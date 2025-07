Samsung Galaxy S24 Ultra flink goedkoper: beste deals

Een tijdje geleden introduceerde Samsung de nieuwste smartphones in de populaire Galaxy S-serie. De S24 Ultra is de absolute topper met zijn krachtige camera’s. We vertellen je waar je de Samsung S24 Ultra in de actie is en je ‘m voor minder in huis haalt.

Samsung Galaxy S24 Ultra: tot 705 euro voordeel

De Samsung Galaxy S24 Ultra wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 8 Gen 3-chip, waardoor zware spellen of multitasking geen probleem vormen. Wordt je liever voorzien van de nieuwste snufjes? Dan moet je bij de S25 Ultra zijn. Samsung trekt vaak alles uit de kast voor het scherm en dat is ook met de S24-serie weer goed gelukt. Beelden zien er fraai uit op het flinke amoled-display van 6,8 inch.

Voor het eerst is de behuizing niet meer van aluminium, maar van titanium. Dat is beter bestand tegen krassen en houdt je smartphone langer mooi. Verder maak je foto’s met de hoofdlens van 200 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens of periscopische telelens. Daarmee zoom je tot vijf keer optisch in zonder kwaliteitsverlies. Dat is minder dan de S23 Ultra kon, maar doordat de resolutie van de camera een stuk hoger ligt, is hij ook met digitaal inzoomen sterker.

In de behuizing zit de S Pen verwerkt. Die haal je tevoorschijn op het moment dat je (aan)tekeningen gaat maken op je scherm. Maar, hij is op meerdere manieren te gebruiken: je gebruikt ‘m als sluiterknop wanneer je op een afstandje een foto maakt of tijdens presentaties als presenter.

Verder ligt de nadruk op AI. De kunstmatige intelligentie is op veel plekken terug te vinden. Je past het toe in de camerasoftware, maar hij kan ook automatisch gesprekken voor je transcriberen, berichten opstellen en zelfs tijdens het bellen kunnen gesprekken live vertaald worden.

Bij introductie was de smartphone vanaf 1449 euro in huis te halen, maar het goedkoopst is de S24 Ultra momenteel met een abonnement. Kies voor de meeste besparing voor Vodafone bij Belsimpel en dan heb je ‘m in handen vanaf 744 euro.

Liever een los toestel? Dan is hij bij Belsimpel verkrijgbaar vanaf 909 euro. Ben je op zoek naar een toestel met een grotere opslag of een bepaalde kleur? Ga dan naar onze prijsvergelijker om voor jouw wensen de beste deal te vinden. In combinatie met een abonnement is hij echter echt het voordeligst.

Samsung S24 Ultra bij providers

Is ook je abonnement aan vervanging toe, dan bespaar je vaak meer op de toestelkosten. Daarvoor kan je natuurlijk direct terecht bij je provider. Momenteel is de S24 Ultra echter duurder dan een los toestel met sim only-abonnement.

Het toestel is het goedkoopst bij Odido. Daar betaal je voor de telefoon 960 euro. Hij is ook nog verkrijgbaar bij Vodafone, waar je 1128 euro betaalt voor het toestel met 1TB opslag. Bij KPN en Ben is het toestel ondertussen niet meer op voorraad.

Samsung S24 Ultra bij webwinkels: bespaar tot 155 euro

De meeste korting is te scoren via de webwinkels. Hier bepaalt de grootte van het abonnement hoeveel korting je krijgt op je nieuwe smartphone. Hoe groter de bundel, hoe meer korting je krijgt dus. Meestal ben je echter ook met een kleinere bundel hierdoor het minste kwijt voor je nieuwe telefoon. De prijzen hieronder zijn voor de grootst mogelijke bundel voor de maximale korting.

Bespaar tot 155 euro met Vodafone bij Belsimpel

Je betaalt het minste voor de telefoon met een abonnement van Vodafone via Belsimpel: je haalt hem hier in huis vanaf 744 euro. Heb je thuis internet van Ziggo of al een ander abonnement van Vodafone? Dan ontvang je klantvoordeel, waaronder extra MB’s en tot 2,50 euro korting per maand.

Bespaar tot 131 euro met KPN bij Belsimpel

Heb je het liefste KPN? Bij Belsimpel ben je het goedkoopste uit (768 euro). Als KPN-klant loopt je voordeel op tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en krijg je gratis Netflix of ESPN Compleet.

Bespaar tot 119 euro met Odido bij Belsimpel

Je bent het voordeligste uit bij Belsimpel. Hier kost de S24 Ultra in combinatie met een Odido-abonnement je 780 euro. Ben je al klant van Odido? Dan krijg je tot 7,50 euro korting op je abonnement en 5 euro korting op je internetfactuur.