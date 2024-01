De nieuwe Samsung Galaxy S24: nu tot 390 euro voordeel (ADV)

Heb jij de gloednieuwe Samsung Galaxy S24 al voorbij zien komen? De opvolger van de S23 Series is gepresenteerd en je haalt hem in huis met tot wel 390 euro voordeel bij Mobiel.nl. Wij hebben de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rij gezet.

Bestel de nieuwe Galaxy S24 bij Mobiel.nl

Vorige week is de Samsung Galaxy S24 Series aangekondigd. De opvolger van de S23 heeft weer een aantal toffe verbeteringen en die zetten we hieronder voor je op een rijtje. Jij wil daar natuurlijk zo snel mogelijk mee pronken: hoe eerder je bestelt, hoe eerder je hem in huis hebt.

Je haalt de toestellen met tot 390 euro voordeel in huis bij Mobiel.nl. Daar heb je de keuze uit een los toestel of een combinatie met abonnement. De acties gelden tot en met 30 januari. In combinatie met abonnement is er vaak nog meer korting te behalen en bij Mobiel.nl heb je de keuze uit alle providers. Zo kies je de aanbieder die bij je past en profiteer je van veel voordeel.

Ontdek de gloednieuwe Samsung Galaxy S24

Kunstmatige intelligentie maakt veel mogelijk: de smartphones zitten bomvol AI om je leven eenvoudiger te maken. Live Call Translation vertaalt wat je wil zeggen direct naar de taal die je nodig hebt, maar ook je berichten zijn in elke vreemde taal die je maar wil te verzenden zonder dat jij het machtig bent. Note Assist schept orde in de chaos van je aantekeningen en maakt een handige en overzichtelijke samenvatting voor je.

Dat is een ideale functie als je voor de Samsung Galaxy S24 Ultra gaat. In de behuizing vind je namelijk de S Pen, waarmee je notities en andere aantekeningen op je scherm krabbelt. De Galaxy S24 Ultra is overigens ook het topmodel van de drie, want hij is uitgerust met de beste hardware van dit moment en de beste camera’s.

Foto’s maak je met de 200 megapixel-hoofdcamera, maar je hebt ook de beschikking over een extra 50 megapixel-telelens. Die haalt onderwerpen tot 5 keer optisch dichterbij. Zowel de compacte Galaxy S24 van 6,2 inch als de Galaxy S24 Plus van 6,7 inch maken foto’s met maximaal 50 megapixel. Verder zijn de drie toestellen uitgerust met een 12 megapixel-groothoekcamera en 10 megapixel-zoomlens.

Dan is er nog een verschil tussen de modellen: de Galaxy S24 Ultra is niet meer van aluminium, maar van titanium. Het materiaal is een stuk sterker en daardoor zul je minder snel krasjes op je gloednieuwe smartphone ontdekken. Rest je alleen nog de kleur te kiezen die bij je past: Onyx Black (zwart), Marble Grey (grijs), Cobalt Violet (paars) en Amber Yellow (geel). Je haalt de Galaxy S24 in huis vanaf 899 euro, de Galaxy S24 Plus heeft een adviesprijs vanaf 1149 euro en de ultieme topper de S24 Ultra gaat over de toonbank vanaf 1449 euro.

Samsung Galaxy S24-serie met voordeel bij Mobiel.nl

Je gloednieuwe Samsung Galaxy S24-toestel haal je natuurlijk in huis bij Mobiel.nl. Hier loopt je voordeel tijdelijk op tot 390 euro. Profiteer van nog meer voordeel door direct een abonnement af te sluiten bij je aankoop.

Hoe eerder je het toestel van je keuze bestelt, hoe eerder je hem in huis hebt. Bij Mobiel.nl schaf je het toestel los aan, maar ook in combinatie met abonnement. Daarbij heb je de keuze uit alle providers.

Natuurlijk is Mobiel.nl ook hét adres als je een accessoire voor je gloednieuwe Samsung Galaxy S24-smartphone nodig hebt. Denk daarbij aan de beste bescherming in de vorm van hoesjes en screenprotectors, maar ook opladers, kabeltjes en telefoonhouders voor in de auto.