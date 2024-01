Samsung Galaxy S24 nu te koop in Nederland: dit zijn de beste deals

De Samsung Galaxy S24 is nu officieel verkrijgbaar in Nederland. Om je een handje te helpen, zetten we alle prijzen en deals op een rijtje. Lees gauw verder!

Samsung Galaxy S24 kopen

De Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra zijn eerder deze maand aangekondigd en liggen nu officieel in de winkels. De smartphones zijn de nieuwste vlaggenschepen van het bedrijf en weer voorzien van de nodige nieuwe features. Samsung zet vooral in op AI (kunstmatige intelligentie) om de toestellen slimmer te maken.

Het instapmodel is de Samsung S24. De telefoon is goedkoper dan zijn voorganger en heeft een iets groter scherm van 6,2 inch. Hierdoor blijft het toestel overigens relatief compact, waardoor je het makkelijker met één hand kan bedienen. De schermkwaliteit is wel vooruit gegaan, omdat het display bijvoorbeeld veel helderder kan.

Verder kun je met de Galaxy S24 rekenen op het nieuwe updatebeleid van Samsung. Het bedrijf brengt zeven jaar lang Android-updates uit, waardoor je de nieuwste features blijft krijgen. Ook beveiligingspatches verschijnen zeven jaar lang en die beschermen je tegen kwaadwillenden en problemen in Android.

Voor een losse Samsung Galaxy S24 betaal je 899 euro, waarmee hij 50 euro goedkoper is dan zijn voorganger. Je krijgt standaard 128GB aan opslagruimte, al is er ook een 256GB-versie beschikbaar. Die kost 959 euro. Ook kun je kiezen voor een Galaxy S24 met een abonnement. Als je voor 4 maart een Galaxy S24, S24 Plus of S24 Ultra koopt, krijg je een Galaxy Watch 6 (LTE) cadeau. Deze actie loopt alleen bij providers Odido en KPN.

Galaxy S24 Plus is groter

De Galaxy S24 Plus is een stuk groter dan de ‘normale’ Galaxy S24 en dat is fijn als je graag video’s kijkt of veel mobiele games speelt. Het scherm is 6,7 inch groot, ook helderder en heeft een hogere resolutie. De schermranden zijn, net als bij de andere S24-telefoons, dun en symmetrisch.

De Galaxy S24 Plus heeft een grotere accu en die gaat lekker lang mee. Bovendien krijg je meer werkgeheugen én opslagruimte en het opladen gaat iets sneller. Verder krijg je een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-zoomcamera.

Ben je van plan om de Samsung Galaxy S24 Plus los te kopen? Dan betaal je 1149 euro. Je krijgt dan 256GB opslagruimte, maar er is ook een 512GB-versie met een adviesprijs van 1269 euro. Een Galaxy S24 Plus met abonnement is uiteraard ook een optie.

Samsung Galaxy S24 Ultra kopen

Net als voorgaande jaren is de Galaxy S24 Ultra het absolute toptoestel van Samsung. De telefoon is behoorlijk duur, maar beschikt wel over de beste specificaties en camera’s. De Ultra heeft daarnaast een extra stevige behuizing en een groots 6,8 inch-scherm met een hoge resolutie, helderheid én ververssnelheid.

Op de achterkant van de S24 Ultra zit een 200 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en twee camera’s om mee in te zoomen. Hierbij gaat het om een lens met 3x optische zoom en eentje met 5x zoom. Ideaal voor als je het beeld dichterbij wil halen, want er gaat nauwelijks kwaliteit verloren.

Verder profiteer je met de Galaxy S24 Ultra van hetzelfde uitstekende updatebeleid en een grotere accu van 5000 mAh. Die laadt met maximaal 45 Watt, waardoor je na 30 minuten weer 65 procent aan accusap hebt. Let wel op dat je de oplader los moet aanschaffen; Samsung levert alleen een usb-c-kabel mee.

De S24 Ultra heeft een fors prijskaartje van 1449 euro. Je krijgt dan het 256GB-model, maar er zijn ook varianten met 256GB of 1TB aan opslag beschikbaar. Die kosten respectievelijk 1569 en 1809 euro. Check de deals voor een losse Samsung S24 Ultra of de Galaxy S24 Ultra met een abonnement.

