefoon, die boordevol AI-functies zit én lang meegaat. De S24-serie zal zeven jaar van updates worden voorzien, waarvan er eentje al voorbij is. Je mag nog tot en met 2031 rekenen op een volledig up-to-date toestel.

Hij is bovendien lekker compact met zijn 6,2 inch. Ook maakt ‘ie een goed kiekje, dankzij één van de drie lenzen op de achterkant van het toestel. Dat zijn een 50 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens van 12 megapixel en een telelens. Deze laatste zoomt tot drie keer in zonder dat de kwaliteit vermindert.

Zo weet je zeker dat je de beste aanbieding hebt

Om zeker te weten dat je de laagste prijs te pakken hebt, gebruik je onze prijsvergelijker. Hier geef je dankzij de filters aan wat je eisen zijn, welke kleur toestel je favoriet is en nog veel meer. Vervolgens zie je alleen het aanbod dat past bij jouw wensen en staat de laagste prijs automatisch bovenaan.