Samsung Galaxy S25 Edge tijdelijk voor de helft van de prijs

De Samsung Galaxy S25 Edge is een dunne variant op de reguliere S25-serie. Deze krachtige telefoon is nu ook nog eens voor bijna de helft van de prijs in huis te halen. We vertellen je alles over de aanbieding.

Samsung S25 Edge voor helft van de prijs

In mei bracht Samsung officieel de S25 Edge uit. Met slechts 5,8 millimeter is het een opvallend dunne telefoon. Ter vergelijking: de reguliere S25 is 7,2 millimeter dik. Hij is dankzij de Snapdragon 8 Elite-processor krachtig, maar heeft wel een forse adviesprijs van 1249 euro.

Bij Belsimpel zijn momenteel de Bizarre Belsimpel Dagen, waardoor onder andere de S25 Edge enorm afgeprijsd zijn. Zo is hij zelfs als los toestel nu bijna de helft goedkoper en ben je nu slechts 659 euro kwijt. Nog meer besparen doe je echter door direct een abonnement af te sluiten bij je aankoop. Je hebt hem met KPN bij Belsimpel al vanaf 456 euro.

Bij Mobiel.nl krijg je bovendien een gratis Galaxy Watch 7 van 319 euro. Het voordeligste is nu Vodafone en voor de telefoon betaal je via deze weg 504 euro.

Samsung Galaxy S25 Edge bij providers: tijdelijk met gratis Galaxy Watch 8

Plaats je jouw bestelling bij KPN, Vodafone of Odido, dan krijg je daar ook nog eens een gratis Samsung Watch 8 LTE bij (ter waarde van 429 euro). Profiteer van klantvoordeel als je ook een abonnement van één van deze providers hebt op je adres.

Dit is altijd tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, maar ook krijg je van KPN een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement en van Odido ontvang je nog eens 5 euro korting per maand op je internetfactuur.

De laagste prijs betaal je bij Odido (672 euro). Vodafone en KPN zijn met respectievelijk 864 euro en 936 euro relatief een stuk duurder. Wil je een abonnement van KPN bij je S25 Edge en de smartwatch, dan kan je beter het losse toestel bestellen met een KPN sim only en de Watch 8 gewoon zelf bestellen.

Vind zelf de beste deal met onze prijsvergelijkers

Wil je zeker weten dat je de laagste prijs betaalt? Gebruik dan onze prijsvergelijker en geef met de filters aan wat jouw wensen zijn. Denk hierbij aan de minimale data en belminuten. Vervolgens komt de laagste prijs bovenaan en heb jij de beste deal te pakken.