Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23: alle vernieuwingen op een rij (ADV)

De opvolger van de S23 Series is door Samsung aangekondigd. Wij zetten de belangrijkste vernieuwingen van de Samsung Galaxy S24 ten opzichte van de S23 Series voor je op een rij.

Samsung Galaxy S24 vs S23

Op 17 januari is de Galaxy S24 Series gepresenteerd op het Unpacked-event van Samsung. Het is de opvolger van de S23 Series. Die serie bestond al uit stuk voor stuk fijne smartphones, toch zijn er nog een aantal vernieuwingen die de S24-toestellen nog beter maken.

Heb je de S23, maar twijfel je of een upgrade naar de S24 het waard is? Wij zochten uit wat de grootste verschillen zijn en zetten ze hieronder voor je op een rij. Keuze gemaakt? Dan bestel je jouw nieuwe telefoon tijdelijk met voordeel bij Vodafone.

Nieuwe kleuren, grotendeels hetzelfde design

Net zoals de Galaxy S23 Series verschijnen er weer drie toestellen in de nieuwe serie: de compacte Galaxy S24, het ultieme topmodel is de Galaxy S24 Ultra en de Galaxy S24 Plus heeft een tussenmaatje. Nieuwe smartphones, betekent ook nieuwe kleuren. De S24 Series is verkrijgbaar in paars, grijs, geel en zwart. Bij de S23 Series waren de telefoons beschikbaar in crème, paars, zwart en donkergroen.

Samsung Galaxy S24 Series Samsung Galaxy S23 Series

Het jasje waarin de S24 Series gestoken is, is typisch Samsung en grotendeels hetzelfde gebleven. Wel zien we dunnere schermranden en voor het eerst heeft het Ultra-model een plat scherm. Afgelopen jaren kreeg de Ultra namelijk een afgerond scherm. Verder is de behuizing van het grootste model niet meer van aluminium, maar van het sterkere titanium. Dat betekent minder snel krassen op de behuizing.

AI maakt meer mogelijk

Eén van de grootste vernieuwingen is het gebruik van AI dat meer naar voren komt. Dat zie je vooral terug in de camerasoftware, waar nu functies te vinden zijn om je foto’s precies aan te passen naar jouw wensen. Mensen op de achtergrond kunnen je foto behoorlijk verpesten, maar gelukkig wis je die eenvoudig uit. Staat er per ongeluk een object in de weg, dan is het verplaatsen daarvan ook zo gebeurd.

Ook buiten de camera om zijn er interessante functies te vinden op basis van kunstmatige intelligentie. Aantekeningen die je gemaakt hebt worden met Note Assist in een handomdraai overzichtelijker gemaakt. Lange lappen met tekst vat ‘ie snel voor je samen en ook een omslag heeft hij zo vormgeven.

Verbeterde periscooplens

De grootste aanpassing aan de cameraset vind je in de extra zoomlens van de S24 Ultra. Deze periscopische lens zoomt minder ver optisch in: de Galaxy S23 Ultra kon dat tien keer, maar de S24 Ultra vijf keer. Het lijkt alsof je daarop achteruit gaat, maar dat is niet helemaal waar. De lens is namelijk kwalitatief wél gegroeid: van 10 megapixel naar 50 megapixel. Daardoor zijn ook de foto’s, waarbij je alsnog tien keer digitaal je onderwerp dichterbij haalt, scherper.

Verder is er niet veel gesleuteld aan de camera’s van de Galaxy S24-smartphones. De Samsung Galaxy S24 en de Galaxy S24 Plus hebben beide de beschikking over een hoofdlens van 50 megapixel. De Ultra komt ook hier weer met kop en schouders boven de andere twee toestellen uit, want die schiet plaatjes met een maximale resolutie van 200 megapixel. Daarnaast is er een 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens om drie keer optisch mee in te zoomen.

Samsungs updatebeleid hoort al jaren tot de beste die er zijn, maar daar gooit het merk nu nog een schepje bovenop. De S23 gaf je vijf jaar lang zekerheid met beveiligingsupdates, maar met de S24 Series is dat zelfs zeven jaar.

Dan de prijzen van deze krachtpatsers: goed nieuws! Prijzen van de S24 (Plus) zijn met 50 euro gedaald ten opzichte van de voorgangers. De modellen met de minste opslag haal je in huis vanaf respectievelijk 899 euro en 1149 euro. Voor topprestaties betaal je dit jaar wel wat meer. De Ultra is gestegen van 1399 euro naar 1449 euro.

Samsung Galaxy S24 Series bij Vodafone: tot 540 euro voordeel

De Samsung Galaxy S24 Series bestel je erg voordelig bij Vodafone. Zo krijg je gratis meer opslag, waardoor je bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB haalt voor de prijs van het 512GB-model. Je voordeel loopt hierdoor op tot 240 euro. En, ruil je een oude smartphone in? Dan ontvang je tot 300 euro extra inruilwaarde.

Dit is afhankelijk van het model waar je voor gaat. Daardoor loopt je voordeel op tot wel 540 euro! Heb je internet van Ziggo thuis? Dan profiteer je van nóg meer voordeel, waaronder tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Hoe eerder je jouw gloednieuwe Galaxy S24-toestel bestelt, hoe eerder je hem in huis hebt. Bestel dus snel!