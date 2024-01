Met deze hoesjes bescherm jij jouw nieuwe Samsung Galaxy S24 (ADV)

Heb jij de gloednieuwe Samsung Galaxy S24 al besteld? Dan wil je natuurlijk ook dat je smartphone direct de beste bescherming krijgt. Dit zijn de beste originele hoesjes, die bij GSMpunt verkrijgbaar zijn.

Hoesjes en meer voor de S24-serie haal je bij GSMpunt

De Samsung Galaxy S24-serie is gepresenteerd en de vlaggenschepen krijgen weer een aantal toffe verbeteringen ten opzichte van de voorgangers. Bescherm je gloednieuwe smartphone direct vanaf moment één. Het is natuurlijk zonde als je nieuwste aankoop beschadigd raakt.

Wees zuinig op de S24 en omhuls ‘m met een hoesje. Bij GSMpunt ontvang je tijdelijk ook nog eens 15 procent korting op je nieuwe hoesje met de code LAUNCH24. Wij hebben de beste originele hoesjes voor je op een rij gezet, maar ook een fijne oplader. Met een goede oplader haal je namelijk nóg meer uit je Samsung Galaxy S24.

De beste hoesjes voor Samsung Galaxy S24

Naast de FlipSuit Case zijn er nog veel meer hoesjes om uit te kiezen. Zo is er de Standing Grip-case die ideaal is als je veel series of andere video’s bekijkt op je S24. Dankzij de handige standaard zet je je smartphone eenvoudig neer.

Met een Wallet-hoesje heb je al je pasjes altijd bij de hand. Via het kijkvenster check je snel de tijd of zie je of er berichten binnengekomen zijn. Liever een regulier hoesje? Dan kies je voor verschillende kleuren vegan leer, een transparant hoesje of silliconen.

Ontdek de FlipSuit Case voor Galaxy S24

Ben je op zoek naar een uniek hoesje dat ook nog eens goede bescherming biedt, dan is de FlipSuit Case een aanrader. Het transparante hoesje beschermt je smartphone tegen krassen en andere slijtage. De kaart op de achterkant wissel je om zodra je daarop uitgekeken bent.

Leuk is ook dat de software het thema van het plaatje aanneemt, zodra je hem op het hoesje plaatst. Samsung is voor de FlipSuit Case de samenwerking aangegaan met onder andere Marvel, Disney, joguman en Toiletpaper shop. Kies bijvoorbeeld voor een kaart met de bekende stijl van Keith Haring of ga voor smileys.

Jouw nieuwe Samsung Galaxy S24 efficiënt opladen

De Samsung Galaxy S24-toestellen laad je aan het einde van een drukke dag op via een snellader. Met een lader van Samsung weet je zeker dat je smartphone optimaal opgeladen wordt. Deze Samsung-adapter laadt de S24 met de maximale snelheid van 25 Watt weer op. Zo loop je in een mum van tijd, met volle smartphone, de deur weer uit.

Hij is 30 procent compacter geworden dan zijn voorganger was. Daardoor neem je ‘m overal mee naartoe en neemt hij minimale ruimte in beslag. Verder is hij een stuk efficiënter geworden. Het vermogen dat ‘ie verbruikt als je hem ingestoken hebt maar niet gebruikt, wordt zo veel mogelijk geminimaliseerd. Deze oplader is bij GSMpunt verkrijgbaar in het wit en zwart. Je betaalt er 22,95 euro voor en bestel je voor 19.00 uur, dan wordt hij vandaag nog gratis verzonden.

Bonus: Nooit meer je spullen kwijt

Als je wel eens je portemonnee of sleutels kwijt bent, hebben we nog een tip voor je. Ook als je geen sloddervos bent, maar wel bang bent voor diefstal: leg er bijvoorbeeld eentje in je auto. Of hang een Samsung Galaxy SmartTag 2 aan je sleutelbos. Zo zie je op je S24 precies waar je jouw spullen hebt achtergelaten.

Je haalt de Galaxy SmartTag 2 in huis bij GSMpunt. Probeer het eens uit met een losse Tag of ga direct voor een set van vier. Ze zijn verkrijgbaar in het zwart en in het wit.