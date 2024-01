Pre-order de nieuwe Samsung Galaxy S24 nu bij KPN en krijg de Galaxy Watch 6 cadeau (ADV)

De gloednieuwe Galaxy S24-toestellen zijn aangekondigd door Samsung en nu te bestellen bij KPN. Zo weet je zeker dat je als één van de eersten met zo’n krachtige telefoon rondloopt en heb je ook nog eens een toffe deal.

Bestel bij KPN en ontvang tot 669 euro voordeel

Het beste van Samsung haal je in huis met één van de Galaxy S-smartphones. In die serie zijn drie nieuwe telefoons aangekondigd. Het gaat om de compacte Galaxy S24, die ook het betaalbaarste is van de drie. Het topmodel is uiteraard weer het Ultra-model. Ben je op zoek naar een tussenweg? Kies dan voor de Galaxy S24 Plus.

De toestellen zijn nu al per pre-order te bestellen bij KPN. Direct upgraden is nu helemaal voordelig, want je krijgt tijdelijk een Galaxy Watch 6 LTE met een jaar lang KPN Multisim cadeau bij je bestelling én meer geheugen voor je Galaxy S24. Hoe eerder je bestelt, hoe eerder je met de gloednieuwe Galaxy S24 kan pronken.

Dit zijn de gloednieuwe Galaxy S24-smartphones

De Galaxy S24 Ultra is weer het grootste toestel met een scherm van 6,8 inch. De S Pen zit in de behuizing en daarmee maak je (aan)tekeningen op je scherm. Verder gebruik je de handige stylus als presenter. In de Galaxy S24 Ultra vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, die geoptimaliseerd is voor het spelen van zware games. De Galaxy S24 (Plus) draait op een Exynos 2400-chip.

Heb je liever een kleine smartphone? Dan kies je voor de compacte Galaxy S24. Deze heeft een scherm van 6,2 inch. De Galaxy S24 Plus is uitgerust met een 6,7 inch-display en is dus bijna net zo groot als de Ultra. Je maakt gebruik van dezelfde krachtige hardware en cameraset als de Galaxy S24 heeft.

Altijd scherpe kiekjes dankzij AI

Die cameraset bestaat uit vier cameralenzen: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-zoomlens en natuurlijk een selfiecamera voorop het toestel. Daarmee schiet je in welke omstandigheden dan ook een heldere foto, zelfs ‘s nachts. De Galaxy S24 Ultra beschikt over een extra camera, waarmee je tot 5 keer optisch inzoomt, en een primaire camera van 200 megapixel.

Samsung zet met de Galaxy S24-serie meer in op kunstmatige intelligentie. Daardoor til je onder andere je kiekjes naar een professioneel niveau. Met de Photo Assist-functie bewerk je je foto’s precies zoals jij dat wil. Verwijder reflecties of zelfs complete objecten of personen in de achtergrond.

Zoals we van Samsung gewend zijn, zit je goed voor de toekomst met één van de Galaxy S24-smartphones. Het bedrijft belooft maar liefst zeven jaar updates uit te rollen, net als Google. De telefoons draaien vanuit de doos op het nieuwe Android 14 en worden tot en met Android 21 bijgewerkt.

Terwijl de Galaxy S24 (Plus) nog gemaakt is van aluminium, heeft de Galaxy S24 Ultra een jasje van titanium. Dat is sterker en beter bestand tegen krassen. De Samsung Galaxy S24-serie is verkrijgbaar in zwart, grijs, geel en violet.

Samsung Galaxy S24 met tot 669 euro voordeel bij KPN

Pre-order de Samsung Galaxy S24, S24 Plus of S24 Ultra bij KPN en je ontvangt tot 669 euro voordeel. Bij KPN krijg je de Galaxy Watch 6 LTE (t.w.v. 369 euro) met een jaar lang Multisim ter waarde van 60 euro cadeau. Verder krijg je een geheugenupgrade waarbij je voordeel oploopt tot maximaal 240 euro. Daarvoor haal je de Samsung Galaxy S24 Ultra met 1TB en betaal je de prijs van het model met 512GB aan opslag.

Standaard maak je gebruik van 5G-snelheden als klant van KPN. Heb je al meerdere abonnementen van KPN, zoals internet en tv? Dan profiteer je van Combivoordeel en krijg je onder andere tot 10 euro korting per maand op je Unlimited Data-abonnement en 5 euro entertainmentkorting.

