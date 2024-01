Samsung Galaxy S24 pre-order: dit zijn de beste deals

De Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra zijn aangekondigd en per direct te pre-orderen. Wij zetten alle prijzen en de beste deals op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S24 pre-order

Eindelijk zijn ze er: de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra. De smartphones liggen vanaf 31 januari officieel in de Nederlandse winkels en zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren én opslagvarianten. De drie toestellen kun je nu al pre-orderen, waarbij je profiteert van interessante aanbiedingen.

Als je voor 30 januari een Galaxy S24, S24 Plus of S24 Ultra bestelt, dan krijg je bij webwinkels een gratis upgrade naar meer opslagruimte. Kies bijvoorbeeld voor de S24 met 128GB opslag en je ontvangt 256GB voor dezelfde prijs. Ook kun je bij diverse (web)winkels profiteren van extra inruilvoordeel.

Providers KPN en Odido geven een Galaxy Watch 6 (LTE-versie, ter waarde van 369 euro) bij alle S24-toestellen cadeau. Bij Vodafone krijg je een inruilvoordeel van maximaal 300 euro als je de S24 Ultra aanschaft. Tijd om alle prijzen en deals te bespreken. Lees gauw verder!

Samsung Galaxy S24: de prijzen op een rij

Het instapmodel is de Samsung Galaxy S24. De smartphone is door het 6,2 inch-scherm relatief compact en daardoor makkelijker met één hand te bedienen. Onder de motorkap zit de krachtige Exynos 2300-chip met 8GB aan werkgeheugen. Er verschijnen twee versies, met 128GB of 256GB aan opslag.

Een belangrijke vernieuwing is de komst van ‘Galaxy AI’. Dit is een overkoepelende naam voor een set nieuwe softwarefuncties, waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt. Zo is het mogelijk om belletje en berichten live te vertalen. Verder heeft de Galaxy S24 in totaal vier camera’s en krijgt ‘ie zeven jaar Android-updates.

Dat laatste is nieuw, want voorheen beloofde Samsung zijn toptoestellen ‘maar’ vijf jaar van upgrades te voorzien. Met het nieuwe updatebeleid volgt de fabrikant Google, dat zijn nieuwste toestellen ook zeven jaar ondersteunt.

Gratis upgraden naar meer opslag

De Samsung Galaxy S24 heeft een adviesprijs van 899 euro en is daarmee 50 euro goedkoper geworden dan de Galaxy S23 van vorig jaar. Bestel je de smartphone voor 31 januari, dan kun je gratis upgraden naar het 256GB-model. Je bespaart daarmee 60 euro. Ook kun je kiezen voor de Samsung Galaxy S24 met een abonnement.



Samsung Galaxy S24 Plus: check de pre-order

Vind je het fijner als je smartphone een groot scherm heeft, als je bijvoorbeeld veel gamet en films en series kijkt? Dan is de Samsung Galaxy S24 Plus een interessante optie. Het toestel heeft een 6,7 inch-display en is daarmee nog ietsjes groter dan de S23 Plus van vorig jaar. Het scherm heeft bovendien een erg hoge resolutie en ververssnelheid.

De smartphone beschikt daarnaast over een grotere 4900 mAh-accu en meer werkgeheugen (12GB in plaats van 8GB) dan de reguliere S24. Ook krijg je 256GB aan opslagruimte, waardoor je extra veel ruimte hebt al je foto’s, video’s en andere bestanden. De camera’s zijn hetzelfde als op de Galaxy S24: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens met 3x zoom.

Wat betaal je voor de Samsung Galaxy S24 Plus? Het toestel heeft een adviesprijs van 1149 euro en is daarmee bij verschijning een paar tientjes goedkoper dan zijn voorganger. Ook hier kun je gratis upgraden naar de 512GB-versie, mits je op tijd bestelt. Daarmee bespaar je 120 euro op de adviesprijs. Of ga voor de Galaxy S24 Plus met abonnement.

Samsung Galaxy S24 Ultra: alle deals

De Galaxy S24 Ultra is het ultieme Samsung-vlaggenschip en bedoeld voor de gebruikers die het beste van het beste willen. Zo heeft de opvolger van de Samsung S23 Ultra een snellere chip in de vorm van de Snapdragon 8 Gen 3. Die draait apps en games als een zonnetje en is helemaal klaar voor de toekomst.

De S24 Ultra is ook interessant als camerasmartphone. Hij heeft een heuse 200 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en liefst twee zoomcamera’s. Daarmee kun je tot 3x of 5x optisch inzoomen, oftewel: je haalt het beeld dichterbij zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.

De S24 Ultra heeft een fors prijskaartje van 1449 euro. Je krijgt dan het 256GB-model, maar er zijn ook varianten met 256GB of 1TB aan opslag beschikbaar. Die kosten respectievelijk 1569 en 1809 euro. Tot en met 30 januari kun je – net als bij de S23 (Plus) – de opslagupgrade nemen om 120 of 240 euro te besparen. De beste prijzen voor een Samsung S24 Ultra met een abonnement vind je in onze vergelijker.