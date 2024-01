Winactie: maak kans op één van de Samsung Galaxy S24-toestellen (ADV)

Samsungs gloednieuwe vlaggenschepen zijn gepresenteerd en van Belsimpel mogen we één van de S24-toestellen weggeven. Welke dat wordt, kies je zelf! Waag jij ook een kansje?

Maak kans op één van de S24-smartphones

Tijdens het Unpacked-evenement op 17 januari presenteerde Samsung de nieuwe Galaxy S24 Series. Die bestaat uit het instapmodel de S24, de S24+ die een stapje groter is en de geavanceerde S24 Ultra.

Zie jij één van deze krachtige smartphones wel zitten? Lees dan snel verder, want in samenwerking met Belsimpel mogen we een lezer blij maken met een toestel uit de S24 Series. Heb je gewonnen, dan mag je zelf kiezen welke smartphone jouw kant op komt. De winactie loopt tot en met 24 januari 2024.

Dit zijn de Samsung Galaxy S24-toestellen

De Samsung Galaxy S24 is het kleinste van het stel en beschikt over een 6,2 inch-oled-scherm. Hij wordt opgevolgd door de grotere S24+ van 6,7 inch. Onder de motorkap vind je een Exynos-chip en een accu die groot genoeg is om de dag door te komen.

Samsung focust dit jaar flink op kunstmatige intelligentie. Eén van de nieuwe AI-functies is Circle to Search. Zie je in een film of op Instagram iets interessants, zoals een leuk kledingstuk of een gerecht dat er lekker uitziet? Tik en omcirkel het object en de S24 zoekt direct meer informatie voor je op.

Foto’s maak je één van de drie camera’s op de achterkant van de toestellen. Die leggen ook ‘s nachts uitstekende foto’s vast met behulp van Nightography Zoom. Zo maak je haarscherpe foto’s bij weinig licht, zelfs als je inzoomt. Bovendien bewerk je je foto’s dankzij AI als een ware professional, want je gumt ongewenste objecten eenvoudig weg. De hoofdcamera van het topmodel, de S24 Ultra, schiet foto’s met een maximale resolutie van 200 megapixel en is zelfs uitgerust met een extra zoomlens. Natuurlijk wordt bij de S24 Ultra ook weer de S Pen meegeleverd, zodat je op het display (aan)tekeningen maakt.

De compacte S24 heeft een adviesprijs vanaf 899 euro meegekregen en de S24+ kost je minstens 1149 euro. Dat is 50 euro goedkoper dan de S23(+) bij aankondiging was. Dat geldt niet voor de S24 Ultra, die een hogere adviesprijs heeft vanaf 1449 euro. Wat de kleuren betreft heb je vier mogelijkheden: Onyx Black (zwart), Marble Grey (grijs), Cobalt Violet (paars) en Amber Yellow (geel).

Kan je niet wachten om één van deze toestellen te bemachtigen? Dan klop je natuurlijk bij Belsimpel aan. Bestel nu extra voordelig bij Belsimpel je nieuwe S24-smartphone. Je ontvangt namelijk tot wel 390 euro korting op je bestelling. Bestel je nu, dan heb je je toestel al op 24 januari als eerste in huis!

Zo doe je mee aan de S24-winactie

In samenwerking met Belsimpel mogen we een toestel uit de S24 Series weggeven. Je kiest daarbij zelf welke van de drie smartphones je wil ontvangen én in welke kleur. Vervolgens ontvang je het instapmodel met de minste opslaggrootte. Meedoen doe je door onderstaand Google-formulier in te vullen en dat kan tot en met 24 januari 2024. Daarna wijzen we willekeurig een winnaar aan, deze actie loopt dus niet via Belsimpel. Na afloop van de winactie sturen we eenmalig een mailtje.

