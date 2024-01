Gloednieuwe Samsung Galaxy S24 haal je nu al goedkoper in huis

De Samsung Galaxy S24 is pas net uit, maar je haalt het vlaggenschip van Samsung nu al goedkoper in huis. Wij vertellen je hoe en waar.

Bespaar nu al op de Samsung Galaxy S24

We hebben er lang naar uitgekeken en eindelijk zijn ze hier: de gloednieuwe vlaggenschepen van Samsung. De Samsung Galaxy S24-serie is flink vernieuwd en een grote rol is weggelegd voor kunstmatige intelligentie.

Voor de Galaxy S24, de instapper van het stel, leg je een bedrag van 899 euro neer. Gelukkig liggen die prijzen nu al wat lager. Lees snel verder om erachter te komen hoe je die besparing pakt!

Wat je moet weten over de Samsung Galaxy S24

De Samsung Galaxy S24 is voorzien van een krachtige chip die ervoor zorgt dat alle taken soepel uitgevoerd worden. Foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens of een zoomlens van 10 megapixel. Dankzij AI bewerk je jouw kiekjes precies zoals jij ze voor ogen hebt. Verwijder of verplaats objecten op de achtergrond, bijvoorbeeld.

Galaxy AI brengt nog veel meer fijne functies met zich mee. Zo organiseert de S24 al je aantekeningen voor je en vat ze direct samen. En laat meteen een omslag genereren om die ene set aantekeningen snel terug te vinden. Bovendien is er ‘Circle to Search’. Hiermee teken je simpelweg een cirkel om datgene waar je meer over wil weten, op bijvoorbeeld Instagram of in een Netflix-serie.

Met de Galaxy S24 kan je jarenlang vooruit, want Samsung heeft een uitstekend updatebeleid. Je kan rekenen op zeven jaar Android-updates en zeven jaar aan beveiligingspatches om je veilig te houden tegen kwaadwillenden.

Samsung Galaxy S24 haal je hier 323 euro goedkoper

Maar hoe bespaar je dan nu al 323 euro op de aankoop van een Samsung Galaxy S24, vraag je je natuurlijk af. Dat doe je door direct een abonnement af te sluiten. Dat kan bij één van de providers, wat de beste optie is als je geen grote bundel nodig hebt. De toestelkosten blijven hier altijd gelijk, ongeacht het abonnement dat je afsluit.

Het goedkoopste van de providers is KPN, waar je de S24 voor 720 euro in huis haalt. Heb je liever Vodafone of Odido, dan betaal je 792 euro. Bij zowel KPN als Odido krijg je nog tot en met 3 maart een gratis Galaxy Watch 6 LTE bij je aankoop ter waarde van 369 euro.

De hoogste korting op het toestel krijg je door de smartphone te kopen bij een webwinkel als Belsimpel of Mobiel.nl. Hier is de toestelkorting wel afhankelijk van de grote van je bundel en is dus vooral aantrekkelijk als je een bundel met veel data neemt. Het voordeligst is de S24 bij Belsimpel met een abonnement van Odido. Je betaalt 576 euro, wat een besparing is van 323 euro.