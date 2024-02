Samsung Galaxy S24 Ultra: haal hem nu al goedkoper in huis

De Galaxy S24 Ultra is het absolute topmodel van de nieuwste high-end serie van Samsung. Hij is pas net uit, maar nu al goedkoper in huis te halen. Dit is hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bespaar nu al op de Samsung Galaxy S24 Ultra

Aan het begin van het jaar is het altijd wachten op de nieuwste toestellen in de Samsung Galaxy S-serie. Dit jaar was het merk er vroeg bij en werden op 17 januari de S24-toestellen gepresenteerd. Het ging om de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra.

Laatstgenoemde is de topper van de serie en tevens het duurste. Voor een adviesprijs van minstens 1449 euro haal je de S24 Ultra in huis. Je moet dus diep in de buidel tasten om de krachtpatser te bemachtigen. We zijn nu een poosje verder en daardoor is hij gelukkig al wat goedkoper te verkrijgen. Momenteel is hij als los toestel met 256GB voor 1264 euro te verkrijgen bij PhoneMarket.

Samsung Galaxy S24 Ultra haal je hier 226,50 euro goedkoper

Wil je nog meer besparen, sluit dan een abonnement af bij je aankoop. Heb je geen grote bundel nodig, dan doe je dat het beste bij één van de providers. De toestelkosten liggen hier vast en daardoor maakt het dus niet uit voor welk abonnement je gaat.

Het goedkoopste van de providers is ‘ie bij KPN. Daar betaal je 1176 euro voor de S24 Ultra. Past Vodafone beter bij je, dan kost het toestel 1200 euro. Bij Odido leg je 5 euro meer neer. Tot en met 3 maart krijg je nog de Galaxy Watch 6 LTE (t.w.v. 369 euro) cadeau als je jouw bestelling plaatst bij KPN of Odido.

Het meeste bespaar je echter met een zo groot mogelijke bundel bij één van de webwinkels. Hier hangt de korting namelijk wél af van je abonnement. Het goedkoopste is Belsimpel, waar je met een KPN-abonnement 1037,50 euro voor de premium smartphone betaalt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Samsung Galaxy S24 Ultra

Met de Samsung Galaxy S24 Ultra haal je het beste van wat Samsung te bieden heeft in huis. Het toestel is in verschillende opzichten anders dan de andere twee telefoons in de reeks. Zo heeft hij een andere processor – de Snapdragon 8 Gen 3 – die sneller is dan de Exynos-chip die in de S24 (Plus) zit.

Ook het uiterlijk is anders: terwijl de twee kleinere broertjes rondingen hebben, is voor de S24 Ultra gekozen voor rechte hoeken. Bovendien is de behuizing niet van aluminium, maar van titanium. Dat materiaal is sterker en krassen zie je daardoor minder snel terug op het toestel.

In de behuizing zit nog een extraatje verwerkt: de S Pen. Hiermee maak je op je scherm (aan)tekeningen, maar je zet hem voor nog meer doeleinden in. Bijvoorbeeld als sluiterknop tijdens het maken van een foto op afstand, maar ook tijdens presentaties als presenter.

Wie voor de S24 Ultra kiest, doet dat hoogstwaarschijnlijk voor het grootste gedeelte door de camera. De telefoon heeft namelijk één van de beste camerasets onder de Android-smartphones. De hoofdcamera heeft een resolutie van 200 megapixel, maar er is ook een groothoeklens en maar liefst twee zoomlenzen. Daardoor haal je onderwerpen tot vijf keer optisch dichterbij.

Foto’s bewerk je vervolgens precies zoals jij ze wil dankzij kunstmatige intelligentie. Verwijder objecten van je achtergrond of verplaats ze naar de goede plek. AI vind je op meer plekken terug, want het assisteert je ook bij het opstellen van een berichtje of vat hele teksten voor je samen.